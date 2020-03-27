Новость В Украине могут разрешить работу некоторых рынков Добавлено: 2020-03-27 15:24:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что власть может разрешить работу отдельных продуктовых рынков во время карантина при условии выполнения ими ряда правил. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сейчас мы отрабатываем вопрос о продуктовых рынках. Если рынки будут придерживаться данных норм и противоэпидемических мероприятий, часть из них сможет работать, а часть все же будет закрыта. Поскольку большое скопление одновременно возле продуктового лотка и т.п. может привести к инфицированию именно людей, которые находятся на этом рынке», - отметил он.

По его словам, одновременно власть понимает важную роль вопроса обеспечения населения продуктами, пищевой безопасности.

«Поэтому это должно быть взвешенное решение. Сегодня мы его рассмотрим на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и будет выдано отдельное распоряжение или постановление главного государственного санитарного врача о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина», - добавил Ляшко.

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Накануне сообщалось, что Кабинет министров Украины отменил ранее введенный на время карантина запрет на ветеринарную лечебно-профилактическую помощь животным, а также оптовую и розничную торговлю ветпрепаратами и кормами.

Напомним, в Украине уже 218 случаев COVID-2019.

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