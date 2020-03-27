Новость Закрытие Киева зависит от эпидемиологической ситуации, - Кличко Добавлено: 2020-03-27 16:35:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение об усилении ограничительных мер, в том числе закрытие столицы на въезд и выезд, будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает «Укринформ».

«Киев, как и вся страна, живет в сложной чрезвычайной ситуации. И мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений, исключительно чтобы остановить распространение этой болезни. Ограничили въезд и выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, теперь общественным транспортом пользуются только те пассажиры, от работы которых зависит жизнедеятельность нашего города», - отметил он.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации городская власть будет вынуждена усиливать меры для того, чтобы распространение инфекции не происходило.

«К сожалению, не все граждане выполняют правила, а безответственные люди, у которых есть подозрение на коронавирус, иногда скрывают диагноз, тем самым ставя под угрозу жизни сотен тысяч человек», - добавил мэр.

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Напомним, в Киеве зафиксировано уже 55 человек, зараженных коронавирусом Covid-19.

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