Новость Стоимость адвокатских услуг в Израиле Добавлено: 2020-06-15 08:23:00 Корреспондент: Андрей Безруков

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Говоря о формировании цен на услуги, в данном случае все зависит напрямую от того, какие именно услуги вам требуются, насколько большой опыт будет иметь выбранный адвокат в своем деле, а также ряд остальных факторов, которые стоит учесть. Сейчас каждый из вас имеет возможность детально ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг, а также ценами на них, выбирая оптимальный для себя вариант.

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Смотрите также:

Снижена стоимость услуг на перемещение зерна - Кабмин...



Кабмин снизил стоимость услуг на перемещение зерна

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает удешевление административных услуг, которые предоставляются всем субъектам хозяйствования, осуществляющим перемещение зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

Так, согласно сообщению, до 30 июня 2014 г. будет на 50% уменьшена стоимость получения фитосанитарного и карантинного сертификатов, а также фитосанитарного сертификата на реэкспорт при перемещении зерна и продуктов его переработки.

Источник: УНН..... Кабмин снизил стоимостьна перемещение зернаКабинет министров принял постановление, которое предусматривает удешевление административных, которые предоставляются всем субъектам хозяйствования, осуществляющим перемещение зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.Так, согласно сообщению, до 30 июня 2014 г. будет на 50% уменьшена стоимость получения фитосанитарного и карантинного сертификатов, а также фитосанитарного сертификата на реэкспорт при перемещении зерна и продуктов его переработки.Источник: УНН..... Читать новость...

Сокращение энергопотребления поможет уменьшить стоимость ком...

Стоимость коммунальных услуг можно уменьшить только за счет уменьшения энергопотребления. Об этом заявил вице-премьер министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности, передает корреспондент УНН.

"Для того чтобы стоимость коммунальных услуг была меньше, необходимо сократить потребление энергетических ресурсов", - подчеркнул вице-премьер.

Он убежден, что благодаря достижениям Украины на ниве создания эффективного законодательства в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства техническая поддержка со стороны международных партнеров усилится.

"Этот год..... коммунальныхможно уменьшить только за счет уменьшения энергопотребления. Об этом заявил вице-премьер министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на международном инвестиционном бизнес-форуме по энергоэффективности, передает корреспондент УНН."Для того чтобы стоимость коммунальныхбыла меньше, необходимо сократить потребление энергетических ресурсов", - подчеркнул вице-премьер.Он убежден, что благодаря достижениям Украины на ниве создания эффективного законодательства в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства техническая поддержка со стороны международных партнеров усилится."Этот год..... Читать новость...

Гончарук анонсировал ещё 50 е-услуг...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение 2020 года украинцы получат ещё 50 электронных услуг. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году», - отметил он.

По его словам, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги.

«Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее», - добавил премьер..... Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение 2020 года украинцы получат ещё 50 электронных. Об этом сообщает «Укринформ».«Мы сделали анализ наиболее актуальных, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году», - отметил он.По его словам, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственныеи.«Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее», - добавил премьер..... Читать новость...

Украинцы не пострадали при пожарах в Израиле...

На данный момент нет никакой информации о гражданах Украины среди пострадавших во время масштабных пожаров в Израиле.

Такое заявление было опубликовано Департаментом консульской службы МИД Украины.

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«По сообщению Посольства Украины в Израиле, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждение не поступала», - говорится в сообщении.

В МИД также дали понять, что украинские специальные самолеты осуществляют все необходимые мероприятия, связанные с патрулированием горной местности, выявлением и ликвидацией пожаров.

«По состоянию на 27.11 самые крупные очаги пожаров ло..... На данный момент нет никакой информации о гражданах Украины среди пострадавших во время масштабных пожаров вТакое заявление было опубликовано Департаментом консульской службы МИД Украины.ЧИТАЙТЕ: Взадержаны 35 подозреваемых в поджогах«По сообщению Посольства Украины в, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждение не поступала», - говорится в сообщении.В МИД также дали понять, что украинские специальные самолеты осуществляют все необходимые мероприятия, связанные с патрулированием горной местности, выявлением и ликвидацией пожаров.«По состоянию на 27.11 самые крупные очаги пожаров ло..... Читать новость...

В Израиле задержаны 35 подозреваемых в поджогах...



В Израиле задержали 35 человек, подозреваемых в поджогах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"В Израиле с начала возникновения сильных пожаров по всей стране задержаны 35 человек, подозреваемых в умышленных поджогах. Большинство из них - жители Палестинской автономии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил о новой форме террора и высказался за то, чтобы разрушить дома поджигателей.

Представители израильских арабов, которые составляют 17,5% населения страны, в свою очередь, отвергают обвинения. Вместо этого они указывают, что дома арабов страдают от огня так же, как и дома их соседей.

ЧИТАЙТЕ: Украинские сам..... задержали 35 человек, подозреваемых в поджогах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle."Вс начала возникновения сильных пожаров по всей стране задержаны 35 человек, подозреваемых в умышленных поджогах. Большинство из них - жители Палестинской автономии", - говорится в сообщении.Отмечается, что министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил о новой форме террора и высказался за то, чтобы разрушить дома поджигателей.Представители израильских арабов, которые составляют 17,5% населения страны, в свою очередь, отвергают обвинения. Вместо этого они указывают, что дома арабов страдают от огня так же, как и дома их соседей.ЧИТАЙТЕ: Украинские сам..... Читать новость...

В Израиле спасли 50 украинских туристов...

В Израиле спасатели и патрульные полицейские спасли 50 украинских туристов, которые застряли в увязшем в земле из-за наводнения автобусе. Подробностями происшествия поделился пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.

«Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов – граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжить движение», – написал он.

Михаил Зингерман отметил, что по прибытию на место полицейские, предприняли все необходимые м..... спасатели и патрульные полицейские спасли 50 украинских туристов, которые застряли в увязшем в земле из-за наводнения автобусе. Подробностями происшествия поделился пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.«Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов – граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжить движение», – написал он.Михаил Зингерман отметил, что по прибытию на место полицейские, предприняли все необходимые м..... Читать новость...

В Израиле арестовали французского миллионера...



В Израиле за уклонение от воинской службы был арестован наследник многомиллионного состояния Давид-Ги Лесюэр.

25-летнего парня задержали сотрудники израильской военной полиции. Лесюэр обладает двойным французско-израильским гражданством и живет в Израиле вместе со своей матерью с 14 лет. Когда Лесюэр получил повестку, он получил отсрочку, так как в тот момент его отец во Франции перенес инфаркт и нуждался в уходе. Парень отправился к отцу и подал прошение об отказе от своего израильского гражданства, так как не хотел числиться уклонистом.

Не получив ответа из Израиля, Лесюэр отправился изучать деловое администрирование в США. Пока Лесюэр проживал в Бостоне, он продолжал подде..... за уклонение от воинской службы был арестован наследник многомиллионного состояния Давид-Ги Лесюэр.25-летнего парня задержали сотрудники израильской военной полиции. Лесюэр обладает двойным французско-израильским гражданством и живет ввместе со своей матерью с 14 лет. Когда Лесюэр получил повестку, он получил отсрочку, так как в тот момент его отец во Франции перенес инфаркт и нуждался в уходе. Парень отправился к отцу и подал прошение об отказе от своего израильского гражданства, так как не хотел числиться уклонистом.Не получив ответа из Израиля, Лесюэр отправился изучать деловое администрирование в США. Пока Лесюэр проживал в Бостоне, он продолжал подде..... Читать новость...

В Израиле начались парламентские выборы...



В Израиле 22-го января стартовали выборы в кнессет 19-го созыва. Отметим, что специальные участки для голосования были открыты на всей территории страны и в некоторых поселениях, что на Западном берегу реки Иордан. Все участки распахнули двери ровно в пять часов утра по Гринвичу (семь часов утра по Киеву). Многие эксперты ожидают, что по итогам парламентских выборов нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сумеет сохранить за собой данный пост.

Cогласно результатам проведенных социологических опросов, блок «Ликуда» — партия Биньямина Нетаньяху и партия «Наш дом Израиль» — в новом кнессете может получить примерно 32 места. Добавим, что это ров..... 22-го января стартовали выборы в кнессет 19-го созыва. Отметим, что специальные участки для голосования были открыты на всей территории страны и в некоторых поселениях, что на Западном берегу реки Иордан. Все участки распахнули двери ровно в пять часов утра по Гринвичу (семь часов утра по Киеву). Многие эксперты ожидают, что по итогам парламентских выборов нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сумеет сохранить за собой данный пост.Cогласно результатам проведенных социологических опросов, блок «Ликуда» — партия Биньямина Нетаньяху и партия «Наш дом Израиль» — в новом кнессете может получить примерно 32 места. Добавим, что это ров..... Читать новость...