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Ермак прокомментировал принятие рынка земли
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|Добавлено:
|2020-03-31 12:07:00
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
«Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень многое для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров», - написал он в Facebook.
По его словам, среди задач сейчас - как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.
Напомним, Верховная Рада поддержала открытие рынка земли. За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.
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Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.
Что предусматривает закон:
Первое. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли
- не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено последним проектом.
Второе. С 2021 до 2023 года право на покупку земли
будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.
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, часть которой может попасть под застройку и лишить работающих на земле, прежде всего сельских жителей, единственного источника заработка.
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в первом чтении.
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. Я думаю, что это действительно будет написано в учебнике истории, и каждый из вас сегодня стал автором», - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.
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Так Сикорский прокомментировал
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