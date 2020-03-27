Новость Нормандский саммит могут провести онлайн, - Кулеба Добавлено: 2020-03-27 14:36:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за пандемии коронавируса Covid-2019 Нормандский саммит мог бы пройти онлайн. Об этом сообщают «Украинские новости».

«До саммита "нормандского формата" еще нужно дожить. Вы знаете, что, например, заседание трехсторонней контактной группы на этой неделе состоится в режиме видеоконференции. Коронавирус изменит не только мир в целом, но и дипломатию. Я думаю, что дипломатия вообще подвергнется решительным изменениям, и лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн, главное - чтобы были защищены каналы коммуникации», - отметил он.

Напомним, очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе проходило в формате видеоконференции.

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