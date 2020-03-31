Новость Минздрав Украины обновил алгоритм лечения больных COVID-19 Добавлено: 2020-03-31 13:35:48 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины решило обновить алгоритм лечения больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно обновленным медицинским стандартам, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

«К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями», - говорится в сообщении.

По прибытию пациента в больницу проводится первичная сортировка - по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медпомощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

Далее, в зависимости от состояния больного и его классификации, специалисты оказывают ему соответствующую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

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Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

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Минздрав Украины закупил новые авто «скорой помощи» (видео):



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