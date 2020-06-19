Новость Выбор бытовой техники онлайн Добавлено: 2020-06-19 17:47:52 Корреспондент: Андрей Безруков

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Белоруссия может ввести ограничения на импорт бытовой техник...



По данным некоторых российских СМИ, Минск может ввести ряд ограничений на импорт бытовой техники и электроники из России. Так сообщается, что в Белоруссии обсуждаются сразу две потенциальные меры: закрепление исключительного права на импорт за государством и введение института лицензирования импорта.

В связи с этим российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с письмом, в котором содержится пожелание воздержаться от таких шагов при рассмотрении возможного введения нетарифного регулирования импорта в страну бытовой техники и электроники.

Кроме того, РАТЭК обратилась и к ..... По данным некоторых российских СМИ, Минск может ввести ряд ограничений на импорти электроники из России. Так сообщается, что в Белоруссии обсуждаются сразу две потенциальные меры: закрепление исключительного права на импорт за государством и введение института лицензирования импорта.В связи с этим российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электрои компьютерной(РАТЭК) обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с письмом, в котором содержится пожелание воздержаться от таких шагов при рассмотрении возможного введения нетарифного регулирования импорта в странуи электроники.Кроме того, РАТЭК обратилась и к ..... Читать новость...

Выбор строительных материалов онлайн...

Начиная любые строительные работы, в первую очередь необходимо побеспокоиться о том, чтобы выбрать качественные строительные материалы и сопутствующую продукцию. Сегодня в продаже имеется большое количество таких товаров, многие компании предлагают продукцию по выгодным ценам, однако как выбрать действительно качественный вариант? В этом случае отличным решением будет интернет магазин по ссылке fortisstroy.com.ua, который готов предложить своим покупателям большое количество разнообразных товаров, по самым выгодным ценам.

Тут предлагается большой выбор качественных строительных материалов, при этом найти необходимую продукцию не составит больших проблем. Все товары поделены на категор..... Начиная любые строительные работы, в первую очередь необходимо побеспокоиться о том, чтобы выбрать качественные строительные материалы и сопутствующую продукцию. Сегодня в продаже имеется большое количество таких товаров, многие компании предлагают продукцию по выгодным ценам, однако как выбрать действительно качественный вариант? В этом случае отличным решением будет интернет магазин по ссылке fortisstroy.com.ua, который готов предложить своим покупателям большое количество разнообразных товаров, по самым выгодным ценам.Тут предлагается большой выбор качественных строительных материалов, при этом найти необходимую продукцию не составит больших проблем. Все товары поделены на категор..... Читать новость...

Выбор горнолыжной маски онлайн...

Современная горнолыжная маска представляет собой не просто аксессуар, который вы возьмете с собой, решив отправиться в горы кататься на лыжах. Она представляет собой одну из важных составляющих экипировки, как раз с использованием данной маски можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз от плохого действия ультрафиолетовых излучений, залетания мелких частичек льда, камушков, пылинок и снега.

Лыжная маска также будет незаменимой и в случае внезапного падения. Именно с ее использованием можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз, предупреждая вероятность серьезного травмирования. Если вы решите купить маску для горнолыжного отдыха, то подобрать необходимый вариант стало возможным на сайт..... Современная горнолыжная маска представляет собой не просто аксессуар, который вы возьмете с собой, решив отправиться в горы кататься на лыжах. Она представляет собой одну из важных составляющих экипировки, как раз с использованием данной маски можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз от плохого действия ультрафиолетовых излучений, залетания мелких частичек льда, камушков, пылинок и снега.Лыжная маска также будет незаменимой и в случае внезапного падения. Именно с ее использованием можно обеспечить прекрасную защиту ваших глаз, предупреждая вероятность серьезного травмирования. Если вы решите купить маску для горнолыжного отдыха, то подобрать необходимый вариант стало возможным на сайт..... Читать новость...

Производитель ё-мобилей займётся и бытовой техникой...



Роспатент зарегистрирован товарный знак "Ё", под которым автопроизводитель "ё-АВТО" будет выпускать около 540 наименований продукции.

В список вошли разные предметы и аксессуары бытовой техники, помимо самих автомобилей и комплектующих частей к ним.

Заявка, как говорится, была подана еще в 2010 году, но была утверждена лишь сейчас.

Отныне производитель Ё-мобилей может ставить свою эмблему на фены, зажигалки, стиральные машины и прочее. Так же сообщается, что "ё-АВТО" запатентовала, кроме автомобилей, права в таких областях, как телевизионное вещаение, печатные СМИ, страховые и банковские услуги, сфера недвижимости, автосервисы, орган..... Роспатент зарегистрирован товарный знак "Ё", под которым автопроизводитель "ё-АВТО" будет выпускать около 540 наименований продукции.В список вошли разные предметы и аксессуары, помимо самих автомобилей и комплектующих частей к ним.Заявка, как говорится, была подана еще в 2010 году, но была утверждена лишь сейчас.Отныне производитель Ё-мобилей может ставить свою эмблему на фены, зажигалки, стиральные машины и прочее. Так же сообщается, что "ё-АВТО" запатентовала, кроме автомобилей, права в таких областях, как телевизионное вещаение, печатные СМИ, страховые и банковские услуги, сфера недвижимости, автосервисы, орган..... Читать новость...

Юлия Тимошенко находится не в коридоре, а в «бытовой комнате...



Напомним, что уже в течение нескольких дней продолжается акция неповиновения со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В СМИ сообщалось о том, что Юлия Владимировна, отказываясь возвращаться в палату в харьковской больнице «Укрзалізниці», уже несколько дней находится в коридоре.

Сегодня в СМИ появилось заявление Игоря Колпащикова, который является начальником Качановский колонии. По его словам, экс-премьер не находится в коридоре. Как отметил Игорь Колпащиков, Юлия Тимошенко «находится в бытовой комнате, размер этой комнаты до 25-30 метров квадратных». В комнате, как подчеркнул начальник колонии, «есть бытовые условия: душевая кабина, санит..... Напомним, что уже в течение нескольких дней продолжается акция неповиновения со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В СМИ сообщалось о том, что Юлия Владимировна, отказываясь возвращаться в палату в харьковской больнице «Укрзалізниці», уже несколько дней находится в коридоре.Сегодня в СМИ появилось заявление Игоря Колпащикова, который является начальником Качановский колонии. По его словам, экс-премьер не находится в коридоре. Как отметил Игорь Колпащиков, Юлия Тимошенко «находится вкомнате, размер этой комнаты до 25-30 метров квадратных». В комнате, как подчеркнул начальник колонии, «есть бытовые условия: душевая кабина, санит..... Читать новость...

Современные онлайн ресурсы азартных игр...



Окружающий нас мир меняется стремительными темпами – то, что ещё недавно было для нас новым и несколько таинственным, стало повседневной обыденностью. Подобное суждение также применимо и по отношению к виртуальной сети Интернет.

Ещё 10 лет назад наличие на работе или дома персонального компьютера или ноутбука, подключённого к глобальной паутине, безмолвно свидетельствовало про особый статус в людском социуме его владельца – о его финансовом благополучии и желании всегда идти в ногу со временем. В наши же дни Интернет получил практически повсеместное распространение – он проник буквально во все сферы нашей жизни, тем самым делая её максимально удобной и комфор..... Окружающий нас мир меняется стремительными темпами – то, что ещё недавно было для нас новым и несколько таинственным, стало повседневной обыденностью. Подобное суждение также применимо и по отношению к виртуальной сети Интернет.Ещё 10 лет назад наличие на работе или дома персонального компьютера или ноутбука, подключённого к глобальной паутине, безмолвно свидетельствовало про особый статус в людском социуме его владельца – о его финансовом благополучии и желании всегда идти в ногу со временем. В наши же дни Интернет получил практически повсеместное распространение – он проник буквально во все сферы нашей жизни, тем самым делая её максимально удобной и комфор..... Читать новость...

17 февраля - главное онлайн-событие по SEO...



17 февраля в 11:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет самую большую бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts SEO Day», посвященную эффективному инструменту привлечения трафика на сайт — SEO-оптимизации.

В новом году никто уже не хоронит SEO — все просто правильно пользуются правилами и инструментами поисковой оптимизации.

Из докладов вы узнаете:



Как привлечь новых клиентов из поисковых систем?

Как эффективно продвигать сайт с помощью SEO?

Как оптимизировать структуру сайта и его контент?

Как продвигаться на западный рынок?

Что реально работает в SEO?

Как и гд..... 17 февраля в 11:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет самую большую бесплатную-конференцию «WebPromoExperts SEO Day», посвященную эффективному инструменту привлечения трафика на сайт — SEO-оптимизации.В новом году никто уже не хоронит SEO — все просто правильно пользуются правилами и инструментами поисковой оптимизации.Из докладов вы узнаете:Как привлечь новых клиентов из поисковых систем?Как эффективно продвигать сайт с помощью SEO?Как оптимизировать структуру сайта и его контент?Как продвигаться на западный рынок?Что реально работает в SEO?Как и гд..... Читать новость...

СБУ заблокировала деятельность 33 онлайн-казино...

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность 33 ресурсам, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских контор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины», - говорится в сообщении.

Среди них значатся N1Casino, 24K Casino, Red PingWin, FastPay Casino, ArgoCasino, Yukon Gold ..... Служба безопасности Украины заблокировала деятельность 33 ресурсам, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных-казино и букмекерских контор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины», - говорится в сообщении.Среди них значатся N1Casino, 24K Casino, Red PingWin, FastPay Casino, ArgoCasino, Yukon Gold ..... Читать новость...