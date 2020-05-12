Новость Как выбрать чехол для нанесения принта? Добавлено: 2020-05-12 13:04:14 Корреспондент: Андрей Безруков

Красивый и оригинальный чехол – прекрасный подарок для друзей и близких. Можно выбрать готовую продукцию. Но уникальным презентом станет модель, созданная под заказ – с особенным узором и дизайном.

Заказать чехол на телефон с фото можно на https://iok.com.ua/chehly-dlya-iphone-s-sobstvennym-dizainom. В таких интернет-магазинах можно выбрать любой дизайн и найти необходимый аксессуар для разных смартфонов. Но как выбрать качественный и долговечный чехол? И на какие моменты стоит обратить внимание в первую очередь?

Главные нюансы выбора чехла

Первое, на что стоит обратить внимание – это материал. Не каждое сырье подходит для нанесения принта на него. К примеру, для печати совершенно не подходит металл и дерево. Лучшие материалы – это:

термопластический полиуретан;

силикон;

резиновые смеси;

в редких случаях – пластик.

Каждый материал имеет свои преимущества. К примеру, термопластический полиуретан достаточно прочный, но эластичный. На него легко наносить любой рисунок. Силикон достаточно мягкий и прекрасно гасит силу удара при падении. Резиновые смеси позволяют придать чехлу любую форму и нанести на него рельефный рисунок.

Второй момент, который важен в выборе такого аксессуара – это совместимость со смартфоном. Каждая модель устройства имеет особенную форму, габариты и расположение камер. Под все детали нужны особенные отверстия. Разъемы, камеры, кнопки – все должно совпадать и работать беспрепятственно.

Еще один момент – качество фиксации. Аксессуар должен очень плотно прилегать к поверхности устройства, чтобы он не выпадал. При том, изделие также не должно давить на корпус и каким-либо образом влиять на работу его кнопок и разъемов.

Большое значение при выборе защитного чехла имеют условия использования гаджета. К примеру, для путешествий и туристических целей существует специализированная продукция. Она не пропускает влагу и закрывает устройство со всех сторон. Для бытового применения могут подойти классические накладки или чехлы-книжки. В первом случае будет защищена задняя часть и боковые, во втором – есть накладка еще и на экран.

Чем чаще телефон падает и чем больше риски повреждений, тем прочнее и толще должен быть материал аксессуара и тем больше поверхности устройства необходимо прикрыть. Ко всему прочему, стоит подобрать вариант с матовой или рельефной поверхностью, которая бы препятствовала выскальзыванию гаджета из рук.

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Материал, из которого изготавливают та..... Пластиковый подоконник - отличное дополнение к пластиковому окну. Он отличается надежностью и прочностью, может украсить любой интерьер. Такой подоконник может выдержать достаточно большой вес и при этом не деформироваться. Он устойчив к химическим и механическим воздействиям. Также он устойчив к влаге. Поэтому его можно использовать на кухне, в бане, а также в других помещениях с высокой влажностью.Особенности пластиковых подоконниковТакие подоконники отличаются доступной ценой и прекрасными эксплуатационными качествами. Они не боятся воды и легко устанавливаются. За таким подоконником легко ухаживать. Можно просто протирать его влажной тряпочкой.Материал, из которого изготавливают та..... Читать новость...

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При выборе такого кресла нужно учесть несколько моме..... Правильно подобранная офисная мебель может обеспечить комфорт на протяжении всего дня. Такая мебель должна быть надежной, практичной и долговечной. Кроме того, желательно, чтобы она имела презентабельный внешний вид.Многим людям, которые пользуются некачественной мебелью, знакома ситуация, когда после рабочего дня очень сильно болит поясница, спина. Поэтому не стоит жалеть денег на покупку офисного кресла. Хорошая мебель может прослужить вам ни один год. В магазине https://comfy.ua/office-chairs-and-armchairs/ вы сможетекачественное офисное кресло. Здесь представлен большой выбор офисной мебели.подобрать офисное кресло?При выборе такого кресла нужно учесть несколько моме..... Читать новость...

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Жемчужные серьги из золота в обр..... Золотые серьги с жемчугом считаются классикой в мире женских украшений. Мягкое жемчужное мерцание и аристократический шарм не выходит из моды уже не одно столетие. Это ювелирное украшение смотрится одновременно лаконично и элегантно, благодаря чему идеально выразит чувство вкуса своей владелицы. Место рождение аксессуара – Древняя Греция, но и по сей день серьги со вставкой жемчуг украшают представительниц прекрасного пола во всем мире. В этом нет ничего удивительного, ведь эти ювелирные изделия подходят женщинам всех возрастов и с любым оттенком кожи. Универсальность жемчужных сережек делает их идеальным подаркомблизкого человека.Жемчужные серьги из золота в обр..... Читать новость...