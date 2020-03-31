Новость В Минздраве Украины назвали условие работы продуктовых рынков Добавлено: 2020-03-31 16:45:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины прописало условия работы продуктовых рынков во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный оператор рынка пищевых продуктов; 2) нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади; 3) возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра», - говорится в сообщении.

Также условиями работы рынков являются: обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что власть может разрешить работу отдельных продуктовых рынков во время карантина при условии выполнения ими ряда правил.

Напомним, Кабинет министров Украины отменил ранее введенный на время карантина запрет на ветеринарную лечебно-профилактическую помощь животным, а также оптовую и розничную торговлю ветпрепаратами и кормами.

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В МВФ назвали ключевое условие новой программы для Украины ...

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщает о росте заработных плат медицинский работников.

«В июле "деньги пошли за пациентом", поэтому медики в учреждениях первичного звена, которые перешли на новую модель финансирования, получили повышенные зарплаты. В 161 медицинское учреждение первичной медицинской помощи поступило 255,3 млн грн от Национальной службы здоровья Украины, согласно с тарифами за медицинское обслуживание пациентов», – говорится в сообщении.

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В Минздраве Украины рассказали об употреблении воды в жару...

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Кроме того, Нетяженко сообщил, что не стоит пытаться компенсировать потерю жидкости специальными минеральными водами.

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Нет..... Главный внештатный терапевт Министерства здравоохраненияВасилий Нетяженко рассказал о том, как пережить летнюю жару. В частности, по словам Нетяженко, человек, который весит от 60 до 80 килограмм, должен принимать от 2 до 2,5 литров воды в сутки. При этом он подчеркнул, что речь идет об общем количестве потребляемой в сутки воды, а не той, которая идет вдобавок к чаю, супам и прочему.Кроме того, Нетяженко сообщил, что не стоит пытаться компенсировать потерю жидкости специальными минеральными водами.«В день можно выпить от силы 200 миллилитров минеральной воды, насыщенной солями. Остальное можно компенсировать обычной водой», - сообщил он.Нет..... Читать новость...

В «Массандре» считают угрозой потерю рынков Украины и Европы...



Возможная потеря украинского и европейского рынков - это серьезная угроза для винодельческой компании «Массандра», которая базируется в оккупированном Крыму. Такое мнение во время интервью высказал генеральный директор компании «Массандра» Николай Бойко.

«Сейчас мы пытаемся понять, что происходит. Нам необходимо будет сохранить и европейский, и украинский рынки. Как ни странно, понемногу мы еще отгружаем вино в Украину», - заявил Николай Бойко.

По словам генерального директора, в объединении планируют сохранить объем производства на уровне 10 миллионов бутылок по итогам 2014 года. В силу обстоятельств, рассуждает Николай Бойко, распределение продукции ..... Возможная потеря украинского и европейского- это серьезная угроза для винодельческой компании «Массандра», которая базируется в оккупированном Крыму. Такое мнение во время интервью высказал генеральный директор компании «Массандра» Николай Бойко.«Сейчас мы пытаемся понять, что происходит. Нам необходимо будет сохранить и европейский, и украинский рынки. Как ни странно, понемногу мы еще отгружаем вино в Украину», - заявил Николай Бойко.По словам генерального директора, в объединении планируют сохранить объем производства на уровне 10 миллионов бутылок по итогам 2014 года. В силу обстоятельств, рассуждает Николай Бойко, распределение продукции ..... Читать новость...

МИД совместно с Торгово-промышленной палатой Украины работаю...



Л.Кожара: сейчас Совет экспортеров и инвесторов при МИД работает над выходом на новые рынки сбыта

Глава МИД Леонид Кожара сообщил, что МИД совместно с Торгово-промышленной палатой Украины работают над открытием новых рынков сбыта. Об этом он сказал во время встречи министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с руководством ТПП Украины и региональных торгово-промышленных палат Украины, передает корреспондент УНН.

Министр напомнил, что ТПП присоединилась к работе в Совете экспортеров и инвесторов при МИД.

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