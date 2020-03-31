Новость МОК официально перенес Олимпиаду в Токио на 2021 год Добавлено: 2020-03-31 13:02:57 Корреспондент: Алексей Свидров

Олимпийские игры, которые должны были пройти этим летом в Токио, состояться в июле-августе 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

В переговорах принимали участие японское правительство, представители МОК, организаторы Олимпиады, а также Международный паралимпийский комитет.

Они договорились, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что летние Олимпийские игры-2020 перенесли на год.

Ранее он отмечал о невозможности провести Олимпиаду из-за ситуации с коронавирусом Covid-2019.

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Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.

ЧИТАЙТЕ: АПЛ и еврокубки приостановили из-за коронавируса ..... Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020а, на. Об этом сообщает Федерация футбола Норвегии в Twitter.Евро пройдет с 11 июня по 11 июляа.Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.ЧИТАЙТЕ: АПЛ и еврокубки приостановили из-за коронавируса ..... Читать новость...

Летнюю Олимпиаду перенесли на 2021 год...

Летние Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти в Токио, перенесли на год. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

С этим предложением он обратилась к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его.

Стороны договорились, что Игры пройдут не позднее лета 2021 года.

Ранее Абэ заявил о невозможности провести Олимпиаду из-за ситуации с коронавирусом Covid-2019.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за пандемии коронавируса Covid-2019...... Летние Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти вли на. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.С этим предложением он обратилась к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его.Стороны договорились, что Игры пройдут не позднее летаа.Ранее Абэ заявил о невозможности провестииз-за ситуации с коронавирусом Covid-2019.Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020»отменили из-за пандемии коронавируса Covid-2019...... Читать новость...

Brexit могут отложить до 2021 года, - СМИ...

Выход Великобритании из состава Европейского союза могут отложить до 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такой шаг рассматривают самые высокопоставленные чиновники ЕС. Он поможет решить ирландский вопрос.

Инициаторами переноса Brexit выступают непосредственно президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр.

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М.Саакашвили до 2021 года не сможет въехать в Украину...



Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в Украину до 2021 года. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Могу подтвердить, это решение командира Мостинского отряда, на участке которого в сентябре Михаил Саакашвилли незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы. Действительно, ему (Саакашвили - ред.) запрещен въезд на 3 года", - сообщил Слободян.

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Warner Bros перенесла выход фильма «Флэш» на 2021 год...

Выход картины «Флэш» переносится на 2021 год. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что студия Warner Bros. вынуждена была отложить старт съемок из-за ряда причины. В частности, сценарий для картины ещё не готов.

Официальной даты выхода фильма не было, но, по имеющейся информации, работы над ним должны были начаться весной 2019 года.

Супергерой Флэш уже появлялся в фильмах по вселенной DC. Так, его можно было увидеть в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и непосредственно в «Лиге справедливости».

ЧИТАЙТЕ: Джеймс Ганн поработает над «Отрядом самоубийц 2»..... Выход картины «Флэш» переносится на. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что студия Warner Bros. вынуждена была отложить старт съемок из-за ряда причины. В частности, сценарий для картины ещё не готов.Официальной даты выхода фильма не было, но, по имеющейся информации, работы над ним должны были начаться весной 2019а.Супергерой Флэш уже появлялся в фильмах по вселенной DC. Так, его можно было увидеть в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и непосредственно в «Лиге справедливости».ЧИТАЙТЕ: Джеймс Ганн поработает над «Отрядом самоубийц 2»..... Читать новость...

Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2020/2021...

Вчера, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка сезона 2020/2021 годов.

Напомним, что сборная Украины повысилась в классе, поэтому будет выступать в Лиге А. подопечные Андрея Шевченко попали в группу 4, где сыграют со сборными Швейцарии, Испании и Германии.

Все результаты жеребьевки:

Лига А

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;

Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;

Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;

Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;

Гр..... Вчера, 3 марта 2020а, состоялась жеребьевка сезона 2020/ов.Напомним, что сборная Украины повысилась в классе, поэтому будет выступать в Лиге А. подопечные Андрея Шевченко попали в группу 4, где сыграют со сборными Швейцарии, Испании и Германии.Все результаты жеребьевки:Лига АГруппа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды;Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия;Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия;Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.Лига BГруппа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия;Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия;Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия;Гр..... Читать новость...

Международный союз биатлонистов предложил России добровольно...

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) должен добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

Если же этого не произойдет, организация сама лишит город этого турнира.

"Конгресс проголосовал против добавления в повестку заседания голосования о лишении Тюмени права провести чемпионат мира 2021 года. Тем не менее, исполнительный совет взял на себя ответственность, предложив Союзу биатлонистов России отказаться от права проведения турнира до 24 февраля 2017 года. В противном случае исполнительный совет решил аннулировать право Тюмени проводить чемпионат мира", - говорится в заявлении.

Напомним, что Тюмень была ..... Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) должен добровольно отказаться от проведения чемпионата мираа в Тюмени.Если же этого не произойдет, организация сама лишит город этого турнира."Конгресс проголосовал против добавления в повестку заседания голосования о лишении Тюмени права провести чемпионат мираа. Тем не менее, исполнительный совет взял на себя ответственность, предложив Союзу биатлонистов России отказаться от права проведения турнира до 24 февраля 2017а. В противном случае исполнительный совет решил аннулировать право Тюмени проводить чемпионат мира", - говорится в заявлении.Напомним, что Тюмень была ..... Читать новость...

«К 2021 году Украина сможет экспортировать ежегодно 33 млн т...



За последнее время Украина стала одним из самых крупных игроков на мировом рынке продовольствия и уже до 2021 года она сможет поставлять на иностранные рынки до 33 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сославшись на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

По словам Николая Присяжнюка, увеличению объемов экспорта зерна будет способствовать увеличение объемов урожаев в Украине.

«По прогнозам экспертов ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, к 2021 году наше государство сможет экспортировать ежегодно 33 млн тонн зерна», - отметил министр.

Кроме то..... За последнее время Украина стала одним из самых крупных игроков на мировом рынке продовольствия и уже доа она сможет поставлять на иностранные рынки до 33 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сославшись на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.По словам Николая Присяжнюка, увеличению объемов экспорта зерна будет способствовать увеличение объемов урожаев в Украине.«По прогнозам экспертов ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, ку наше государство сможет экспортировать ежено 33 млн тонн зерна», - отметил министр.Кроме то..... Читать новость...