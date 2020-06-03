Новость 25-я ступенька триумфа ожидает победителей! Добавлено: 2020-06-03 11:09:09 Корреспондент: Андрей Безруков

Приветствуем вас, наши дорогие друзья – партнеры, лауреаты, почетные гости. Наши приветствия также всем, кто причастен к созданию программы «Человек года» – режиссерско-постановочной группе, подрядчикам, исполнителям, и многим другим нашим помощникам. Мы очень соскучились по живому общению с вами, вашему творческому воодушевлению и энергетике. Мы точно знаем, что так же как и у нас, у вас болит душа, потому что по понятным всем причинам не состоялось красивое, изысканное, феерическое действо под названием «Церемония вручения премии «Человек года-2019». Не состоялось то, что так ожидали, так тщательно вместе с вами готовили, продумывая и отрабатывая каждый нюанс и каждую деталь. К сожалению, суровые ограничения были введены за какие-то полторы недели до праздника. И последние приготовления к Церемонии остановились. Как недопетая песня, как недосказанная повесть…

Дорогие наши друзья, мы очень хорошо понимаем вашу реакцию и эмоции, потому что испытывали тоже, что и вы. Разочарование, несогласие, боль, отчаяние… Нам было безгранично трудно смириться с обстоятельствами, изменить ритм и остаться дома на карантинном режиме. Но идет время, жизнь продолжается, расцветает природа - и мы искренне верим, что все нормализуется и стабилизируется. Мы твердо убеждены, что невзирая ни на что – человечество выстоит и обязательно укротит непрошеного короновирусного диктатора. Даже если в настоящий момент он нагло перечеркнул планы и изменил жизнь миллионов людей.

ЧЕЛОВЕК – в самом высоком понимании этого слова – способен побороть любую беду. Мы верили и будем верить в это всегда, потому что программа «Человек года» по своей сути и духу – о мужественных и сильных. О тех, кто не ломается от испытаний и побеждает невзирая ни на что. О тех, кто идет вперед порой не благодаря, а вопреки. Кто способен исполнить свой долг, даже если существует опасность для собственной жизни. Мы безмерно благодарны сегодня людям в белых халатах - тем, кто сегодня на передовой. И мы уверены, что на нашей юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Человек года-2020» они будут удостоены самых высоких почестей и слов искренней признательности.

И как бы сложно не было сегодня всем нам, мы говорим вам – до встречи, наши дорогие друзья! Мы с вами, мы рядом, мы не испугались трудностей, не сошли с дистанции – и никогда не сойдем! Мы приспособимся к новым реалиям, будем уверенными и позитивными, креативными и гибкими, найдем новые современные информационные форматы и формы взаимодействия.

Но главное останется неизменным. И это – наша ежегодная фееричная неповторимая Церемония вручения премии «Человек года»! Мы ждем вас в будущем году в Национальной опере Украины, чтобы вместе поднять наши бокалы на празднике торжества человеческого духа – на 25-й торжественной церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА»!

Наш юбилейный девиз уже известен – 25-я ступенька триумфа!

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»

ЧИТАЙТЕ: Определены победители 24 общенациональной программы «Человек года-2019»

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Ляшко: Биометрический паспорт - это ступенька в ад...

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает преступлением против православных украинцев то, что парламент принял закон "О введении биометрических паспортов". А депутатов, проголосовавших за него, назвал "бесоводимыми". Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Биометрический паспорт - это ступенька в ад. Регионалы четко показали, что они служат сатане. Поэтому эту дьявольскую Партию регионов нужно срочно запретить за геноцид украинского народа: социально-экономический, национально-культурный и религиозный".

Вспомнил нардеп и библейское пророчество относительно биометрических паспортов, которое предрекает поклонение образ..... Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает преступлением против православных украинцев то, что парламент принял закон "О введении биометрических паспортов". А депутатов, проголосовавших за него, назвал "бесоводимыми". Об этом политик написал на своей странице в Facebook."Биометрический паспорт - этов ад. Регионалы четко показали, что они служат сатане. Поэтому эту дьявольскую Партию регионов нужно срочно запретить за геноцид украинского народа: социально-экономический, национально-культурный и религиозный".Вспомнил нардеп и библейское пророчество относительно биометрических паспортов, которое предрекает поклонение образ..... Читать новость...

КПУ проведет 9 мая Парад Победителей...



КПУ (Коммунистическая партия Украины) в День Великой Победы, 9 мая, намерена провести в каждом городе и райцентре Украины Парад Победителей.

Об этом стало известно от лидера КПУ Петра Симоненко. Он предлагает каждому украинцу, который чтит память отцов, дедов и прадедов, погибших во время ВОВ, принять участие в Параде Победителей.

«В каждом семейном альбоме есть фотографии родных и близких для нас людей, которые мечтали о Победе и наш долг сегодня пронести портрет героя в праздничной колонне, отдать каждому из павших свой сыновний долг памяти», - заявил лидер КПУ.



По материалам: from-ua.com..... КПУ (Коммунистическая партия Украины) в День Великой Победы, 9 мая, намерена провести в каждом городе и райцентре Украины Парад Победителей.Об этом стало известно от лидера КПУ Петра Симоненко. Он предлагает каждому украинцу, который чтит память отцов, дедов и прадедов, погибших во время ВОВ, принять участие в Параде Победителей.«В каждом семейном альбоме есть фотографии родных и близких для нас людей, которые мечтали о Победе и наш долг сегодня пронести портрет героя в праздничной колонне, отдать каждому из павших свой сыновний долг памяти», - заявил лидер КПУ.По материалам: from-ua.com..... Читать новость...

Гильдия киноактеров США назвала победителей...

Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки назвала победителей. Об этом сообщается на сайте премии.

Награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера». Претендентами на награду также были фильмы «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Безумно богатые азиаты».

Лучшим актером стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой – Гленн Клоуз («Жена»).

ЧИТАЙТЕ: Названы номинанты на премию «Оскар-2019»

Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы».

Другие ..... Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки назвала. Об этом сообщается на сайте премии.Награда за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась ленте «Черная пантера». Претендентами на награду также были фильмы «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Безумно богатые азиаты».Лучшим актером стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой – Гленн Клоуз («Жена»).ЧИТАЙТЕ: Названы номинанты на премию «Оскар-2019»Лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы».Другие ..... Читать новость...

Жюри 35-го ММКФ назвало победителей...



На проходящей в эти часы церемонии закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля названы имена победителей.

Главный приз ММКФ получил фильм турецкого режиссера Эрдема Тепегеза «Частица», рассказывающий о судьбе женщины, пытающейся найти хоть какую-то работу, чтобы прокормить свою семью. Устав от унижений, героиня прибегает к крайним мерам. Главная мысль социальной драмы, по словам создателей, заключается в том, что Вселенная состоит из бесконечного количества крошечных частиц, как большой город, полный страждущих. И далеко не каждому удается пойти наперекор судьбе...

Режиссер, получая награду, поблагодарил жюри и заявил: "Я верю, что кинематограф может измен..... На проходящей в эти часы церемонии закрытия 35-го Московского международного кинофестиваля названы именаГлавный приз ММКФ получил фильм турецкого режиссера Эрдема Тепегеза «Частица», рассказывающий о судьбе женщины, пытающейся найти хоть какую-то работу, чтобы прокормить свою семью. Устав от унижений, героиня прибегает к крайним мерам. Главная мысль социальной драмы, по словам создателей, заключается в том, что Вселенная состоит из бесконечного количества крошечных частиц, как большой город, полный страждущих. И далеко не каждому удается пойти наперекор судьбе...Режиссер, получая награду, поблагодарил жюри и заявил: "Я верю, что кинематограф может измен..... Читать новость...

КПУ призывает всех 9 мая выйти на Парад победителей...



9 мая, в тот день, когда будет праздноваться День Победы, КПУ планирует организовать Парад победителей. Праздничные колоны в память о тех, кто воевал за свободу и ценой собственных жизней защищал Родину, пройдут в столице Украины, каждом городе и районном центре.

Коммунистическая партия Украины сообщает, что в праздничном Параде победителей может принять участие абсолютно любой желающий. Смысл проведения парада заключается в том, что многие из тех, кто воевал на фронте и погиб на войне, хотел пройтись по улицам родного города на Параде победы. А теперь каждый из нас, живущий благодаря павшим воинам, может осуществить мечту и желание всех тех, кто не дождался Дня Победы.

..... 9 мая, в тот день, когда будет праздноваться День Победы, КПУ планирует организовать Парад. Праздничные колоны в память о тех, кто воевал за свободу и ценой собственных жизней защищал Родину, пройдут в столице Украины, каждом городе и районном центре.Коммунистическая партия Украины сообщает, что в праздничном Парадеможет принять участие абсолютно любой желающий. Смысл проведения парада заключается в том, что многие из тех, кто воевал на фронте и погиб на войне, хотел пройтись по улицам родного города на Параде победы. А теперь каждый из нас, живущий благодаря павшим воинам, может осуществить мечту и желание всех тех, кто не дождался Дня Победы...... Читать новость...

Мэр Киева наградит победителей экологического конкурса...

В пятницу, 7 ноября, мэр Киева Виталий Кличко наградит победителей украинского конкурса "Эко-идеи со всего мира - 2014", организованного Фондом братьев Кличко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе мэра Киева.

В рамках мероприятия Виталий Кличко с детьми составит личный экологический кодекс украинцев и расскажет о приоритетах экологической политики Киевской власти.

В награждении победителей также примет участие директор представительства Panasonic в Украине Кодзи Терадзима.

Напомним, с 10 июля по 20 октября в рамках международного конкурса "Eco Picture Diary" в Украине проходил уже шестой детский экологический проект "ЭКО-ИДЕИ со всего мира ..... В пятницу, 7 ноября, мэр Киева Виталий Кличко наградитукраинского конкурса "Эко-идеи со всего мира - 2014", организованного Фондом братьев Кличко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе мэра Киева.В рамках мероприятия Виталий Кличко с детьми составит личный экологический кодекс украинцев и расскажет о приоритетах экологической политики Киевской власти.В награждениитакже примет участие директор представительства Panasonic в Украине Кодзи Терадзима.Напомним, с 10 июля по 20 октября в рамках международного конкурса "Eco Picture Diary" в Украине проходил уже шестой детский экологический проект "ЭКО-ИДЕИ со всего мира ..... Читать новость...

Ляшко сравнил победителей перевыборов с гопниками...



Народный депутат Украины Олег Ляшко отметил, что у «победителей» перевыборов Бадаева, Круглового, Пилипишина и Поплавского есть кое-что общее, а именно – «все они выцыганили депутатские мандаты за счет масштабного подкупа избирателей, фальсификаций и использования административного ресурса».

Поэтому, как считает Олег Ляшко, выборы в проблемных округах не могут быть признаны действительными. Также он подчеркнул, что «эти персонажи» не имеют права называться народными депутатами.

«Это мелкие гопники на службе Януковича», - заявил политик.

Напомним, что повторные выборы в проблемных округах состоялись 15 декабря...... Народный депутат Украины Олег Ляшко отметил, что у «» перевыборов Бадаева, Круглового, Пилипишина и Поплавского есть кое-что общее, а именно – «все они выцыганили депутатские мандаты за счет масштабного подкупа избирателей, фальсификаций и использования административного ресурса».Поэтому, как считает Олег Ляшко, выборы в проблемных округах не могут быть признаны действительными. Также он подчеркнул, что «эти персонажи» не имеют права называться народными депутатами.«Это мелкие гопники на службе Януковича», - заявил политик.Напомним, что повторные выборы в проблемных округах состоялись 15 декабря...... Читать новость...

Москва примет Всемирные детские игры победителей...



В Москве готовятся принять Всемирные детские игры победителей. В этих соревнованиях примут участие дети, которые перенесли онкологические заболевания. В обычной жизни эти дети большую часть своей жизни проводят в больничных палатах, даже на соревнования многие из них едут между курсами терапии. И возможно, поэтому причине эти соревнования называют еще "соревнованиями юных оптимистов".

Для многих из них из-за тяжелой болезни недоступны обычные детские радости, такие как качели, парки развлечений, да и просто гуляние во дворе, копание в песочнице и обычная детская возня. И эти соревнования действительно несут в себе невероятный оптимистический заряд и призваны доказать всем - ..... В Москве готовятся принять Всемирные детские игры. В этих соревнованиях примут участие дети, которые перенесли онкологические заболевания. В обычной жизни эти дети большую часть своей жизни проводят в больничных палатах, даже на соревнования многие из них едут между курсами терапии. И возможно, поэтому причине эти соревнования называют еще "соревнованиями юных оптимистов".Для многих из них из-за тяжелой болезни недоступны обычные детские радости, такие как качели, парки развлечений, да и просто гуляние во дворе, копание в песочнице и обычная детская возня. И эти соревнования действительно несут в себе невероятный оптимистический заряд и призваны доказать всем - ..... Читать новость...