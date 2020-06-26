Новость Как делать ставки на спорт? Добавлено: 2020-06-26 10:27:42 Корреспондент: Андрей Безруков

Ставки на спорт могут оказаться очень выгодным делом, если вы умеете правильно прогнозировать спортивные события. Действовать наугад в создании ставок на спорт не стоит, ведь это может привести к большим финансовым потерям.

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Ставки на спорт - увлекательное занятие, которое может стать еще и прибыльным. При правильном подходе вы начнете получать от просмотра любимых матчей не только удовольствие, но и деньги. Старайтесь подходить к ставкам на спорт с умом.

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Стоит ли делать ставки, господа?...

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Новый спорт-кар FT-86 от Toyota...

Компания Toyota на Женевском Автосалоне 2011 приятно удивила любителей необычных авто новинок. Она показала предсерийный вариант своего нового заднеприводного автомобиля.

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Спорт и политика - понятия несовместимые…...

Вчера, 27 мая, во Львове проводилось очередное заседание Совета регионов, на котором обсуждались важные вопросы по развитию культуры и спорта Украины. Виктор Янукович руководил всем процессом, контролируя деятельность своих подчиненных.

Во время очередного выступления президента Украины прозвучала неожиданная для слушателей фраза, которая немного шокировала окружающих. Виктор Янукович предложил провести Олимпийские игры 2022 на Буковине, хотя там нет никаких условий для организации мероприятия подобного уровня. Как потом оказалось, он просто перепутал Буковель (самый популярный горнолыжный курорт страны) с Буковиной. Рядом сидящая Анна Герман вовремя сориентировалась и умело исправила глав..... Вчера, 27 мая, во Львове проводилось очередное заседание Совета регионов, на котором обсуждались важные вопросы по развитию культуры иа Украины. Виктор Янукович руководил всем процессом, контролируя деятельность своих подчиненных.Во время очередного выступления президента Украины прозвучала неожиданная для слушателей фраза, которая немного шокировала окружающих. Виктор Янукович предложил провести Олимпийские игры 2022 на Буковине, хотя там нет никаких условий для организации мероприятия подобного уровня.потом оказалось, он просто перепутал Буковель (самый популярный горнолыжный курорт страны) с Буковиной. Рядом сидящая Анна Герман вовремя сориентировалась и умело исправила глав..... Читать новость...

Виталий Кличко не собирается покидать спорт...

Украинский политик, чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко в преддверии 42-летия решил затронуть тему своего будущего в спорте. Как отметил Кличко-старший, на протяжении последних лет его все чаще начинают спрашивать о том, когда же он планирует провести свой последний поединок и уйти из бокса.

По его словам, когда он читал свои детям сказку о Гулливере, то понял, что в его жизни проходит все точно так же, как и у этого персонажа.

«Помните момент, когда он очнулся на берегу после шторма и обнаружил, что связан по рукам и ногам? Ниточки маленькие, тоненькие, но их так много, что Гулливер не может пошевелить ни рукой, ни ногой», - напомнил Кличко.

&..... Украинский политик, чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко в преддверии 42-летия решил затронуть тему своего будущего ве.отметил Кличко-старший, на протяжении последних лет его все чаще начинают спрашивать о том, когда же он планирует провести свой последний поединок и уйти из бокса.По его словам, когда он читал свои детям сказку о Гулливере, то понял, что в его жизни проходит все точно так же, как и у этого персонажа.«Помните момент, когда он очнулся на берегу после шторма и обнаружил, что связан по рукам и ногам? Ниточки маленькие, тоненькие, но их так много, что Гулливер не может пошевелить ни рукой, ни ногой», - напомнил Кличко.&..... Читать новость...

Исинбаева обещает вернуться в спорт к Олимпиаде-2016...



Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева планирует возобновить свою спортивную карьеру после рождения ребенка. Кроме того, она намеревается принимать участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По словам личного тренера спортсменки Евгения Трофимова, точная дата возвращения Елены в спорт будет определена позднее.

"Примерно через месяц Елена впервые станет мамой. Сейчас она готовится к этому важному моменту. Самочувствие у нее хорошее. Она находится в прекрасном расположении духа. Елена приняла твердое решение после рождения ребенка вернуться в спорт и выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. И я ее полность..... Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева планирует возобновить своюивную карьеру после рождения ребенка. Кроме того, она намеревается принимать участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.По словам личного тренерасменки Евгения Трофимова, точная дата возвращения Елены вбудет определена позднее."Примерно через месяц Елена впервые станет мамой. Сейчас она готовится к этому важному моменту. Самочувствие у нее хорошее. Она находится в прекрасном расположении духа. Елена приняла твердое решение после рождения ребенка вернуться ви выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. И я ее полность..... Читать новость...

Евгений Плющенко: Жириновский должен не лезть в спорт...



Новость о снятии российского фигуриста Евгения Плющенко с олимпийских соревнований, стала одним из главных событий на Играх в Сочи в последние дни. О прекращении борьбы Евгением Плющенко за олимпийские награды свое мнение высказали многие известные в России и за ее пределами люди.

Ситуацию прокомментировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступив с критикой решений федерации фигурного катания России. «Мы ждем побед, призовых мест. А тут самая большая надежда снимается... Это же своя Олимпиада. Мы не упрекаем Плющенко, что он струсил или ошибки допустил. Но такие травмы и такие операции несовместимы с участием на Олимпийских играх», - приводили российские СМИ слова Владимира..... Новость о снятии российского фигуриста Евгения Плющенко с олимпийских соревнований, стала одним из главных событий на Играх в Сочи в последние дни. О прекращении борьбы Евгением Плющенко за олимпийские награды свое мнение высказали многие известные в России и за ее пределами люди.Ситуацию прокомментировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступив с критикой решений федерации фигурного катания России. «Мы ждем побед, призовых мест. А тут самая большая надежда снимается... Это же своя Олимпиада. Мы не упрекаем Плющенко, что он струсил или ошибки допустил. Но такие травмы и такие операции несовместимы с участием на Олимпийских играх», - приводили российские СМИ слова Владимира..... Читать новость...

Томас Бах: «Теракт в Афганистане — это нападение на весь спо...



Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что террористический акт, который произошел во время волейбольного матча в Афганистане, является нападением на весь мировой спорт.

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"Это нападение на те положительные моменты, которые приносит спорт с целью построить отношения, направленные на укрепление мира во всем мире", — цитируют главу МОК мировые средства массовой информации.

Напомним, теракт произошел во время соревнований по волейболу, которые проводились в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. В результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, по последн..... Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что террористический акт, который произошел во время волейбольного матча в Афганистане, является нападением на весь мировойЧитайте: Глава МОК Томас Бах призвал все страны отказаться от бойкотов Олимпиад"Это нападение на те положительные моменты, которые приноситс целью построить отношения, направленные на укрепление мира во всем мире", — цитируют главу МОК мировые средства массовой информации.Напомним, теракт произошел во время соревнований по волейболу, которые проводились в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. В результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, по последн..... Читать новость...

Александр Емельяненко: "Это спорт. Тут бывают и взлеты, и па...

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим поклонникам на своей странице в социальной сети после поединка с украинским бойцом Дмитрием Сосновским. По словам российского бойца, сообщения о его, якобы, сломанной челюсти являются не правдивыми.

«Уважаемые друзья, я выражаю вам благодарность за ту поддержку, которую оказываете вы мне. Вы поддерживаете меня, несмотря на мои победы или проигрыши. Это спорт и в нем возможны как падения, так и взлеты. Я снова начинаю тренироваться, чтобы в дальнейшем набрать свою привычную форму и снова появиться на ринге этой весной», - прокомментировал ситуацию Александр Емельяненко.

По словам спортсмена, он чувствует..... Известный российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим поклонникам на своей странице в социальной сети после поединка с украинским бойцом Дмитрием Сосновским. По словам российского бойца, сообщения о его, якобы, сломанной челюсти являются не правдивыми.«Уважаемые друзья, я выражаю вам благодарность за ту поддержку, которую оказываете вы мне. Вы поддерживаете меня, несмотря на мои победы или проигрыши. Этои в нем возможны как падения, так и взлеты. Я снова начинаю тренироваться, чтобы в дальнейшем набрать свою привычную форму и снова появиться на ринге этой весной», - прокомментировал ситуацию Александр Емельяненко.По словамсмена, он чувствует..... Читать новость...