Новость Линдеманн госпитализирован с коронавирусом Добавлено: 2020-03-27 16:00:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом Covid-2019. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что 57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии.

У Линдеманна очень высокая температура.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились почти 466 000 человек в 199 странах, более 21 000 скончались.

Напомним, британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19.

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Куриленко заразилась коронавирусом ...

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», - говорится в сообщении.

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Том Хэнкс заразился коронавирусом...

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.

«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.

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Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...

У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.

Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.

ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился коронавирусом..... У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражениеCovid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился..... Читать новость...

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом...

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.

Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

ЧИТАЙТЕ: Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом..... Князь Монако Альбер II заразился. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.ЧИТАЙТЕ: Актеры Эльба и Хивью заразились..... Читать новость...

В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...

По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.

Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев зараженияCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...

Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом...

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.

Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».

«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Британский актер Идрис Эльба заразилсяCOVID-19. Об этом он написал в Twitter.«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Читать новость...

В Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом ...

По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.

Случаи выявлены в:



Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)

Киев - 29;

Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область - 2;

Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболеванияCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.Случаи выявлены в:Днепропетровская область - 2;Донецкая область - 1;Житомирская область - 2 (1 летальный)Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)Киев - 29;Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;Львовская область - 2;Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... Читать новость...

Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом...

Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.

Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом.

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Ранее ..... Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы сЧИТАЙТЕ: ВР приняла закон о COVID-19Ранее ..... Читать новость...