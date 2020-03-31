Новость В Украине запускают проект «Всеукраинская школа онлайн» Добавлено: 2020-03-31 16:01:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Задача государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям, подчеркивает Президент Украины Владимир Зеленский.

С этой целью Офис Президента Украины совместно с Министерством образования и науки, Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также общественным союзом «Освитория» запускают проект «Всеукраинская школа онлайн». Он обеспечит доступ к дистанционному образованию всем украинским школьникам с 5-го по 11-й класс на время карантина.

Трансляция проекта стартует в понедельник, 6 апреля. В рамках проекта 40 педагогов из Киева фактически станут учителями для всей Украины. Сейчас ежедневно проходят съемки уроков по сбалансированной школьной программе, разработанной МОН совместно с учителями.

Преподаются такие предметы: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Съемки учебного процесса проходят в Новопечерской школе г. Киева.

Кроме того, на съемках уроков присутствуют украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Видеоуроки покажут украинские телевизионные каналы, которые по просьбе Президента Владимира Зеленского охотно присоединились к этой важной социальной миссии.

Каждый класс закреплен за конкретными телевизионными каналами:

5-й класс – «ПлюсПлюс» и «112 Украина»;

6-й класс – ZOOM и NewsOne;

7-й класс – ZIK;

8-й класс – «Индиго» и УНИАН;

9-й класс – «Рада» и UA: Культура;

10-й класс – UA: Первый;

11-й класс – М1.

Трансляция уроков будет проходить ежедневно, с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра. Старт трансляций – 6 апреля.

Также видеоуроки можно будет смотреть ежедневно на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и на YouTube.

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