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|Новость
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Ермак рассказал об обмене пленными
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|Добавлено:
|2020-03-31 17:23:05
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО начнется в ближайшие 2 недели. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает «Украинская правда».
«Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправлении туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены», - отметил он.
По его словам, стране нужна эффективная работа в ТКГ. Он подчеркнул, что весь мир находится в очень тяжелой ситуации и после окончания пандемии каждая страна будет бороться с насидкамы экономического кризиса и вопрос санкций станет очень серьезным. Ермак напомнил, что все санкции в отношении России связаны с выполнением Минских соглашений и аннексией Крыма.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.
Напомним, на заседании Трёхсторонней контактной группе в Минске украинская сторона передала новый список на обмен.
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