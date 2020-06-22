Новость Компьютерный стол: 2 главных принципа выбора, без которых работа превратится в хаос Добавлено: 2020-06-22 12:00:55 Корреспондент: Андрей Безруков

Функциональный компьютерный стол существенно облегчает учебу, отдых, работу. Эту заученную фразу часто можно услышать от продавцов мебели, прочитать в разнообразных обзорах, но при этом так и не понять: а какой он, функциональный стол? Обычно сетевые гуру не слишком-то утомляют себя определениями. Ответами на эти вопросы поделилась компания-производитель FlashNikaМебель.

Почему важно выбирать функциональный стол для ПК

Самый простой компьютерный стол представляет из себя просто стол, возможно, с одним ящиком и подставками под системный блок и клавиатуру. Он может быть и вообще без ящиков и подставки. И со своей основной функцией он справляется. Такие изделия, часто похожие на старые парты, вполне выполняют свою основную функцию. Вот он стол, на него можно поставить компьютер, что не так? И места занимает немного, а еще его можно поставить в угол.

Если вещей окажется больше, чем предполагает вместить в себя такой стол, в комнате начнется беспорядок. Вещи, лежащие не на своих местах, отвлекают при работе. Таким образом, владелец компьютерного стола потеряет концентрацию, эффективность работы будет снижена, а уборка вызовет дополнительный стресс.

Удобный компьютерный стол: 2 главных принципа удачного выбора

Рассмотрим основные функции и внешний вид стола для компьютера. Для наглядности будем ориентироваться на модельный ряд FlashNika - бюджетные и функциональные модели украинской мебельной фабрики. В их интернет-магазине можно купить компьютерный стол от производителя тут.

1. Определяем конфигурацию

Подобрать стол под интерьер – это не только выбрать правильный цвет. Важно понимать, зачем выбирается такая мебель. Если компьютер будет выполнять функции телевизора, то разумно купить широкий угловой компьютерный стол. Если же в комнате будет стоять другой телевизор, а стол нужен исключительно для работы, то важно разместить технику так, чтобы она могла работать, не мешая друг другу.

Наличие в комплекте этажерки освобождает от необходимости покупки других полок. В принципе, другой человек даже может выделить несколько полок под свои вещи. Небольшие рабочие столы можно размещать в углу за платяным шкафом – получится личное рабочее пространство. На такой стол при необходимости можно ставить ноутбук, который всегда можно перенести и в другое место.

2. Определяем внешний вид стола для ПК

В большинстве случаев производители предлагают не компьютерные столы, а полноценное рабочее место и элегантный предмет интерьера. Современную мебель для ПК и лептопа отличают следующие характеристики:

стол имеет не один, а много ящиков;

совмещен с этажерками или даже целым гарнитуром;

формирует внешний вид рабочего места.

В наши дни далеко не каждый человек может позволить себе рабочий кабинет. Поэтому рабочее место часто находится в углу или сбоку спальни, гостиной или детской. А вот технологии «вай-фай» сильно облегчили жизнь дизайнерам.

Сейчас стало не обязательно совмещать рабочее место и зону отдыха, смотреть фильмы и играть в игры можно не только с монитора ПК. Многие угловые столы по-прежнему делаются с расчетом на то, что за происходящим за широким монитором можно наблюдать из другого угла комнаты.

На правах рекламы.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Путину нужен хаос в Украине, но он получит кризис и хаос в Р...

Российский оппозиционер Борис Немцов на своей странице в Фейсбуке высказал мнение о том, что президенту РФ В.Путину "нужен хаос в соседней Украине, чтобы отомстить за Майдан и европейский выбор", сообщает УНН.

"Впервые после начала войны на востоке Украины введены санкции против крупнейших приближенных к Путину компаний - "Роснефть" (Сечин), "Газпромбанк" (Ковальчук, Миллер), "ВЭБ" (Дмитриев), "Новатэк" (Тимченко). Введенные санкции могут привести к дестабилизации банковской системы страны, сокращению золотовалютных резервов и девальвации рубля", - отметил Немцов.

Читайте: Немцов прогнозирует девальвацию руб..... Российский оппозиционер Борис Немцов на своей странице в Фейсбуке высказал мнение о том, что президенту РФ В.Путину "нуженв соседней Украине, чтобы отомстить за Майдан и европейский выбор", сообщает УНН."Впервые после начала войны на востоке Украины введены санкции против крупнейших приближенных к Путину компаний - "Роснефть" (Сечин), "Газпромбанк" (Ковальчук, Миллер), "ВЭБ" (Дмитриев), "Новатэк" (Тимченко). Введенные санкции могут привести к дестабилизации банковской системы страны, сокращению золотовалютных резервов и девальвации рубля", - отметил Немцов.Читайте: Немцов прогнозирует девальвацию руб..... Читать новость...

Колесниченко говорит на русском языке из принципа...



Народный депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко считает, что Украина находится на пороге фашизма.

«Для меня важен приоритет человека. Еще несколько месяцев назад оппоненты и критики моей политики говорили «Вам же не запрещают говорить по-русски. В чем тогда проблема?». Сегодня я могу официально заявить: фашизм на пороге. Закон разрешает нам говорить в парламенте и на русском языке, но политическая сила, которую мы делегировали в Верховную Раду, запрещает это и объявляет обструкцию. Что дальше? Мне запретят ходить в пиджаке? Будут говорить с кем и как жить? Германия уже прошла это в 20-30-х годах прошлого века», - заявил депутат.

По..... Народный депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко считает, что Украина находится на пороге фашизма.«Для меня важен приоритет человека. Еще несколько месяцев назад оппоненты и критики моей политики говорили «Вам же не запрещают говорить по-русски. В чем тогда проблема?». Сегодня я могу официально заявить: фашизм на пороге. Закон разрешает нам говорить в парламенте и на русском языке, но политическая сила, которую мы делегировали в Верховную Раду, запрещает это и объявляет обструкцию. Что дальше? Мне запретят ходить в пиджаке? Будут говорить с кем и как жить? Германия уже прошла это в 20-30-х годах прошлого века», - заявил депутат.По..... Читать новость...

Порошенко: "Я никогда не поддерживал проведение заочных суде...

Президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением к украинскому парламенту принять законопроект, согласно которому появится возможность осудить бывшего президента Виктора Януковича и его соратников заочно. С таким предложением Петр Порошенко выступил сегодня во время пресс-конференции на тему «Стратегия-2020».

«Я никогда не поддерживал заочные судебные заседания, а теперь я готов отступить от этого принципа. Я готов внести законопроект, согласно которому в подобных случаях будет позволено проводить заочное заседание суда», - выразил свою точку зрения украинский президент Петр Президент.

Читайте: Порошенко подчеркнул, что Украина отказывается размещать у себя ..... Президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением к украинскому парламенту принять законопроект, согласно которому появится возможность осудить бывшего президента Виктора Януковича и его соратников заочно. С таким предложением Петр Порошенко выступил сегодня во время пресс-конференции на тему «Стратегия-2020».«Я никогда не поддерживал заочные судебные заседания, а теперь я готов отступить от этого. Я готов внести законопроект, согласно которому в подобных случаях будет позволено проводить заочное заседание суда», - выразил свою точку зрения украинский президент Петр Президент.Читайте: Порошенко подчеркнул, что Украина отказывается размещать у себя ..... Читать новость...

В Киевском музее Тараса Шевченко презентовали компьютерный ш...

В Киевском Национальном музее Тараса Шевченко презентовали компьютерный шрифт Kobzar KS, который полностью воспроизводит почерк поэта, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Основой для него стало факсимильное издание рукописного сборника "Три года".

Авторами и разработчиками стала группа экспертов в области каллиграфии. В течение длительного времени в архивах музеев они изучали рукописи Шевченко, находили мельчайшие особенности его почерка, чтобы потом воплотить его и сделать доступным для широкого использования на любом персональном компьютере. В современном мире цифровых технологий это поможет сохранить и продлить жизнь уникального рукописного наследия Коб..... В Киевском Национальном музее Тараса Шевченко презентовали компьютерный шрифт Kobzar KS, который полностью воспроизводит почерк поэта, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".Основой для него стало факсимильное издание рукописного сборника "Три года".Авторами и разработчиками стала группа экспертов в области каллиграфии. В течение длительного времени в архивах музеев они изучали рукописи Шевченко, находили мельчайшие особенности его почерка, чтобы потом воплотить его и сделать доступным для широкого использования на любом персональном компьютере. В современном мире цифровых технологий это поможет сохранить и продлить жизнь уникального рукописного наследия Коб..... Читать новость...

"Компьютерный клон" Брюса Ли снялся в рекламе виски Johnnie ...



Китайские создатели рекламы виски Johnnie Walker для своего ролика использовали образ культового актера Брюса Ли, скончавшегося сорок лет назад. Для того чтобы Ли выглядел «как живой», рекламщики прибегли к использованию самых передовых компьютерных технологий.

По сюжету видеоклипа Брюс Ли смотрит из окна помещения, расположенного на верхнем этаже небоскреба, на раскинувшийся перед его глазами современный Гонконг и вещает о том, что «в жизни нужно стремиться не просто к успеху, а к исключительному успеху». В этом, несомненно, поможет виски Johnnie Walker, говорит компьютерный клон Брюса Ли.

Кроме голограммы мастера восточных единоборств, в рекламе алкогольного нап..... Китайские создатели рекламы виски Johnnie Walker для своего ролика использовали образ культового актера Брюса Ли, скончавшегося сорок лет назад. Для того чтобы Ли выглядел «как живой», рекламщики прибегли к использованию самых передовых компьютерных технологий.По сюжету видеоклипа Брюс Ли смотрит из окна помещения, расположенного на верхнем этаже небоскреба, на раскинувшийся перед его глазами современный Гонконг и вещает о том, что «в жизни нужно стремиться не просто к успеху, а к исключительному успеху». В этом, несомненно, поможет виски Johnnie Walker, говорит компьютерный клон Брюса Ли.Кроме голограммы мастера восточных единоборств, в рекламе алкогольного нап..... Читать новость...

Хаос в МКС...



Как заявляет европейское Космическое агентство, недопонимания между странами, участвующими в проекте МКС, привели к тому, что только корабли России смогут контактировать напрямую с МКС. «США отказалась от намеченной программы, и это привело к тому, что теперь только Россия сможет доставлять на МКС астронавтов и провизию им. Сам по себе проект несомненно является огромным успехом. Но в настоящее время там просто «хаос», - заявил Жан Жак Дорден, являющийся генеральным директором ЕКА.

Также директор, выступая в Париже, заявил, что весь беспорядок является следствием того, что каждая страна, принимающая участие в проекте, действовала таким образом, как было удобно ей, а возмо..... Как заявляет европейское Космическое агентство, недопонимания между странами, участвующими в проекте МКС, привели к тому, что только корабли России смогут контактировать напрямую с МКС. «США отказалась от намеченной программы, и это привело к тому, что теперь только Россия сможет доставлять на МКС астронавтов и провизию им. Сам по себе проект несомненно является огромным успехом. Но в настоящее время там просто «», - заявил Жан Жак Дорден, являющийся генеральным директором ЕКА.Также директор, выступая в Париже, заявил, что весь беспорядок является следствием того, что каждая страна, принимающая участие в проекте, действовала таким образом, как было удобно ей, а возмо..... Читать новость...

Матч Россия - США превратится в праздник, - менеджер америка...

Для того чтобы удержать российского нападающего Евгения Малкина, хоккеисты сборной Соединенных Штатов Америки не должны бегать за ним в расчете на то, что им удастся провести силовой прием. Такую точку зрения в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС выразил генеральный менеджер американской сборной Рэй Шеро.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, сборной России предстоит сыграть самый важный матч группового этапа против серебряных призеров прошлых Игр - американцев.

«Игра превратится в своеобразный праздник. Во-первых, будут забиты до отказа трибуны арены. Во-вторых, болельщики молчать не станут. Без сомнений, каждый из пришедших на матч будет испытывать исключительно гордость за Россию..... Для того чтобы удержать российского нападающего Евгения Малкина, хоккеисты сборной Соединенных Штатов Америки не должны бегать за ним в расчете на то, что им удастся провести силовой прием. Такую точку зрения в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС выразил генеральный менеджер американской сборной Рэй Шеро.Напомним, что сегодня, 15 февраля, сборной России предстоит сыграть самый важный матч группового этапа против серебряных призеров прошлых Игр - американцев.«Играв своеобразный праздник. Во-первых, будут забиты до отказа трибуны арены. Во-вторых, болельщики молчать не станут. Без сомнений, каждый из пришедших на матч будет испытывать исключительно гордость за Россию..... Читать новость...

В День города центр Екатеринбурга превратится лыжероллерную ...



С 17 по 19 августа в российском городе Екатеринбург состоится ежегодное первенство Свердловской области по общей физической подготовке среди лыжников.

В соревнованиях примут участие более 250 сильнейших спортсменов региона, в том числе члены лыжной сборной России. Кроме того, ожидается приезд ведущих спортсменов-лыжников из Украины, Белоруссии и Казахстана.

На учебно-спортивной базе "Динамо" состоится индивидуальная гонка на лыжероллерах. Дистанция для девушек составит шесть километров, для юношей, юниорок и женщин - девять километров, юниоров и мужчин - 15 километров.

А 18 августа, в День города, соревновательной площадкой станет почти весь центр..... С 17 по 19 августа в российском городе Екатеринбург состоится ежегодное первенство Свердловской области по общей физической подготовке среди лыжников.В соревнованиях примут участие более 250 сильнейших спортсменов региона, в том числе члены лыжной сборной России. Кроме того, ожидается приезд ведущих спортсменов-лыжников из Украины, Белоруссии и Казахстана.На учебно-спортивной базе "Динамо" состоится индивидуальная гонка на лыжероллерах. Дистанция для девушек составит шесть километров, для юношей, юниорок и женщин - девять километров, юниоров и мужчин - 15 километров.А 18 августа, в День города, соревновательной площадкой станет почти весь центр..... Читать новость...