Новость Выбор летней резины в Украине Добавлено: 2020-04-21 10:31:20 Корреспондент: Андрей Безруков

С наступлением лета водителям нужно задуматься о покупке летней резины, так как ездить на зимней может быть опасным для жизни. Если вам потребовалась такая продукция, отличным вариантом будут шины Dunlop Sport BluResponse, приобрести которые сегодня каждый из вас имеет возможность на личном опыте. Вниманию потребителей предлагается большой перечень разновидностей покрышек, выбрать среди которых оптимальный вариант не будет проблемой.

Летние шины отличаются более высоким уровнем устойчивости к износам, они имеют низкое сопротивление качанию, что также позволяет в значительной мере экономить ваше топливо.

Разновидности протектора летних покрышек

На сегодняшний день имеется несколько видов протекторного рисунка у летней резины. Каждый из них имеет свои особенности, назначение и преимущества. Для летней резины, проектор может быть:

Ассиметричным;

Симметричным направленным;

Симметричным классическим.

Классический симметричный протектор в данном случае встречается чаще всего. Большинство производителей предлагает именно такую продукцию, купить которую сегодня стало возможным по выгодным ценам. Если во время выбора покрышек у вас будут вопросы, вам потребуется уточнить информацию, то вы сможете в любое время обратиться за консультацией к сотрудникам портала. Наличие опыта в этом деле позволит каждому из вас получить помощь в выборе нужной продукции.

Летняя низкопрофильная резина

Отделано стоит выделить низкопрофильные шины, которые также сегодня можно купить на выгодных для себя условиях в режиме онлайн. Главными отличительными особенностями такой продукции является наличие уверенной маневренности и отличной курсовой устойчивости. Кроме этого, во время движения они практически не нагреваются. Для тех, кто любит быструю езду, такой вариант покрышек будет отличным решением.

Как можно заметить, сегодня в продаже имеется большое количество разнообразных вариантов покрышек, выбрать среди которых можно вариант, который будет максимально подходить вам. При наличии у вас вопросов, уточнить информацию теперь стало возможным в онлайн режиме. Выбирайте нужный вам вариант летних покрышек уже сейчас, чтобы на выгодных условиях совершать покупку в онлайн режиме.

Тут предлагается большой выбор качественной продукции, оформить покупку которой можно даже не выходя из дома, что очень удобно.

На правах рекламы.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Украине предстоит выбор между Россией и Западом ...



По мнению Томаса Мелия, который является заместителем помощника госсекретаря США по евроазиатским вопросам, украинским властям необходимо выбрать между Россией и Западом. Он не стал объяснять, каким именно образом Вашингтон сможет надавить на Киев, но добавил, что украинские власти очень чувствительны к пожеланиям США.

Этот визит Томаса Мелия третий за последнее время и продолжался он шесть дней. Его киевская программа была чрезвычайно насыщенной, а количество собеседников весьма обширное. Во время бесед с представителями власти и общественности, журналистами, оппозицией американский дипломат старался задавать как можно больше вопросов, чтобы наиболее полно сложить представление об украинск..... По мнению Томаса Мелия, который является заместителем помощника госсекретаря США по евроазиатским вопросам, украинским властям необходимо выбрать между Россией и Западом. Он не стал объяснять, каким именно образом Вашингтон сможет надавить на Киев, но добавил, что украинские власти очень чувствительны к пожеланиям США.Этот визит Томаса Мелия третий за последнее время и продолжался он шесть дней. Его киевская программа была чрезвычайно насыщенной, а количество собеседников весьма обширное. Во время бесед с представителями власти и общественности, журналистами, оппозицией американский дипломат старался задавать как можно больше вопросов, чтобы наиболее полно сложить представление об украинск..... Читать новость...

«Украинский выбор»: Тотальная коррумпированность - одна из п...



22 января 2014 года в Каменце-Подольском, а 23 января 2014 года в Виннице прошли конференции, которые были организованы общественным движением «Украинский выбор». Во время конференций эксперты обсуждали методы преодоления коррупции в украинском государстве. Об этом сообщили в пресс-службе «Украинского выбора».

Во время конференции свое обращение ко всем участникам зачитал лидер движения Виктор Медведчук. Он отметил, что в Украине коррупция является одной из самых главных проблем.

«Однако ожидать, что она будет преодолена украинской властью, нам не приходится», - заявил Медведчук.

Все обещания власти побороть коррупцию так и «останутся одними тол..... 22 января 2014 года в Каменце-Подольском, а 23 января 2014 года в Виннице прошли конференции, которые были организованы общественным движением «Украинский выбор». Во время конференций эксперты обсуждали методы преодоления коррупции в украинском государстве. Об этом сообщили в пресс-службе «Украинского выбора».Во время конференции свое обращение ко всем участникам зачитал лидер движения Виктор Медведчук. Он отметил, что вкоррупция является одной из самых главных проблем.«Однако ожидать, что она будет преодолена украинской властью, нам не приходится», - заявил Медведчук.Все обещания власти побороть коррупцию так и «останутся одними тол..... Читать новость...

Лишь европейский выбор поможет Украине провести реформы – Кл...



Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил в Вильнюсе, что европейский выбор и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом играют большую роль для Украины, поскольку представляют лучший план по проведению глубоких реформ в сообществе.

По его словам, сейчас европейцы открывают для Украины двери к демократической и достойной жизни, и именно это послужило причиной, по которой Янукович отказался подписать соглашение с Европой, ведь европейские стандарты несут угрозу его коррупционной деятельности.

Как отметил Виталий Кличко, сейчас все в Украине прекрасно осознают, что их интересы и будущее были преданы президентом, поскольку он поставил свой бизнес и политические инте..... Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил в Вильнюсе, что европейский выбор и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом играют большую роль для Украины, поскольку представляют лучший план по проведению глубоких реформ в сообществе.По его словам, сейчас европейцы открывают для Украины двери к демократической и достойной жизни, и именно это послужило причиной, по которой Янукович отказался подписать соглашение с Европой, ведь европейские стандарты несут угрозу его коррупционной деятельности.Как отметил Виталий Кличко, сейчас все впрекрасно осознают, что их интересы и будущее были преданы президентом, поскольку он поставил свой бизнес и политические инте..... Читать новость...

Премия Политковской вручена 16-летней пакистанке...



В этом году премия Анны Политковской была вручена 16-летней пакистанской девочке — Малале Юсуфзай. Данная награда была вручена международной организацией RAW in War (Reach All Women in Wa) и присуждается женщинам, которые защищают права человека на войне.

Четыре года назад талибы в Пакистане запретили девочкам ходить в школу, в то же время юная и Юсуфзай начала под псевдонимом вести свой блог для британской радиостанции Би-би-си. В нем девушка рассказывала о трудной жизни при талибах, о невыносимых условиях, которые они создают. Пакистанская девушка стала выступать за то, чтобы женщины во всем мире могли свободно получать образование.

А через три года боевики захватили школьный ..... В этом году премия Анны Политковской была вручена 16-пакистанской девочке — Малале Юсуфзай. Данная награда была вручена международной организацией RAW in War (Reach All Women in Wa) и присуждается женщинам, которые защищают права человека на войне.Четыре года назад талибы в Пакистане запретили девочкам ходить в школу, в то же время юная и Юсуфзай начала под псевдонимом вести свой блог для британской радиостанции Би-би-си. В нем девушка рассказывала о трудной жизни при талибах, о невыносимых условиях, которые они создают. Пакистанская девушка стала выступать за то, чтобы женщины во всем мире могли свободно получать образование.А через три года боевики захватили школьный ..... Читать новость...

В Москве ограбили квартиру 100-летней пенсионерки...



В Москве воры не погнушались и ограбили квартиру 100-летней пенсионерки на 800 тыс. рублей, причем, как заявила потерпевшая, грабительницами были молодые женщины, которых сейчас разыскивает московская полиция.

"Накануне в полицию с сообщением о краже обратилась москвичка, 1912 года рождения, проживающая в одном из домов по ул. Дружбы. По ее словам, кражу совершили две незнакомые ей женщины, которые под выдуманным предлогом проникли к ней в квартиру", - сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Как рассказал сотрудник правоохранительных органов, одна из воровок отвлекла внимание старушки, другая в это время похитила находившиеся в доме золотые укра..... В Москве воры не погнушались и ограбили квартиру 100-пенсионерки на 800 тыс. рублей, причем, как заявила потерпевшая, грабительницами были молодые женщины, которых сейчас разыскивает московская полиция."Накануне в полицию с сообщением о краже обратилась москвичка, 1912 года рождения, проживающая в одном из домов по ул. Дружбы. По ее словам, кражу совершили две незнакомые ей женщины, которые под выдуманным предлогом проникли к ней в квартиру", - сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.Как рассказал сотрудник правоохранительных органов, одна из воровок отвлекла внимание старушки, другая в это время похитила находившиеся в доме золотые укра..... Читать новость...

Участники Летней школы сдадут экзамены...

IV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей РФ подошла к своему логическому завершению, и сейчас все в ожидании выпускных спектаклей.

Напомним, меньше месяца назад, 29 мая, она стартовала в Подмосковье. В масштабном мероприятии приняли участие 85 молодых актеров-представителей 30 мировых государств. Знаменитые российские педагоги проводили для них различные мастер-классы. Участники практиковались в изучении тонкостей актерского мастерства, отрабатывали сценическую речь, наравне с этим вокалом, акробатикой, фехтованием, а также углублялись в историю мирового и отечественного театра. Конечно же, все это не только интересно для каждого молодого актера, но и очень полез..... IV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей РФ подошла к своему логическому завершению, и сейчас все в ожидании выпускных спектаклей.Напомним, меньше месяца назад, 29 мая, она стартовала в Подмосковье. В масштабном мероприятии приняли участие 85 молодых актеров-представителей 30 мировых государств. Знаменитые российские педагоги проводили для них различные мастер-классы. Участники практиковались в изучении тонкостей актерского мастерства, отрабатывали сценическую речь, наравне с этим вокалом, акробатикой, фехтованием, а также углублялись в историю мирового и отечественного театра. Конечно же, все это не только интересно для каждого молодого актера, но и очень полез..... Читать новость...

Барак Обама станцевал со 106-летней старушкой (ВИДЕО)...

Барак Обама исполнил мечту 106-летней Вирджинии МакЛорин, которая очень хотела лично повидаться с первым темнокожим президентом США. Старушка не только встретилась с американским президентом, но и пустилась с ним в пляс. Видео необычной встречи Барака Обамы со старушкой появилось в YouTube.

Сообщается, что мечта старушки увидеться с первым темнокожим президентом осуществилась благодаря простым американцам. Женщина написала видеообращение, увиденное растрогало людей, и они решили подать петицию в Белый дом с просьбой, чтобы женщину пригласили на встречу с президентской семьей. Барак Обама и его супруга Мишель встретились с Вирджинией МакЛорин на приеме по случаю чествования вклада афроамерик..... Барак Обама исполнил мечту 106-Вирджинии МакЛорин, которая очень хотела лично повидаться с первым темнокожим президентом США. Старушка не только встретилась с американским президентом, но и пустилась с ним в пляс. Видео необычной встречи Барака Обамы со старушкой появилось в YouTube.Сообщается, что мечта старушки увидеться с первым темнокожим президентом осуществилась благодаря простым американцам. Женщина написала видеообращение, увиденное растрогало людей, и они решили подать петицию в Белый дом с просьбой, чтобы женщину пригласили на встречу с президентской семьей. Барак Обама и его супруга Мишель встретились с Вирджинией МакЛорин на приеме по случаю чествования вклада афроамерик..... Читать новость...

Столицей летней Олимпиады-2020 выбран Токио...



Соревнование за право проведения летней Олимпиады 2020 года завершилось триумфальной победой японской столицы Токио, единственного азиатского города, во второй раз добившегося почетного права принять Игры. В схватке с Мадридом и Стамбулом японцы сделали ставку на сильную техническую заявку и не прогадали.

В самом Токио новость была встречена с ликованием, решение Международного олимпийского комитета подарить японской столице летние Игры 2020 года стало для японцев настоящим праздником.

"Я хотел бы поздравить Токио, который выиграл в равной борьбе. Качественная заявка наряду с опытом предыдущих Игр позволит провести прекрасную Олимпиаду. Я не сомневаюсь, что Япония в очередной раз с..... Соревнование за право проведенияОлимпиады 2020 года завершилось триумфальной победой японской столицы Токио, единственного азиатского города, во второй раз добившегося почетного права принять Игры. В схватке с Мадридом и Стамбулом японцы сделали ставку на сильную техническую заявку и не прогадали.В самом Токио новость была встречена с ликованием, решение Международного олимпийского комитета подарить японской столице летние Игры 2020 года стало для японцев настоящим праздником."Я хотел бы поздравить Токио, который выиграл в равной борьбе. Качественная заявка наряду с опытом предыдущих Игр позволит провести прекрасную Олимпиаду. Я не сомневаюсь, что Япония в очередной раз с..... Читать новость...