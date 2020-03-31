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|Новость
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В Киеве 5 новых случаев заражения коронавирусом
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|Добавлено:
|2020-03-31 14:21:15
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
По состоянию на 31 марта 2020 года в Киеве зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, из них 5 – за минувшие сутки. Об этом написал в Telegram столичный мэр Виталий Кличко.
По его словам, за последние сутки заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина 55 лет-медицинский работник.
Один из пациентов - в Александровской больнице столицы, другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
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Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.
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В Киеве
зафиксировано уже 40 случаев
заболевания коронавирусом
COVID-19. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.
«В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом
увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра МОЗ еще шесть лабораторно подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом
. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один пациент находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий (попал) в военный госпиталь», - отметил он.
Мэр Киева подчеркнул, что экспресс-тестам..... Читать новость...
За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19...
В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев
Covid-19 (1 человек умер), в Киеве
- 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.
За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев
заболевания коронавирусом
COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... Читать новость...
В Китае зарегистрировали более десятка новых случаев заражен...
Как сообщают местные средства массовой информации, в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян были зафиксированы более десятка новых случаев заражения
гриппом H7N9. Еще по одному случаю заражения
птичьим гриппом подтверждены в Пекине и провинции Сучжоу.
Из-за большого количества заболевших власти провинции Чжэцзян, опасаясь эпидемии, распорядились закрыть рынки. Единичные случаи заболевания птичьим гриппом в наступившем году также были зафиксированы в провинции Цзянсу и в Шанхае, однако, по словам представителей здравоохранения, в целом ситуация по распространению заболевания на данный момент находится под контролем эпидемиологов.
До сих пор нет свидетельств того, что вирус H..... Читать новость...
В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...
По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом
COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.
В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.
Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...
В Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом ...
По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом
COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.
Случаи выявлены в:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
Киев - 29;
Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
Львовская область - 2;
Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... Читать новость...
На территории Франции зафиксирован первый случай заражения н...
Министерство здравоохранения Франции сегодня распространило сообщение, в котором сказано, что на территории страны медики зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом
, который похож своими симптомами на атипичную пневмонию.
Кроме того, в сообщении отмечено, что французского гражданина, который заразился новым коронавирусом
, госпитализировали в клинику, и в данный момент он находится под пристальным наблюдением врачей. Помещение, где он находится, полностью изолировано.
Стоит отметить, что в данный момент никаких данных о заболевшем не распространяется. Известно лишь, что недавно он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, что новый вирус был впервые зафиксиро..... Читать новость...
В Украине зафиксировано 549 случаев заражения Covid-2019...
По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом
Covid-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев
COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев
», - говорится в сообщении.
Ситуация такова:
Винницкая область - 36 случаев
;
Волыньская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев
;
Донецкая область - 6 случаев
;
Житомирская область - 5 случаев
;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев
;
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В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения...
В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения
лихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.
В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин.
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Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
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В ОАЭ зафиксированы четыре новых случая заболевания коронави...
Управление здравоохранения Абу-Даби сообщило о зафиксированных четырех новых
случаях заболевания коронавирусом
в столице ОАЭ. По сведениям эмиратского информационного агентства WAM, заболевание у больных протекает в легкой форме и в настоящее время они находятся на карантине в медицинских учреждениях. Всего с начала года вирус в ОАЭ был диагностирован у около 40 человек, при этом двое из заболевших скончались.
Управление здравоохранения ОАЭ уточнило, что еще шестеро из ранее заболевших вирусом после пребывания на карантине вылечились самостоятельно. Общее число выздоровевших за последнее время составило 27 человек.
Ранее Министерство окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ временно запре..... Читать новость...