Новость Заказать Apple iPhone SE 2020 онлайн Добавлено: 2020-05-25 15:27:01 Корреспондент: Андрей Безруков

Бренд Apple не устает радовать своих пользователей новинками, предлагая качественные гаджеты с богатым функционалом. Очередной новинкой, которую сегодня имеет возможность приобрести каждый из вас, стал Apple iPhone SE 2020 256Gb Black, который вы можете заказать на сайте виртуального магазина в режиме онлайн.

Особенности смартфона

Тут предлагается возможность заказать такой телефон не только в черном, но и других цветах, получая стильный аксессуар, который сможет стать отличным дополнением вашего образа. Стоит отметить, что данная модель смартфона оказалась весьма бюджетной, поэтому позволить ее себе сможет большое количество потребителей. Современная модель имеет выдержанный стиль, при этом является привлекательной с насыщенным дизайном.

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Аксессуары класса премиум

Если вы решите выбрать для себя такую модель смартфона, то она может быть также дополнительно укомплектована разными аксессуарами. На сайте виртуального магазина вниманию каждого из покупателей предлагается большой выбор наушников как проводных, так и безпроводных. Тут имеются смарт часы, а также многое остальное.

Для того, чтобы ваш смартфон не повредился в случае удара, вы можете подобрать стильный чехол, который тут предлагается в большом разнообразии. Изучая ассортимент, представленный в каталоге виртуального магазина, каждый из вас сможет выбрать не только новый смартфон Apple iPhone SE 2020 256Gb Black, но также разнообразные дополнительные аксессуары к нему.

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Apple iPhone X вернут в производство...

Компания Apple приняла решение возобновить производство флагманского смартфона iPhone X. Об этом сообщает The Verge.

Данное решение связано с низким спросом на новинки компании – iPhone XS и iPhone XS Max.

В Apple считают, что таким образом смогут компенсировать потери.

При этом отмечается, что iPhone X дешевле новых смартфонов, и, соответственно, дешевле его компоненты.

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Apple сокращает производство iPhone 5c...



Как многие и предсказывали, так называемая бюджетная версия iPhone, которая в итоге вовсе таковой и не оказалась, так и не снискала успеха на рынке. Сообщается, что Apple разочарована продажами нового iPhone 5c и поэтому распорядилась сократить производство данной модели в два раза.

Таким образом, если раньше в Китае собирали порядка 300 тысяч iPhone 5c – сейчас собирают лишь 150 тысяч.

Следует заметить, что изначально Apple планировала продвигать iPhone 5c на рынках развивающихся стран, в числе которых и Китай. Однако в том же Китае телефон попросту не выдержал конкуренции со смартфонами на Android. А причина всему цены – в Китае iPhone 5c с 16 Гб встроенно..... Как многие и предсказывали, так называемая бюджетная версия, которая в итоге вовсе таковой и не оказалась, так и не снискала успеха на рынке. Сообщается, чторазочарована продажами нового5c и поэтому распорядилась сократить производство данной модели в два раза.Таким образом, если раньше в Китае собирали порядка 300 тысяч5c – сейчас собирают лишь 150 тысяч.Следует заметить, что изначальнопланировала продвигать5c на рынках развивающихся стран, в числе которых и Китай. Однако в том же Китае телефон попросту не выдержал конкуренции со смартфонами на Android. А причина всему цены – в Китае5c с 16 Гб встроенно..... Читать новость...

Apple iPhone 6 представлен официально...



Сегодня, 9 сентября, компания Apple официально представила две новых версии своего смартфона iPhone. Таким образом, подтвердились многочисленные слухи о том, что компания готовит не один, а сразу два аппарата.

Как и ожидалось, первая модель получила 4.7-дюймовый дисплей, а вторая – 5,5-дюймовый. Модель с меньшим дисплеем получила название iPhone 6, в то время как вторая модель – iPhone 6 Plus. Что касается дизайна, то он полностью соответствует тем фотографиям, которые ранее утекли в сеть. Это касается и выпирающей из корпуса камеры, о которой многие негативно отзывались, а также закругленных углов.

Разрешение дисплея у iPhone 6 – 1334х750 точек, а у ..... Сегодня, 9 сентября, компанияофициально представила две новых версии своего смартфона. Таким образом, подтвердились многочисленные слухи о том, что компания готовит не один, а сразу два аппарата.Как и ожидалось, первая модель получила 4.7-дюймовый дисплей, а вторая – 5,5-дюймовый. Модель с меньшим дисплеем получила название6, в то время как вторая модель –6 Plus. Что касается дизайна, то он полностью соответствует тем фотографиям, которые ранее утекли в сеть. Это касается и выпирающей из корпуса камеры, о которой многие негативно отзывались, а также закругленных углов.Разрешение дисплея у6 – 1334х750 точек, а у ..... Читать новость...

Apple представила новые iPhone...



Сегодня, 10 сентября, компания Apple провела свою презентацию, в ходе которой были показаны новые смартфоны компании. Следует сразу же заметить, что в этом году, впервые за свою историю, компания представила сразу два смартфона, а не один как раньше.

Примечательно, что во время презентации было сказано, что модель предыдущего года – iPhone 5 – больше не будет продаваться, хотя раньше модели предыдущего поколения становились попросту дешевле. На презентации подчеркнули, что это связано с презентацией сразу двух смартфонов.

Так, новый iPhone 5c, который многие долгое время называли «бюджетным» iPhone, стал своего рода заменой iPhone 5. Технически..... Сегодня, 10 сентября, компанияпровела свою презентацию, в ходе которой были показаны новые смартфоны компании. Следует сразу же заметить, что в этом году, впервые за свою историю, компания представила сразу два смартфона, а не один как раньше.Примечательно, что во время презентации было сказано, что модель предыдущего года –5 – больше не будет продаваться, хотя раньше модели предыдущего поколения становились попросту дешевле. На презентации подчеркнули, что это связано с презентацией сразу двух смартфонов.Так, новый5c, который многие долгое время называли «бюджетным», стал своего рода заменой5. Технически..... Читать новость...