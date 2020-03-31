Новость В Киеве 5 новых случаев заражения коронавирусом Добавлено: 2020-03-31 14:21:15 Корреспондент: Алексей Свидров

По состоянию на 31 марта 2020 года в Киеве зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, из них 5 – за минувшие сутки. Об этом написал в Telegram столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, за последние сутки заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина 55 лет-медицинский работник.

Один из пациентов - в Александровской больнице столицы, другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

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Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

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В Киеве 6 новых случаев заражения COVID-19...

В Киеве зафиксировано уже 40 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

«В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра МОЗ еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один пациент находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий (попал) в военный госпиталь», - отметил он.

Мэр Киева подчеркнул, что экспресс-тестам..... зафиксировано уже 40заболеванияCOVID-19. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.«В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевшихувеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра МОЗ еще шесть лабораторно подтвержденныхзаболевания. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один пациент находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий (попал) в военный госпиталь», - отметил он.Мэр Киева подчеркнул, что экспресс-тестам..... Читать новость...

За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19...

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев Covid-19 (1 человек умер), в Киеве - 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.

За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... В Украине зафиксировано 113Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.В частности, в Черновицкой области выявлено 38Covid-19 (1 человек умер), в- 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.За 24 марта лабораторно подтверждено 29заболеванияCOVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... Читать новость...

В Китае зарегистрировали более десятка новых случаев заражен...



Как сообщают местные средства массовой информации, в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян были зафиксированы более десятка новых случаев заражения гриппом H7N9. Еще по одному случаю заражения птичьим гриппом подтверждены в Пекине и провинции Сучжоу.

Из-за большого количества заболевших власти провинции Чжэцзян, опасаясь эпидемии, распорядились закрыть рынки. Единичные случаи заболевания птичьим гриппом в наступившем году также были зафиксированы в провинции Цзянсу и в Шанхае, однако, по словам представителей здравоохранения, в целом ситуация по распространению заболевания на данный момент находится под контролем эпидемиологов.

До сих пор нет свидетельств того, что вирус H..... Как сообщают местные средства массовой информации, в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян были зафиксированы более десяткагриппом H7N9. Еще по одному случаюптичьим гриппом подтверждены в Пекине и провинции Сучжоу.Из-за большого количества заболевших власти провинции Чжэцзян, опасаясь эпидемии, распорядились закрыть рынки. Единичные случаи заболевания птичьим гриппом в наступившем году также были зафиксированы в провинции Цзянсу и в Шанхае, однако, по словам представителей здравоохранения, в целом ситуация по распространению заболевания на данный момент находится под контролем эпидемиологов.До сих пор нет свидетельств того, что вирус H..... Читать новость...

В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...

По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.

Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пятьCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...

В Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом ...

По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.

Случаи выявлены в:



Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)

Киев - 29;

Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область - 2;

Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... По состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболеванияCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19», - говорится в сообщении.Случаи выявлены в:Днепропетровская область - 2;Донецкая область - 1;Житомирская область - 2 (1 летальный)Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)Киев - 29;Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;Львовская область - 2;Тернопольская область - 2, из которых 1 за последн..... Читать новость...

На территории Франции зафиксирован первый случай заражения н...



Министерство здравоохранения Франции сегодня распространило сообщение, в котором сказано, что на территории страны медики зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, который похож своими симптомами на атипичную пневмонию.

Кроме того, в сообщении отмечено, что французского гражданина, который заразился новым коронавирусом, госпитализировали в клинику, и в данный момент он находится под пристальным наблюдением врачей. Помещение, где он находится, полностью изолировано.

Стоит отметить, что в данный момент никаких данных о заболевшем не распространяется. Известно лишь, что недавно он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что новый вирус был впервые зафиксиро..... Министерство здравоохранения Франции сегодня распространило сообщение, в котором сказано, что на территории страны медики зафиксировали первый случай заболевания новым, который похож своими симптомами на атипичную пневмонию.Кроме того, в сообщении отмечено, что французского гражданина, который заразился новым, госпитализировали в клинику, и в данный момент он находится под пристальным наблюдением врачей. Помещение, где он находится, полностью изолировано.Стоит отметить, что в данный момент никаких данных о заболевшем не распространяется. Известно лишь, что недавно он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.Напомним, что новый вирус был впервые зафиксиро..... Читать новость...

В Украине зафиксировано 549 случаев заражения Covid-2019...

По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев», - говорится в сообщении.

Ситуация такова:



Винницкая область - 36 случаев;

Волыньская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

..... По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549Covid-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденныхCOVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69», - говорится в сообщении.Ситуация такова:Винницкая область - 36Волыньская область - 3 случая;Днепропетровская область - 9Донецкая область - 6Житомирская область - 5Закарпатская область - 1 случай;Запорожская область - 13..... Читать новость...

В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения...



В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения лихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.

В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин.

Читайте: Вакцина от вируса Зика может быть готова к концу года



Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

..... В Колумбии зарегистрировано более 20 тысячлихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин.Читайте: Вакцина от вируса Зика может быть готова к концу годаЛихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга...... Читать новость...