Новость Как выбрать моторное масло? Добавлено: 2020-06-04 18:43:24 Корреспондент: Андрей Безруков

Срок службы любого двигателя во многом зависит от качества масла, которое для него используется. Своевременная замена масла является очень важной для правильной работы любого автомобиля. При этом важно не только соблюдать сроки замены масла, но и правильно выбирать состав.

Как подобрать моторное масло?

На рынке имеется широкий выбор масел, что делает более трудным покупку не только для начинающих водителей, но и для опытных автомобилистов. В продаже можно встретить как недорогие по цене, так и дорогостоящие масла. Существует несколько видов масел для двигателя:

Минеральные. Полусинтетические. Синтетические. Гидрокрекинговое.

Минеральное масло производится с помощью перегонки и очищения нефти. Масла на основе синтетики создаются на основе синтеза газов. Полусинтетические продукты - это смесь минеральных и синтетических масел в указанных пропорциях. Гидрокрекинговое масло изготавливается из нефти, как и состав на минеральной основе. Однако в процессе обработки оно получает более сложный состав.

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Составы на минеральной основе часто именуют нефтяными. Для их создания используют процессы дистилляции. Качество основы является зависимым от нахождения в ней серы. Главным преимуществом минеральных масел считается то, что они самые выгодные по цене. Однако их требуется чаще менять. Такой вариант масла советуют покупать для моторов, которые не функционируют в сложных условиях.

Изделия на синтетической основе являются продуктом сложных химических соединений. Они менее вязкие. Такие масла идеально подходят для спортивных автомобилей. Полусинтетические составы - это середина между дешевыми минеральными составами и синтетическими. К недостаткам синтетических масел относят то, что изомеризация у них протекает в другом направлении.

Перед выбором любого масла нужно уточнить, на какой масляной основе изготавливался продукт. От основы масла будет зависеть себестоимость изделия. Самой дешёвой считается минералка. За ней следуют полусинтетические масла. Синтетические масла стоят дороже всех.

Заливать в двигатель рекомендуется те масла, которые советует производитель. Не стоит использовать слишком дешевые масла, они могут привести к быстрой поломке двигателя.

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