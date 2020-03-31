Новость Порошенко прокомментировал решение поддержать продажу земли Добавлено: 2020-03-31 15:01:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие закона о рынке земли с учетом принципиальных поправок «Европейской Солидарности» - это важнейшая решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Я еще раз подчеркиваю - речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской Солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда "Европейская Солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка "Европейской Солидарности", и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизацию земли агрохолдингами.

Также бывший президент призвал не верить фейкам о «тотальной распродаже», которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.

«Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли», - сказал он.

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Напомним, Верховная Рада поддержала открытие рынка земли. За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

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По убеждению нардепа, никаких оснований для снятия моратория, помимо желания олигархов и иностранцев скупить землю – не существует.

«Мы, радикалы, будем отстаивать запрет на продажу сельхозземель - чего бы это нам ни стоило. Ведь в данном случае речь идет о вопросах жизни или смерти украинской нации. Как только ..... Радикальная партия Олега Ляшко выступает за продление моратория на. Об этом заявил член партии Игорь Мосийчук. По его словам, если сейчас, на фоне массового обнищания граждан, земля станет товаром, то уже через год-два она будет полностью скуплена олигархами и иностранцами, вследствие чего, украинцы окажутся рабами на собственной земле.По убеждению нардепа, никаких оснований для снятия моратория, помимо желания олигархов и иностранцев скупить землю – не существует.«Мы, радикалы, будем отстаивать запрет насельхозземель - чего бы это нам ни стоило. Ведь в данном случае речь идет о вопросах жизни или смерти украинской нации. Как только ..... Читать новость...

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Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.

«Если мы найдем механизм минимизации рисков, тогда мы на это пойдем (на допуск юридических лиц к рынку земли – ред.). Мы не имеем права на ошибку в этой земельной реформе. Лучше запустить его очень консервативно, чем получить в результате неконтролируемый процесс», – сказал он.

Мартынюк добавил, ..... Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим юридическим лицам в случае отмены моратория насельхозземель, если будет проработан механизм минимизации рисков их массовой скупки.Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.«Если мы найдем механизм минимизации рисков, тогда мы на это пойдем (на допуск юридических лиц к рынку– ред.). Мы не имеем права на ошибку в этой земельной реформе. Лучше запустить его очень консервативно, чем получить в результате неконтролируемый процесс», – сказал он.Мартынюк добавил, ..... Читать новость...

Снятие моратория на продажу земли требует прежде урегулирова...



По словам народного депутата от «БПП» Тараса Кутового, отмена моратория на продажу земли требует урегулирования ряда технических проблем.

Как напомнил депутат, на сегодняшний день существует несколько инициатив по данному вопросу – продлить мораторий на 3 года, на 5 лет или сделать его постоянным. При этом он обратил внимание на то, что законодательно мораторий истекает уже в конце этого года.

«Вместе с тем предусмотрено, что он не может быть отменен, пока не будет урегулирован ряд вопросов. В частности, должен быть принят закон о рынке земель, урегулирован вопрос о земельном кадастре», - отметил он.

Тарас Кутовый подчеркнул, что отк..... По словам народного депутата от «БПП» Тараса Кутового, отмена моратория натребует урегулирования ряда технических проблем.Как напомнил депутат, на сегодняшний день существует несколько инициатив по данному вопросу – продлить мораторий на 3 года, на 5 лет или сделать его постоянным. При этом он обратил внимание на то, что законодательно мораторий истекает уже в конце этого года.«Вместе с тем предусмотрено, что он не может быть отменен, пока не будет урегулирован ряд вопросов. В частности, должен быть принят закон о рынке земель, урегулирован вопрос о земельном кадастре», - отметил он.Тарас Кутовый подчеркнул, что отк..... Читать новость...

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