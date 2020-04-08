Новость РЖД отменили курсирование со многими странами Добавлено: 2020-04-08 14:43:37 Корреспондент: Андрей Безруков

С начала распространения коронавируса РЖД отменили курсирование поездов со многими странами. В их число вошли не только страны СНГ, но и страны Европы. Временно было закрыто сообщение между городами России и Калининградом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 1 млн человек. Также зафиксировано более 60 тысяч смертельных исходов. По некоторым данным, в России зарегистрировано более 5000 случаев заражения. При этом выздоровели 355 человек. Статистика постоянно меняется. Пока сложно давать какие-то прогнозы относительно изменения ситуации в ближайшем будущем.

Приостановлены пассажирские сообщения были и внутри Казахстана. Все пассажиры, которые не смогли совершить поездку в период чрезвычайного положения, смогли получить деньги за билеты назад. Возврат можно осуществить в течении 6 месяцев. Деньги за билеты будут возвращены в полном объеме и без каких-либо штрафов.

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РЖД было решено ввести иной режим реализации билетов на поезда. Он даст возможность пассажирам находиться на дистанции не меньше одного метра друг от друга. В скором времени для поездок в купе можно будет купить только два места вместо четырех. Такие же правила будут использоваться и для плацкарта. В купейных частях вагона смогут находиться только два пассажира, а в боковой лишь один.

Фирма решила сделать больше расстояние между пассажирами на основе постановление главврача, предписывающего гражданам находиться на дистанции не меньше метра в общественных местах. Также было отмечено, что пассажиров, которые приобрели билеты до этого постановления, рассадят дальше друг от друга, предложив им другие места, являющиеся столь же комфортными, как и предыдущие места.

Ранее стало известно, что РЖД увеличило до первого июня срок, в течение которого можно сдать невозвратные билеты. Покупатели, находящиеся на карантине, смогут в полной мере вернуть деньги за обыкновенные, а также невозвратные билеты. Для этого нужно будет показать больничный лист или справку из медучреждения. Возврат билетов можно будет осуществить без дополнительных сборов. Сделать это удастся онлайн или в кассах железнодорожного вокзала.

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«Я хочу подчеркнуть, что мы на этом (безвизовый режим с ОАЭ, – ред.) не остановимся. По моему поручению Министерство иностранных дел продолжает эту чрезвычайно важную работу, и уже в течение нескольких месяцев вы увидите еще очень приятные новости по этому поводу», – говорится в видеообращении главы государства.

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Напомним, уже в декабре вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ.



..... В течение нескольких месяцев будут чрезвычайно приятные новости, касающиеся введения безвизовых режимов с новыми. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.«Я хочу подчеркнуть, что мы на этом (безвизовый режим с ОАЭ, – ред.) не остановимся. По моему поручению Министерство иностранных дел продолжает эту чрезвычайно важную работу, и уже в течение нескольких месяцев вы увидите еще очень приятные новости по этому поводу», – говорится в видеообращении главы государства.ЧИТАЙТЕ: Между ОАЭ и Украиной будет действовать безвизовый режимНапомним, уже в декабре вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ...... Читать новость...