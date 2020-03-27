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Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
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|Добавлено:
|2020-03-27 16:00:28
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом Covid-2019. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что 57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии.
У Линдеманна очень высокая температура.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились почти 466 000 человек в 199 странах, более 21 000 скончались.
Напомним, британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19.
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COVID-19. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», - говорится в сообщении.
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Том Хэнкс заразился коронавирусом...
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом
. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.
«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.
Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безо..... Читать новость...
Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...
У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.
Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.
Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом...
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.
«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.
Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.
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В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...
По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом
COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.
В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.
Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...
Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом...
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
COVID-19. Об этом он написал в Twitter.
«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.
Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».
«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Читать новость...
В Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом ...
По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом
COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.
Случаи выявлены в:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
Киев - 29;
Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
Львовская область - 2;
Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... Читать новость...
Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом...
Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.
Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом
.
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Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом ...
Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Игроки команды, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.
В понедельник у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.
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