|
|Новость
|
СНБО запустил карту распространения COVID-19 в Украине
|
|Добавлено:
|2020-03-31 12:30:35
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Главный ситуационный центр Украины создал электронная карта распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и мире. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству выздоровевших; количеству умерших, а для Украины - еще и по количеству подозрений на инфицирование.
Карта доступна по ссылке - covid19.rnbo.gov.ua.
Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.
Смотрите также:
СНБО провел совещание из-за распространения коронавируса...
В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения
нового коронавируса (2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО
.
По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.
Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.
Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекоменда..... Читать новость...
В Украине снижаются темпы распространения СПИДа...
Впервые в истории Украины, в соответствии с официальной статистикой, темпы распространения
СПИДа в стране начали снижаться. Данный показатель оказался в 2012 году несколько ниже, нежели в предыдущем.
Как сообщила пресс-служба Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» - это результат национальных программ по работе с уязвимыми группами и масштабных информационных кампаний по профилактике СПИДа. Таким образом, как отметили представители Фонда «АНТИСПИД», профилактика по-прежнему остается самым эффективным средством борьбы с этим вирусом.
Несмотря на то, что количество новых инфицированных уменьшилось не намного – 434 человека, это нельзя считать случайны..... Читать новость...
В Украине 97 случаев Covid-2019...
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине
в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев COVID-19
. Об этом сообщает «Укринформ».
«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 1..... Читать новость...
В Украине уже 218 случаев COVID-2019...
За прошедшие сутки в Украине
подтвердили 62 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас уже 218 случаев – из них 5 летальных», - отметил он. В то же время есть четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни.
По областям ситуация такова:
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 3 случая;
Донецкая область – 2 случая;
Запорожская область – 8 случаев;
..... Читать новость...
В ВОЗ дали прогноз по распространению Covid-19 в Украине...
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом COVID-19
в Украине
. Об этом сообщает «Укринформ».
«Важно акцентировать на том, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине
, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса», - заявил представитель ВОЗ в Украине
Ярно Хабихт. ..... Читать новость...
В Украине убивают свиней, из-за боязни распространения чумы ...
Как сообщают СМИ, на территории Российской Федерации зарегистрированы случаи заболеваний поголовья свиней африканской чумой. В связи с этим, в украинском городе Мариуполе, было принято решение о ликвидации более двухсот голов свиней.
В управлении ветеринарной медицины считают, что чума, которая разгулялась в России, может угрожать мариупольскому поголовью. В этом украинском городе проводятся мероприятия, направленные на усиление ветеринарного контроля, а также проводятся разнообразные профилактические мероприятия, результатом которых должно стать недопущение распространения
заболевания животных.
В Мариуполе решили ликвидировать поголовье свиней в нескольких подсобных х..... Читать новость...
В Украине зафиксировали четвертую смерть от Covid-2019...
В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19
. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19
. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», - говорится в сообщении.
Это уже четвертая смерть в Украине
от коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: В Украине
могут ввести чрезвычайную ситуацию, - СМИ
Напомним, в Украине
зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19
. За последнее сутки выявили 29 больных...... Читать новость...
За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19...
В Украине
зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19
. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев COVID-19
(1 человек умер), в Киеве - 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.
За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19
, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... Читать новость...
В Украине зафиксировано 549 случаев заражения Covid-2019...
По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине
официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине
549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев», - говорится в сообщении.
Ситуация такова:
Винницкая область - 36 случаев;
Волыньская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
..... Читать новость...