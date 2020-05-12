Новость Выбор зерноочистительного оборудования Добавлено: 2020-05-12 08:58:07 Корреспондент: Андрей Безруков

Очистка зерна – это один из главных этапов перед началом подготовки его к хранению и последующей переработке. Если вам потребовалось выполнить все эти процессы, то вам нужно купить зерноочистительное оборудование, которое представлено в компании ОЛИС по выгодным ценам. Современное оборудование такого плана способно работать в различных условиях.

Принцип работы сепаратора

Перед тем, как вы решите приобрести сепаратор, нужно хоть примерно понимать принцип его работы. Обработка зерна проводится таким образом, что лишний весь мусор просто выпадает в специальный бункер, который предназначается для отходов. При этом полученное зерно становится полностью готовым к последующему хранению или переработке. Если говорить о продукции такого типа, то с его помощью можно выполнить переработку, либо калибровку разного вида семян, среди которых можно отметить:

Горох;

Пшеницу;

Рис;

Подсолнухи;

Кукурузу и остальное.

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