В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченных к предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава государства обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

«Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания», – подчеркнул Президент.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Дополнительно обсуждалась процедура ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть при отсутствии инфицирования коронавирусом, граждан будут отправлять на самоизоляцию домой.

Был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставления им гарантий работы и соответствующей оплаты.

«Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц», – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

ЧИТАЙТЕ: В Киеве 5 новых случаев заражения коронавирусом

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в Украине официально подтверждены 549 случаев заражения коронавирусом Covid-2019.

Президент Владимиринвесторов не упустить возможность инвестировать в страну возможностей – Украину. Об этом сообщает его пресс-служба.«Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice («Шанс никогда не стучит дважды»). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите" Украину», - отметил он во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.Президент напомнил истории успеха многих пр..... Читать новость...