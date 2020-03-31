Новость Ермак прокомментировал принятие рынка земли Добавлено: 2020-03-31 12:07:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

«Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень многое для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров», - написал он в Facebook.

По его словам, среди задач сейчас - как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.

Напомним, Верховная Рада поддержала открытие рынка земли. За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

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ВР поддержала открытие рынка земли...

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщает «Европейская правда».

Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.

Что предусматривает закон:

Первое. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено последним проектом.

Второе. С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

..... Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщает «Европейская правда».Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.Что предусматривает закон:Первое. В первые два года будет действовать ограничения на покупку- не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено последним проектом.Второе. С 2021 до 2023 года право на покупкубудет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения...... Читать новость...

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