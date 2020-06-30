Новость Как уберечь кошку от блох и клещей? Добавлено: 2020-06-30 10:33:00 Корреспондент: Андрей Безруков

Коты и кошки, которые гуляют на улице, часто заражаются блохами от других животных или подцепляют клещей с зеленой растительности. Подобные проблемы — это основная причина обращения за помощью к ветеринару или в ветаптеку. Ситуация обостряется в весенне-летний период, когда насекомые размножаются и прячутся в кустах, высокой траве, где очень часто любят гулять и отдыхать кошки.

Сами по себе подобные заражения не угрожают жизни животного. Но они доставляют дискомфорт и могут стать источником других заболеваний. Клещи переносят системные инфекции (энцефалит, геморрагические лихорадки и т.д.). Блохи заражают питомца гельминтами, а на местах их укусов могут размножаться бактерии и приводить к воспалительным заболеваниям кожи.

Для хозяев подобные паразиты также потенциально опасны, особенно если у человека есть аллергия на хитин насекомых. Некоторые клещи животных переносят инфекции людей. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы у питомца не было паразитов. А лучше всего предупреждать подобные заражения.

Способы профилактики

Главное средство профилактики блох и клещей — поддержание надлежащей гигиены питомца. Избежать заражения таким образом вряд ли удастся. Но если хозяева после каждой прогулки моют и осматривают питомца, то скорее всего заметят наличие насекомых на коже и шерсти. А значит быстро отреагируют на проблему и примут определенные меры — используют средств с репеллентным и инсектицидным действием. В аптеках их продают в нескольких формах и видах и все они будут эффективны. Выбирать тот или иной вариант стоит в зависимости от возраста, состояния животного и предпочтений хозяина.

Основными средствами, которые используются для профилактики и лечения заражения блохами и клещами, являются:

Капли на холку. Они предназначены для взрослых кошек, без проблем со здоровьем. Ошейники. Их преимущества в длительном эффекте. Действия одного средства хватает на несколько месяцев. Они показаны для использования в профилактических целях. Для лечения необходимо использовать капли или спрей. Шампуни. Подходят для маленьких котят, так как имеют очень мягкое действие. Спреи. Их используют для лечения и профилактики заражений. Некоторые препараты проявляют свой эффект в течение нескольких месяцев. Присыпки. Используют их у беременных кошек и котят, благодаря их мягкому и щадящему эффекту.

Классификация по типу действия

При покупке препарата от блох и клещей, учтите, что все они делятся на три большие группы в зависимости от эффекта:

отпугивающие;

инсектициды;

смешанные.

Первые средства содержат вещества, которые отпугивают насекомых своим запахом. Они используются для профилактики заражения.

Вторые убивают блох и клещей. Показаны в случае поселения паразитов на питомце. Третьи — отпугивают и уничтожают паразитов. Они наиболее универсальны и их можно применять для профилактики и лечения.

Средства от клещей и блох для кошек в Украине из всех трех групп можно приобретать как офлайн, так и через интернет-магазин.

Но прежде, чем выбрать тот или иной препарат ознакомьтесь с его инструкцией, а лучше проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист сориентирует в ассортименте и посоветует лучше средство для вашего питомца.

Уберечь кошку от блох и клещей не сложно. При соблюдении правила гигиены и использовании профилактических средств, ваше животное останется здоровым и невредимым.

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