Новость Выбор жилья в Красноярске Добавлено: 2020-07-08 14:34:02 Корреспондент: Андрей Безруков

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В Красноярске не знают о переводе Толоконниковой...



Представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю сообщили о том, что они еще не получали никаких документов, касающихся перевода участницы коллектива Pussy Riot Надежды Толоконниковой из мордовской колонии в Красноярск.

Следует напомнить, что информация о переводе Толоконниковой появилась еще на прошлой неделе. В частности, об этом говорили в пресс-бюро ФСИН и член Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский.

В то же время, в ГУФСИН по Красноярскому краю сообщили, что если Толоконникову действительно переведут, то им будет необходимо в течение 10 дней оповестить об этом ее родственников.

Насколько..... Представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю сообщили о том, что они еще не получали никаких документов, касающихся перевода участницы коллектива Pussy Riot Надежды Толоконниковой из мордовской колонии в Красноярск.Следует напомнить, что информация о переводе Толоконниковой появилась еще на прошлой неделе. В частности, об этом говорили в пресс-бюро ФСИН и член Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский.В то же время, в ГУФСИН по Красноярскому краю сообщили, что если Толоконникову действительно переведут, то им будет необходимо в течение 10 дней оповестить об этом ее родственников.Насколько..... Читать новость...

В Красноярске отменили концерт "Океана Эльзы"...



Как сообщила промоменеджер концертно-гастрольного агентства "Музыкальный город" Доната Арзамасцева, украинская группа "Океан Эльзы" из-за проблем с местом проведения не сможет в апреле выступить в Красноярске. "Официально концерт был отменен вчера вечером, однако было решено объявить об этом сегодня.

К нам пришло от представителей площадки письмо, где они сообщили о некоей аварии, из-за которой концерт не сможет состояться в запланированный день", - сказала Арзамасцева. Она добавила, что другие красноярские площадки отказались проводить у себя концерт украинской группы.

Ранее сообщалось, что выступление музыкантов из Украины планировалось проводить во Дв..... Как сообщила промоменеджер концертно-гастрольного агентства "Музыкальный город" Доната Арзамасцева, украинская группа "Океан Эльзы" из-за проблем с местом проведения не сможет в апреле выступить в. "Официально концерт был отменен вчера вечером, однако было решено объявить об этом сегодня.К нам пришло от представителей площадки письмо, где они сообщили о некоей аварии, из-за которой концерт не сможет состояться в запланированный день", - сказала Арзамасцева. Она добавила, что другие красноярские площадки отказались проводить у себя концерт украинской группы.Ранее сообщалось, что выступление музыкантов из Украины планировалось проводить во Дв..... Читать новость...

В Красноярске из ограбленной квартиры похитили 400 билетов ...



В Красноярске была ограблена квартира, из которой, кроме прочего, были похищены 400 билетов на концерты Киркорова и Трофима. Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали грабителей.

Как оказалось, двое молодых людей, 26 и 27 лет решили ограбить свою 53-летнюю знакомую. Зная, что женщина работает в красноярской филармонии, они предполагали, что при ней всегда имеется крупная сумма денег.

В четверг они отправились к ней домой, а чтобы не вызвать подозрений, представились ей соседями с нижнего этажа и сказали, что она заливает водой. Когда хозяйка открыла дверь квартиры, налетчики ворвались, повалили женщину на пол и забрали сумку, в которой находилось 400 билетов на ко..... была ограблена квартира, из которой, кроме прочего, были похищены 400 билетов на концерты Киркорова и Трофима. Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали грабителей.Как оказалось, двое молодых людей, 26 и 27 лет решили ограбить свою 53-летнюю знакомую. Зная, что женщина работает в красноярской филармонии, они предполагали, что при ней всегда имеется крупная сумма денег.В четверг они отправились к ней домой, а чтобы не вызвать подозрений, представились ей соседями с нижнего этажа и сказали, что она заливает водой. Когда хозяйка открыла дверь квартиры, налетчики ворвались, повалили женщину на пол и забрали сумку, в которой находилось 400 билетов на ко..... Читать новость...

Правительство РФ займется подготовкой Универсиады 2019 года ...



Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению 29-й Всемирной зимней универсиады, которую в 2019 году примет Красноярск. Официальный документ был во вторник опубликован на сайте Кремля, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, Владимир Путин поручил правительству России образовать организационный комитет, который займется вопросами подготовки Универсиады-2019 в Красноярске. Кроме того, правительство России должно осуществить необходимые меры для подготовки и проведения Универсиады. В указе Путина сказано, что правительство будет сотрудничать с властями Красноярского края.

В своем указе президент России постановил «определить перечень объектов капиталь..... Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению 29-й Всемирной зимней универсиады, которую в 2019 году примет Красноярск. Официальный документ был во вторник опубликован на сайте Кремля, передает ИТАР-ТАСС.В частности, Владимир Путин поручил правительству России образовать организационный комитет, который займется вопросами подготовки Универсиады-2019 в. Кроме того, правительство России должно осуществить необходимые меры для подготовки и проведения Универсиады. В указе Путина сказано, что правительство будет сотрудничать с властями Красноярского края.В своем указе президент России постановил «определить перечень объектов капиталь..... Читать новость...

ВР компенсировала аренду жилья 300 депутатам...

Верховная Рада компенсировала расходы на аренду жилья в четвертом квартале 2014 года 300 народным депутатам. Об этом сообщает официальное издание "Голос Украины", передает УНН.

Так, согласно пункту 2 статьи 35 Закона Украины "О статусе народного депутата" издание опубликовало список из 300 народных избранников, которым парламент компенсировал расходы на аренду жилья или найма гостиничного номера. В этом списке народных избранников указываются бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц, бывший мэр Харькова Михаил Добкин и его младший брат Дмитрий Добкин, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в финансировании сепаратистов. Всего в..... Верховная Рада компенсировала расходы на арендув четвертом квартале 2014 года 300 народным депутатам. Об этом сообщает официальное издание "Голос Украины", передает УНН.Так, согласно пункту 2 статьи 35 Закона Украины "О статусе народного депутата" издание опубликовало список из 300 народных избранников, которым парламент компенсировал расходы на арендуили найма гостиничного номера. В этом списке народных избранников указываются бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц, бывший мэр Харькова Михаил Добкин и его младший брат Дмитрий Добкин, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в финансировании сепаратистов. Всего в..... Читать новость...

Финансирование «Доступного жилья» увеличат в 8 раз?...



Финансирование из госбюджета Украины программы «Доступное жилье» по обеспечению украинцев квартирами собираются увеличить на 300 миллионов гривен. По сути, эта сумма в 8 раз больше той, которая была запланирована на текущий год. Об этом заявил руководитель Ипотечного центра в Киевской области Сергей Комнатный.

Сергей Комнатный рассказал о законопроекте, по которому планируется увеличить финансирование строительства «Доступного жилья» в Украине. Отметим, что этот законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.

По итогам 1-го полугодия 2013 года народными депутатами Украины был рассмотрен вопрос по увеличению финансирования госпрограммы «Доступное жилье..... Финансирование из госбюджета Украины программы «Доступное жилье» по обеспечению украинцев квартирами собираются увеличить на 300 миллионов гривен. По сути, эта сумма в 8 раз больше той, которая была запланирована на текущий год. Об этом заявил руководитель Ипотечного центра в Киевской области Сергей Комнатный.Сергей Комнатный рассказал о законопроекте, по которому планируется увеличить финансирование строительства «Доступного» в Украине. Отметим, что этот законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.По итогам 1-го полугодия 2013 года народными депутатами Украины был рассмотрен вопрос по увеличению финансирования госпрограммы «Доступное жилье..... Читать новость...

Дом "доступного жилья" 12 ноября откроют в Киеве...

Сегодня в Киеве откроют дом "доступного жилья"

Сегодня в Киеве откроют дом, определенный межведомственной комиссией Минрегиона для участия в государственной программе "Удешевление стоимости ипотечных кредитов для населения", сообщает УНН.

"12 ноября 2013 г. "Киевгорстрой" проведет День открытых дверей. Программой предусмотрено торжественное открытие нового дома в Деснянском районе Киева по ул. Лисковская, 7.

Новостройка на 192 квартиры с блоком социально-бытового обслуживания, встроенной ИТР и насосной станцией возведена всего за полтора года. В доме 144 однокомнатных квартиры и 48 двухкомнатных. Общая площадь квартир 10 820 кв.м&..... Сегодня в Киеве откроют дом "доступногоСегодня в Киеве откроют дом, определенный межведомственной комиссией Минрегиона для участия в государственной программе "Удешевление стоимости ипотечных кредитов для населения", сообщает УНН."12 ноября 2013 г. "Киевгорстрой" проведет День открытых дверей. Программой предусмотрено торжественное открытие нового дома в Деснянском районе Киева по ул. Лисковская, 7.Новостройка на 192 квартиры с блоком социально-бытового обслуживания, встроенной ИТР и насосной станцией возведена всего за полтора года. В доме 144 однокомнатных квартиры и 48 двухкомнатных. Общая площадь квартир 10 820 кв.м&..... Читать новость...

1 кв. м жилья в Украине должен стоить 5,5 тыс. грн – Азаров ...



Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины должно разработать механизм удешевления строительства, доведя среднюю стоимость квадратного метра жилья до 5,5 тыс. грн, заявил премьер Николай Азаров на заседании правительства в среду.

По его словам, на сегодняшний день в Украине существуют все возможности для создания такой ценовой политики.

"Минрегион должен разработать механизм удешевления строительства. Совершенно реально среднюю стоимость квадратного метра в стране довести до 5,5 тыс. грн при условии сохранения действующих тарифов и цен", - сказал Н.Азаров.

При этом премьер подчеркнул, что для строительн..... Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины должно разработать механизм удешевления строительства, доведя среднюю стоимость квадратного метрадо 5,5 тыс. грн, заявил премьер Николай Азаров на заседании правительства в среду.По его словам, на сегодняшний день в Украине существуют все возможности для создания такой ценовой политики."Минрегион должен разработать механизм удешевления строительства. Совершенно реально среднюю стоимость квадратного метра в стране довести до 5,5 тыс. грн при условии сохранения действующих тарифов и цен", - сказал Н.Азаров.При этом премьер подчеркнул, что для строительн..... Читать новость...