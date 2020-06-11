Новость Где взять кредит, если везде в банках отказывают? Добавлено: 2020-06-11 16:22:47 Корреспондент: Андрей Безруков

Деньги могут потребоваться в любой момент и не всегда они есть в наличии. Что делать в такой ситуации? Конечно же, идти в банк за кредитом. Но и тут есть свои подводные камни. Не каждый банк может предоставить займ.

Аlexcredit.ua – место, где в микрокредите не откажут и предложат выгодные условия. Но, прежде чем обратиться за займом, стоит знать некоторые нюансы.

Причины, по которым клиентам отказывают в кредитах

Причины отказа могут быть самыми разными:

1. Плохая кредитная история

Если заемщик уже брал кредиты, то специалисты банка проследят, как он расплачивался с долгом, были ли просрочки и сколько активных займов на нем. Если были судебные разбирательства, невозврат и другие проблемы, то кредит клиент банка не получит.

Но и отсутствие кредитов может быть рассмотрено как отрицательное качество. Потому что банк не знает, как поведет себя клиент в сложившейся ситуации.

2. Скоринг-балл ниже указанного

У банков есть своя измерительная система. Чтобы кредит одобрили, заемщик должен набрать определенную сумму баллов. Она складывается из ответов на вопросы, постоянного места работы, трудового стажа и зарплаты.

Если клиент не набрал пороговый балл, то кредит ему попросту не дадут.

3. Неправильно заполненная анкета

Если банк выявит обман, то кредит он не одобрит. Для отказа в займе стоит указать неправильный номер телефона.

4. Наличие других кредитов

Если у заемщика есть непогашенные кредиты (и, совершенно не важно, вовремя он их платит или нет), то банк не решится выдать еще один кредит. Он оценит все стороны договора с клиентов и вынесет свой вердикт.

5. Обращение за кредитом в несколько банков одновременно

Подобное поведение банки расценивают не с лучшей стороны. Специалисты могут решить, что у клиента сложное финансовое положение, и он не сможет рассчитаться с кредитом.

6. Внешний вид клиента

И это также играет важную роль. При принятии решения оценивается не только информация из достоверных источников, но и представление, которое заемщик производит на сотрудника банка.

Если клиент придет в банк в алкогольном опьянении или в вызывающем наряде, то ему сразу же откажут.

Ситуацию можно легко исправить

Несмотря на то, что банки отказали, получить деньги возможно в МФО. Эти организации выдают микрокредиты. Для того, чтобы получить быстрый займ, не нужно собирать кучу документов, обивать пороги разных инстанций, переживать за кредитную историю.

Некоторые компании, например, AlexCredit предлагают своим клиентам выгодные условия, бонусные программы и возможность оформить займ не выходя из дома. Деньги в течение нескольких минут поступят на банковскую карту.

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