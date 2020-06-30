Новость Плюсы и минусы создания интернет-магазина с нуля и на готовом решении Добавлено: 2020-06-30 10:32:25 Корреспондент: Андрей Безруков

При запуске нового бизнеса в интернете можно воспользоваться готовыми решениями для создания онлайн-магазина или заказать его разработку с нуля. Оба варианта пользуются спросом, позволяют получить проект с нужными функциями и высокой степенью индивидуализации. Впоследствии его можно будет развивать, расширяя ассортимент предлагаемых товаров, занимая смежные ниши или увеличивая базу постоянных клиентов.

Главные преимущества и примеры готовых решений

Основное преимущество готового решения – сниженные расходы. Опытные бизнесмены пользуются топовыми продуктами, в число которых входит Аспро: Максимум. Он разработан с учетом всех трендов онлайн-торговли, запросов покупателей, требований поисковых систем.

При отсутствии огромного опыта стоит предпочесть готовое решение Аспро: Некст. Эта разработка сочетает доступность со всеми необходимыми функциями, работает на оптимальной CMS «1С-Битрикс». Продукт удобен, безопасен, адаптирован к продаже любых товаров, обладает интегрированными шаблонами посадочных страниц.

Система Аспро: Маркет подойдет предпринимателям, которые запускают свои первые проекты. Адаптивная разработка с продающей главной страницей позволит быстро начать свой бизнес в интернете. Простая индивидуализация дизайна и функций станет дополнительным преимуществом при настройке, улучшении ресурса.

Другие достоинства и минусы коробочных продуктов

Готовые решения обладают рядом дополнительных плюсов:

мгновенный запуск – систему разворачивают на сервере за несколько часов;

много доступных инструментов – пакетные разработки под любые запросы;

быстрая окупаемость – магазин сразу начинает продавать, приносить доход;

простое развитие – добавление новых возможностей из панели управления.

Единственный недостаток коробочных продуктов заключается в сложности их адаптации к реализации редких или эксклюзивных товаров. Владельцам таких магазинов может потребоваться разработка индивидуальных решений с нуля. Но для продажи обуви, одежды, электроники, техники, косметики, бижутерии и другой распространенной продукции подойдут готовые системы.

Какими плюсами обладает разработка проекта с нуля

Разработка интернет-магазина с нуля отличается рядом плюсов:

полная индивидуализация – наличие всех нужных функций, включая редкие возможности;

выбор любого движка – коробочные продукты обычно работают на самых популярных CMS;

создание уникального шаблона с учетом специфики товаров, любых пожеланий заказчика.

Перечисленные плюсы имеют значение лишь при продаже товаров ручной работы, другой редкой продукции. В остальных случаях готовые решения удовлетворят все запросы владельца магазина, поскольку их возможности постоянно возрастают. Они уже включают многие из тех функций, за которые предприниматели обычно платят разработчикам.

Что нужно учесть при заказе разработки нового сайта

Создавая проект в области eCommerce с нуля, заказчик не может рассчитывать на его быстрый запуск. На разработку обычно уходит срок от нескольких недель до 3-4 месяцев. Стоимость услуг специалистов многократно превышает затраты на покупку готовых решений. Часто расходы возрастают из-за появления дополнительных требований и необходимости расширения, добавления возможностей.

В процессе создания онлайн-магазина с нуля заказчик не получает никакого дохода. Срок окупаемости таких проектов существенно возрастает. За время выполнения работ рыночная ситуация может измениться, что характерно для сезонных товаров и продукции, привязанной к определенному событию. В других нишах тоже появляются конкуренты, которые начинают активно привлекать аудиторию. Все перечисленные нюансы стоит учесть при принятии решения о способе запуска своего ресурса.

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