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СНБО запустил карту распространения COVID-19 в Украине

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Добавлено:2020-03-31 12:30:35
Корреспондент:Алексей Свидров

  Главный ситуационный центр Украины создал электронная карта распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и мире. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

 На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству выздоровевших; количеству умерших, а для Украины - еще и по количеству подозрений на инфицирование.

Карта доступна по ссылке - covid19.rnbo.gov.ua.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

 
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 Ситуация такова:

Винницкая область - 36 случаев;
Волыньская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
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