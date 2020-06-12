Новость Захватывающий и неповторимый Tom Ford Soleil Blanc Добавлено: 2020-06-12 10:07:49 Корреспондент: Андрей Безруков

Унисекс запах, который понравится как мужчинам, так и женщинам – это Tom Ford Soleil Blanc https://www.butik-aromata.ru/product_1733.html

Этот аромат стал еще одним ярким дополнением коллекции Частная смесь и получил название Белое солнце. Те, кто уже успел им воспользоваться, описывают парфюм, как знойный и захватывающий. Его создавали под вдохновением от посещения далеких тропических островов, где лето не заканчивается и наполняет каждый день незабываемыми мгновениями. Духи Солей Бланк популярного бренда относятся к категории цветочных и восточных, их можно использовать каждый день, независимо от погоды за окном.

Универсальный запах

Чувственное звучание парфюма Tom Ford Soleil Blanc от американского бренда завораживает с первых мгновений и навеивает мысли о жарком лете, пышных цветах и восточных ночах где-то на далеких островах. В этом парфюме можно ощутить, как цветочные ароматы смешиваются с морским ветром, травой и дорогими породами деревьев из глубины леса. Каждый из этих ярких и волнующих аккордов сливаясь, превращается в освежающую композицию.

Многогранный аромат Том Форд Солей Бланк станет последней деталью в вашем образе, подчеркнет индивидуальность и утонченный вкус. С первых ноток он раскрывается легким бергамотом, кардамоном, розовым перцем и фисташками. Далее духи раскрываются жасмином, иланг-илангом и нежной туберозой. Финальные аккорды представлены теплой амброй, бензоином, бобами тонка и сладким кокосом. Аромат Tom Ford Soleil Blanc олицетворяет собой изящество, смелость и свободу, он является некой данью солнцу тропических островов.

Создателем парфюма является Натали Грасиа-Кето, которая старалась выдержать фирменный стиль бренда и позволить фанатам хотя бы мысленно оказаться вблизи океана. Духи относятся к категории унисекс, типу восточно-цветочных. Их можно использовать круглый год, независимо от события и настроения. Парфюм настолько стойкий, что будет ощущаться на коже и волосах целый день. Как и прочие ароматы коллекции, этот упакован в минималистичный, белый флакон, где главным украшением выступает золотое теснение с названием аромата.

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Cirque du Soleil возвращается в Украину...



Знаменитый Cirque du Soleil снова выступит в Украине. На это раз увлекательные цирковые представления пройдут с 20 по 30 июня на арене киевского Дворца спорта. В течение 11 дней киевляне и гости столицы смогут наслаждаться шоу под названием Alegría (торжество, праздник, радость) в живом музыкальном сопровождении.

55 акробатов и музыкантов Cirque du Soleil из 15 стран языком тела и музыки расскажут зрителям о могуществе и утрате власти, переходе от многовековой монархии к современной демократии, о старости и молодости – именно так позиционируют постановщики идею шоу Alegria. Любителей цирка восхитят не только уникальные акробатические номера, но и необыкновенные костюмы артист..... Знаменитый Cirque duснова выступит в Украине. На это раз увлекательные цирковые представления пройдут с 20 по 30 июня на арене киевского Дворца спорта. В течение 11 дней киевляне и гости столицы смогут наслаждаться шоу под названием Alegría (торжество, праздник, радость) в живом музыкальном сопровождении.55 акробатов и музыкантов Cirque duиз 15 стран языком тела и музыки расскажут зрителям о могуществе и утрате власти, переходе от многовековой монархии к современной демократии, о старости и молодости – именно так позиционируют постановщики идею шоу Alegria. Любителей цирка восхитят не только уникальные акробатические номера, но и необыкновенные костюмы артист..... Читать новость...

Cirque du Soleil снова в России!...



Легендарный французский Cirque du Soleil 2-ой раз приедет в Россию с новым шоу – Corteo. Для всего Старого Света состоится премьера. Жители Санкт-Петербурга, Казани и Москвы первыми в Европе увидят представление.

Создатели считают Corteo самым красочным и романтичным действом репертуара цирка, настоящим праздником жизни.

Этот цирковой проект, крупнейший в мире и существующий уже четверть века, в России был известен лишь немногим. И лишь прошлой осенью французы впервые привезли в столицу элегантное шоу Varekai.

Гастроли ждал настоящий успех – билеты на представление раскупили ещё за месяц до его начала.

«Солнечный цирк» открыл главный секрет своего мирового усп..... Легендарный французский Cirque du2-ой раз приедет в Россию с новым шоу – Corteo. Для всего Старого Света состоится премьера. Жители Санкт-Петербурга, Казани и Москвы первыми в Европе увидят представление.Создатели считают Corteo самым красочным и романтичным действом репертуара цирка, настоящим праздником жизни.Этот цирковой проект, крупнейший в мире и существующий уже четверть века, в России был известен лишь немногим. И лишь прошлой осенью французы впервые привезли в столицу элегантное шоу Varekai.Гастроли ждал настоящий успех – билеты на представление раскупили ещё за месяц до его начала.«Солнечный цирк» открыл главный секрет своего мирового усп..... Читать новость...

Cirque du Soleil покажет в России шоу о политической борьбе...



Шоу Alegria покажет в России самый известный в мире Cirque du Soleil. Представление о смене власти и политической борьбе покажут на цирковых аренах Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Москвы.

По сюжету, действие происходит в королевстве, оставшемся без правителя. Старая гвардия и новое поколение вступают в схватку, борясь за власть. Несмотря на то что шоу Alegria очень политизировано, арт-директор Cirque du Soleil подчеркивает, что представление рассчитано на людей всех возрастов, так как «история рассказана легко, изящно и с юмором».

Автором одного из номеров шоу Alegria является Вячеслав Полунин.

Cirque du Soleil. Шоу Alegria (видео):



По материалам: РИА новости..... Шоу Alegria покажет в России самый известный в мире Cirque du. Представление о смене власти и политической борьбе покажут на цирковых аренах Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Москвы.По сюжету, действие происходит в королевстве, оставшемся без правителя. Старая гвардия и новое поколение вступают в схватку, борясь за власть. Несмотря на то что шоу Alegria очень политизировано, арт-директор Cirque duподчеркивает, что представление рассчитано на людей всех возрастов, так как «история рассказана легко, изящно и с юмором».Автором одного из номеров шоу Alegria является Вячеслав Полунин.Cirque du. Шоу Alegria (видео):По материалам: РИА новости..... Читать новость...

Гимнастка Cirque du Soleil сорвалась с пятиметровой высоты...

Гимнастка легендарного Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с пятиметровой высоты во время своего номера с обручем. Произошло это 27 ноября на шоу «Kooza» в австралийском Брисбене. Как рассказывают очевидцы, перед выполнением трюка Лиза Скиннер потеряла сознание и рухнула на пол. Шоу тотчас остановили и вызвали машину скорой помощи.

Гимнастку доставили в местную больницу в бессознательном состоянии. В настоящее время артистка находится в клинике, ее состояние стабильное. Однако медики опасаются, что Лиза Скиннер могла серьезно травмировать спину.

Лиза Скиннер – двукратная чемпионка Австралии по художественной гимнастике, а также участница трех Олимпийских игр (1996 г..... Гимнастка легендарного Cirque duЛиза Скиннер сорвалась с пятиметровой высоты во время своего номера с обручем. Произошло это 27 ноября на шоу «Kooza» в австралийском Брисбене. Как рассказывают очевидцы, перед выполнением трюка Лиза Скиннер потеряла сознание и рухнула на пол. Шоу тотчас остановили и вызвали машину скорой помощи.Гимнастку доставили в местную больницу в бессознательном состоянии. В настоящее время артистка находится в клинике, ее состояние стабильное. Однако медики опасаются, что Лиза Скиннер могла серьезно травмировать спину.Лиза Скиннер – двукратная чемпионка Австралии по художественной гимнастике, а также участница трех Олимпийских игр (1996 г..... Читать новость...

Артисты Cirque du Soleil пройдут парадом по Санкт-Петербургу...



Артисты Cirque du Soleil намерены провести парад по улицам Санкт-Петербурга, чтобы привлечь внимание публики к своему шоу Alegria, которое они представят питерским зрителям и гостям Северной столицы с 9 по 18 мая.

Маршрут шествия – от Конюшенной площади, по Большой Конюшенной улице, через Невский проспект, Большую Морскую улицу и до Дворцовой площади. Организаторы парада обещают, что все желающие смогут сделать снимки на память и пообщаться с артистами. Отмениться шоу может только в случае дождя, так как можно повредить грим и костюмы.

После премьеры в Санкт-Петербурге артисты Cirque du Soleil отправятся в Москву, где намечены представления с 5 по 16 июня.

Cirque du Soleil (ви..... Артисты Cirque duнамерены провести парад по улицам Санкт-Петербурга, чтобы привлечь внимание публики к своему шоу Alegria, которое они представят питерским зрителям и гостям Северной столицы с 9 по 18 мая.Маршрут шествия – от Конюшенной площади, по Большой Конюшенной улице, через Невский проспект, Большую Морскую улицу и до Дворцовой площади. Организаторы парада обещают, что все желающие смогут сделать снимки на память и пообщаться с артистами. Отмениться шоу может только в случае дождя, так как можно повредить грим и костюмы.После премьеры в Санкт-Петербурге артисты Cirque duотправятся в Москву, где намечены представления с 5 по 16 июня.Cirque du(ви..... Читать новость...