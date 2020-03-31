Новость СНБО запустил карту распространения COVID-19 в Украине Добавлено: 2020-03-31 12:30:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Главный ситуационный центр Украины создал электронная карта распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и мире. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству выздоровевших; количеству умерших, а для Украины - еще и по количеству подозрений на инфицирование.

Карта доступна по ссылке - covid19.rnbo.gov.ua.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

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По областям ситуация такова:



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Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

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