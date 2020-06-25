Новость Преимущества моек высокого давления Kranzle Добавлено: 2020-06-25 17:03:25 Корреспондент: Андрей Безруков

Бензиновые мойки высокого давления подойдут для использования в условиях отсутствия электричества. Все бензиновые мойки высокого давления Kranzle оснащены бензиновым двигателем Honda GX. Они выполнены из нержавеющей стали, а потому являются устойчивыми к коррозии. Двигатель мощный и неприхотливый в использовании. В нем имеется защита от нехватки масла.

Мойка оснащена бесступенчатой регулировкой. Есть возможность точной настройки мойки под определенную задачу. Также мойки высокого давления этой марки имеют систему "Тотал-Стоп". После того, как вы отпустите курок пистолета мойки, давление в двигателе постепенно начнет снижаться. Данная система уменьшает расход топлива, не допускает высокой шумности работы агрегата.

Имеется фильтр входящей воды. Он защищает насос мойки от инородных частиц. Мойка может производить забор воды из пресных водоемов. Некоторые мойки оборудованы шланговым барабаном, который не путается и удобно хранится.

Все мойки данного бренда отличаются высокой производительностью. Они могут очищать даже сложные загрязнения. Двигатель моек данного типа простой и надежный. Его легко обслуживать и ремонтировать. Есть встроенная защита от масляного голодания. Имеется удобная система регулировки оборотов мотора. Вы можете сделать обороты чуть тише и сэкономить топливо таким образом. Также есть встроенная защита насоса. Мощная стальная труба предупреждает механические повреждения и не позволяет высокому давлению негативно повлиять на трубу.

Система выхлопов находится под теплозащитным кожухом. Он защищает от ожогов оператора мойки. Также в системе имеется регулировка давления. За счет нее можно выстроить рабочее давление автомойки для решения определенной задачи.

Большие колеса с шинами из резины позволят вам почувствовать себя более уверенно. Автомойки данного бренда являются самыми устойчивыми. Интересно выглядит и эргономичный дизайн оборудования. Моечные аксессуары всегда будут находиться у вас под рукой. Мойки данного бренда вы сможете без труда починить в полевых условиях. Такие мойки помогут вам в проведении работ в тех условиях, где отсутствует доступ к электричеству. Такие мойки отличаются длительным сроком службы. Вы можете приобрести их у официального производителя. Такие автомойки помогут вам выстроить грамотный и прибыльный бизнес на любой территории.

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В Новотошковке перебили газопровод высокого давления, без га...



В пятницу, 13 февраля, примерно в 17:00 так называемые «казаки» из оккупированного Кировска обстреляли село Новотошковку из минометов. Одна из выпущенных мин перебила магистральный газопровод высокого давления, в результате чего начался пожар. Отметим, что огненный столб был высотой в несколько десятков метров, сообщает пресс-служба руководителя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Читайте: В Счастье обстреляли кафе, есть погибшие, - Луганская ОГА

Стало известно, что в результате обстрела Новотошковки без газа остались населенные пункты Горное, Золотое, Попасная, Нижнее, Светличное и другие. Помимо этого, газоснабжение было приостановлено в Первомайске и других населенных пунктах..... В пятницу, 13 февраля, примерно в 17:00 так называемые «казаки» из оккупированного Кировска обстреляли село Новотошковку из минометов. Одна из выпущенных мин перебила магистральный газопровод, в результате чего начался пожар. Отметим, что огненный столб был высотой в несколько десятков метров, сообщает пресс-служба руководителя Луганской ОГА Геннадия Москаля.Читайте: В Счастье обстреляли кафе, есть погибшие, - Луганская ОГАСтало известно, что в результате обстрела Новотошковки без газа остались населенные пункты Горное, Золотое, Попасная, Нижнее, Светличное и другие. Помимо этого, газоснабжение было приостановлено в Первомайске и других населенных пунктах..... Читать новость...

В Полтавской области произошло возгорание газа в трубе высок...

В Полтавской области вспыхнул газопровод "Уренгой".

В Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошло возгорание газа в трубе высокого давления, радиус пожара составляет до 300 метров. Об этом УНН сообщили в УМВД Полтавщины.

"Около 14:25 поступило сообщение о возгорании на газопроводе в с. Пестечевское Лохвицкого района. На место происшествия выехали все аварийно-спасательные службы и руководство района.

Сейчас пламя из трубы высокого давления достигает 100 метров высотой, радиус пламени до 300 метров. Опасное для жизни повышение температуры составляет в пределах 1 километра от эпицентра возгорания.

Сейчас в ..... В Полтавской области вспыхнул газопровод "Уренгой".В Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошло возгорание газа в трубе, радиус пожара составляет до 300 метров. Об этом УНН сообщили в УМВД Полтавщины."Около 14:25 поступило сообщение о возгорании на газопроводе в с. Пестечевское Лохвицкого района. На место происшествия выехали все аварийно-спасательные службы и руководство района.Сейчас пламя из трубыдостигает 100 метров высотой, радиус пламени до 300 метров. Опасное для жизни повышение температуры составляет в пределах 1 километра от эпицентра возгорания.Сейчас в ..... Читать новость...

Коболев назвал преимущества украинской ГТС...

Европейские потребители могут получить преимущества, используя украинскую газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Укринформ».

«Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей», - отметил он.

По его словам, газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.

«Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом Польша может получать газ из Словакии», - добавил Коболев.

ЧИТАЙТЕ: «Газпром&..... Европейские потребители могут получить преимущества, используя украинскую газотранспортную систему (ГТС) и подземные хранилища газа. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Укринформ».«Использование украинской инфраструктуры поможет оператору ГТС зарабатывать деньги и составит преимущество для европейских потребителей», - отметил он.По его словам, газотранспортная система Украины может использоваться не только для транзита российского газа.«Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом Польша может получать газ из Словакии», - добавил Коболев.ЧИТАЙТЕ: «Газпром&..... Читать новость...

Преимущества массажных столов Butterfly...

Нет нужды говорить о том, что с каждым днем все больше людей понимают, что ценятся больше всего не деньги, а качество и комфорт, особенно, когда дело касается таких вещей, как здоровье. Массаж, наряду с диетами и физическими тренировками, становится все более актуальным, а поэтому не помешает знать, что собой представляет массажный стол, и какими конструктивными особенностями он обладает. Наиболее популярными, как известно, сейчас являются массажные столы ButterflyMassage.com.ua, но перед тем, как купить массажный стол, следует узнать несколько нюансов.

Преимущества массажных столов Butterfly

Компания Butterfly, специализирующаяся на производстве товаров для массажа, включая ..... Нет нужды говорить о том, что с каждым днем все больше людей понимают, что ценятся больше всего не деньги, а качество и комфорт, особенно, когда дело касается таких вещей, как здоровье. Массаж, наряду с диетами и физическими тренировками, становится все более актуальным, а поэтому не помешает знать, что собой представляет массажный стол, и какими конструктивными особенностями он обладает. Наиболее популярными, как известно, сейчас являются массажные столы ButterflyMassage.com.ua, но перед тем, как купить массажный стол, следует узнать несколько нюансов.массажных столов ButterflyКомпания Butterfly, специализирующаяся на производстве товаров для массажа, включая ..... Читать новость...

Каковы преимущества банков-брокеров в сравнении с ДЦ?...

Как показывают социологические опросы, очень многие трейдеры форекс доверяют не Дилинговым центрам (в сокращении - ДЦ), а именно банкам-брокерам. С чем же связана соответствующая ментальность трейдеров, и кто же является лидером или аутсайдером среди банков-брокеров рынка?

Преимущества предоставляющих брокерские услуги банков очевидны:

- банки-брокеры форекс всегда имеют серьезные позиции на бирже (в частности, лицензии), при этом они контролируются государственными и всевозможными независимыми регуляторами рынка;

− банки-брокеры ежедневно функционируют в юридическом поле страны регистратора, не прячась в оффшорах Маврикия или той же Панамы;

− источники, а также размеры доход..... Как показывают социологические опросы, очень многие трейдеры форекс доверяют не Дилинговым центрам (в сокращении - ДЦ), а именно банкам-брокерам. С чем же связана соответствующая ментальность трейдеров, и кто же является лидером или аутсайдером среди банков-брокеров рынка?предоставляющих брокерские услуги банков очевидны:- банки-брокеры форекс всегда имеют серьезные позиции на бирже (в частности, лицензии), при этом они контролируются государственными и всевозможными независимыми регуляторами рынка;− банки-брокеры ежедневно функционируют в юридическом поле страны регистратора, не прячась в оффшорах Маврикия или той же Панамы;− источники, а также размеры доход..... Читать новость...

Путин подчеркнул преимущества российского газа перед америка...



Президент РФ Владимир Путин считает, что российский природный газ имеет «абсолютные преимущества» на европейском рынке по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, как он воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля заявил о готовности поставлять сжиженный газ в Европу.

«Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы - за открытый рынок, за здоровую конкуренцию», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Трамп ..... Президент РФ Владимир Путин считает, что российский природный газ имеет «абсолютные преимущества» на европейском рынке по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, как он воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля заявил о готовности поставлять сжиженный газ в Европу.«Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы - за открытый рынок, за здоровую конкуренцию», - подчеркнул Путин.Он отметил, что Трамп ..... Читать новость...

Федерика Могерини пообещала преимущества для Украины, Грузии...

Сегодня в Риге, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об углублении отношений с тремя основными странами "Восточного партнерства" передает корреспондент УНН.

"С тремя нашими партнерами мы углубляем наши отношения. Возможно это не сенсационно, но они будут иметь свои преимущества, сегодня ожидаем хороший день", - сказала она.

Напомним, 21 мая президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает от саммита "Восточного партнерства" в Риге утверждения конечного плана по безвизовому режиму с ЕС.

Саммит "Восточного партнерства" в Риге проходит 21-22 мая. В то же время и..... Сегодня в Риге, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об углублении отношений с тремя основными странами "Восточного партнерства" передает корреспондент УНН."С тремя нашими партнерами мы углубляем наши отношения. Возможно это не сенсационно, но они будут иметь свои преимущества, сегодня ожидаем хороший день", - сказала она.Напомним, 21 мая президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает от саммита "Восточного партнерства" в Риге утверждения конечного плана по безвизовому режиму с ЕС.Саммит "Восточного партнерства" в Риге проходит 21-22 мая. В то же время и..... Читать новость...

Порошенко: "Реальные преимущества сближения с ЕС украинцы по...

Во время саммита Украина-ЕС Петр Порошенко затронул вопросы предоставления украинским гражданам безвизовых поездок в страны ЕС. По словам президента, представители ЕС положительно оценивают тот прогресс, который Украина проделала при реализации Плана действий по визовой либерализации.

Читайте: Порошенко подвел итоги саммита Украина-ЕС

«Это дает нам все основания надеяться, что осуществленная Украиной работа будет на должном уровне оценена Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС и позволит уже со следующего года украинским гражданам почувствовать реальные преимущества сближения с Европейским Союзом», - комментирует ситуацию глава государства. Президент также подчеркнул,..... Во время саммита Украина-ЕС Петр Порошенко затронул вопросы предоставления украинским гражданам безвизовых поездок в страны ЕС. По словам президента, представители ЕС положительно оценивают тот прогресс, который Украина проделала при реализации Плана действий по визовой либерализации.Читайте: Порошенко подвел итоги саммита Украина-ЕС«Это дает нам все основания надеяться, что осуществленная Украиной работа будет на должном уровне оценена Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС и позволит уже со следующего года украинским гражданам почувствовать реальные преимущества сближения с Европейским Союзом», - комментирует ситуацию глава государства. Президент также подчеркнул,..... Читать новость...