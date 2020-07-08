Новость Коврики для багажника Добавлено: 2020-07-08 14:33:30 Корреспондент: Андрей Безруков

В машине перевозят не только людей. Очень часто приходится возить животных, стройматериалы, продукты, сумки, коляски и многое другое. Коврик багажника позволит сохранить чистоту не только в багажнике, но и во всем салоне. Коврик впитывает пыль, на нем остаются пятна и грязь. К тому же, он позволяет предотвратить механические повреждения салона. Но, как правильно подобрать коврик для багажника?

Автоковрики бывают разные. Они различаются не только по материалу, цвету, форме и фирмой изготовителем, но и для каждой марки машины нужен свой коврик. Универсальными считаются коврики из резины или резинопластика. Эксплуатационные характеристики изделия высокие и позволяют перевозить тяжелые и острые предметы.

Материалы, из которых изготавливают автоковрики

В специализированных магазинах можно найти коврики для багажника из следующих материалов:

Тканевые;

Ворсовые;

Ковролиновые;

Резиновые;

Смешанного типа;

Пластиковые;

Полиуретановые.

Тканевые коврики не пользуются популярностью. Сегодня их очень сложно найти, что не скажешь про другие модели. Автоковрики из ткани очень хрупкие. Они не способны удерживать жидкость и грязь. К тому же, их нужно постоянно сушить и стирать. Вода будет просачиваться через коврик и скапливаться в багажном отделении, а значит будет развиваться коррозия. Любят их за то, что они выглядят очень привлекательно. Но это преимущество быстро уйдет на второй план, потому что коврик придется постоянно чистить.

Резиновые коврики являются самыми популярными. Обращают на них внимание из-за низкой стоимости и практичности. Резина – универсальное покрытие. Она не боится грязи, не портится от химикатов и не пропускает жидкость. Однако, при низкой температуре коврик может деформироваться.

Самыми дорогими считаются коврики из полиуретана. Этот материал чем-то напоминает резину, но у него есть свои особенности, которые не стоит сбрасывать со счетов. Полиуретановые автоковрики легкие и не боятся низких температур, они легко чистятся и не пропускают влагу.

Пластиковые автоковрики подходят для тех, кто использует автомобиль для перевозки вещей. Они не боятся химического и физического воздействия. Пластиковые изделия не долговечны. В зимний период, при низких температурах, пластик быстро затвердевает и ломается. К тому же на поверхности образуются царапины. Выбирают автоковрики из пластика за то, что они не требуют специального ухода. Он быстро сохнет, и любая грязь смывается без помощи химикатов.

В последнее время в магазинах можно найти автоковрики смешанного типа. Из изготавливают из разных материалов. Обычно, нижняя часть – это резина или полиуретан. Верхнюю же часть покрывают ворсом. У данного типа ковриков много преимуществ. Например, они не только впитывают влагу, но и не пропускают ее.

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