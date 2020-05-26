Новость Сумка-бананка: модно, стильно, удобно Добавлено: 2020-05-26 19:20:29 Корреспондент: Андрей Безруков

Это изделие можно назвать “приветом из далеких девяностых”. Сумка бананка на пояс была невероятно популярна у рыночных продавцов, туристов и спортсменов. На самом деле, история этих изделий уходит в пятнадцатый век. Карманов не было, поэтому в мешочках, прикрепленных у пояса, хранились деньги. Кошели изготавливались из разных материалов. Для представителей знати эти изделия шились из искусно выделанной кожи и богатых тканей, украшались драгоценными камнями. Низшие сословия довольствовались сумками из практичных недорогих материалов. С тех пор изделие не потеряло своей актуальности, только содержимое стало иным. Помимо денег, в поясных сумках носят документы, гаджеты, банковский пластик. На сегодняшний день, это едва ли не самые модные аксессуары.

Преимущества

Поясные аксессуары актуальны благодаря таким достоинствам:

универсальность. Изделия одинаково подходят мужчинам и женщинам. Ограничений по возрасту тоже нет;

разнообразие моделей — можно подобрать материалы, цвет и фасон под любую одежду;

функциональность. Компактный лаконичный аксессуар выполняет свои функции на “отлично” и не привлекает к себе особого внимания посторонних;

безопасность. сумка постоянно на виду, поэтому риск хищения злоумышленниками — минимальный.

Кому понадобится сумка на пояс

Прежде всего, людям, которым нравится, когда руки остаются свободными. Часто бывает, что в большой объемной сумке нет необходимости, а захватить с собой необходимые вещи — нужно. Например, для вечеринки, похода в ночной клуб или прогулки с домашним питомцем. По-прежнему актуальны эти аксессуары для рыночных продавцов, таксистов и спортсменов (бегунов, велосипедистов). Каждый предмет находится на своем месте и не причиняет дискомфорта, в отличие от размещения в карманах.

Основные виды

Чаще всего, аксессуары для ношения на поясе классифицируют по назначению:

повседневные модели. Они отличаются небольшими размерами, удобством и комфортностью, лаконичным дизайном;

модели в спортивном стиле — эргономичные сумки из прочных материалов, которые не пропускают воду;

сумка-клатч — стильное изделие, нарядное, престижное и статусное;

кошелек на поясе. По форме напоминает клатч, только значительно меньше;

якорь — крупногабаритная модель трапециевидной формы;

плотницкая сумка — вместительная стильная модель.

Изделия носятся не только на поясе, но и через плечо. Бананки, в зависимости от их фасона, можно сочетать с одеждой для любого сезона, даже с теплыми пальто и куртками.

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