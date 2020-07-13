Новость Мебель KARE: изысканно, современно и качественно Добавлено: 2020-07-13 11:31:01 Корреспондент: Андрей Безруков

Мебельная торговая марка KARE ведет свою историю с 1981 года. Именно тогда 2 партнера Ю. Рейтер и П. Шонхофен в Германии просто перевернули мир дизайна интерьеров. Сейчас компания стала международной корпорацией со своим дизайнерским центром, производственными цехами, системой логистики. Каждый день мебель, декор для помещений и освещение производят и экспортируют в 70 стран мира.

Элегантный ассортимент мебели для современных интерьеров

Мебель «Каре» – это комфортные дизайнерские вещи. Главная цель компании – создавать такие предметы для интерьера, чтобы они были функциональными, красивыми, удобными, а также выделялись в любом помещении.

В процессе производства обычно задействуют ценные породы древесины (массивы), керамику, стекло, металлические сплавы. Сложно выделить общий стиль для всех предметов мебели и аксессуаров от торговой марки «Каре», однако в основном эти вещи подходят больше для стиля лофт, модерн, хай-тек. Также эти предметы подойдут для английской классики. Вся мебель и аксессуары объединены простыми линиями, простотой форм, эстетичностью, гармоничностью. Все предметы в разных сериях являются многофункциональными. К примеру, столик может превратиться в подставку, табуретку.

В ассортименте представлены кресла, диваны, столы, табуреты, шкафы, пуфики. Кровати имеют просто огромные размеры и роскошные изголовья, это настоящее произведение искусства. Кушетки и диваны выполнены как модульные конструкции. Они запросто впишутся в любую комнату независимо от площади.​ ​

Также есть многочисленные осветительные приборы: как настольные и напольные (лампы, торшеры), так и подвесные (бра, люстры). В каталоге есть подставки для комнатных цветов. Они добавляют уют и гармонию при оформлении комнаты.

В чем преимущества продукции

Главные плюсы мебели «Каре»:

высокий уровень качества, который достигается за счет совмещения изготовления предметов как ручным, так и промышленным способом. Более того, вся продукция дополнительно тестируется, проводится контроль качества на всех стадиях производства;

удивительный дизайн – простой, но красивый. Над ним трудятся лучшие эксперты;

постоянное обновление ассортимента – раз в квартал.

Подобрать подходящую мебель и аксессуары поможет магазин дизайнерской мебели. Такие вещи будут прекрасно смотреться даже на фоне голых стен без ремонта.

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Речь идет о базе Национального банка Украины, расположенной в городе Яремче на улице Грушевского, 7. Как известно, свою базу отдыха Нацбанк строит еще с 2010 года.

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"Вдоль линии разграничения продолжаются мероприятия по пресечению незаконного перемещения товаров и грузов. Всего было задержано 22 транспортных средства, которые перевозили бытовую технику, мебель и продукты питания общим весом около 70 тонн", - говорится в сообщении.

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Маша Малиновская пострадала от аферистов...

Испытать на себе проделки мошенников пришлось светской львице Маше Малиновской.

Многие российские представители шоу-бизнеса страдают от мошенников, которые пытаются их обокрасть или обмануть. То же самое произошло и с Малиновской – ее практически обокрали на полтора миллиона рублей.

Так поступила с Машей мебельная компания. Малиновская собралась обновить мебель в своей квартире. Для этого Маша использовала каталог мебели, выбрав из него 16 предметов, среди которых кресла, диван, детская кровать, тумбочки и другие предметы. Маша оплатила свой заказ. Общая стоимость выбранной мебели – полтора миллиона рублей.

Маша Малиновская потом стала ждать, когд..... Испытать на себе проделки мошенников пришлось светской львице Маше Малиновской.Многие российские представители шоу-бизнеса страдают от мошенников, которые пытаются их обокрасть или обмануть. То же самое произошло и с Малиновской – ее практически обокрали на полтора миллиона рублей.Так поступила с Машей мебельная компания. Малиновская собралась обновить мебель в своей квартире. Для этого Маша использовала каталог мебели, выбрав из него 16 предметов, среди которых кресла, диван, детская кровать, тумбочки и другие предметы. Маша оплатила свой заказ. Общая стоимость выбранной мебели – полтора миллиона рублей.Маша Малиновская потом стала ждать, когд..... Читать новость...

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По словам Гройсмана, теперь перед Верховной Радой стоит задача сформировать новую коалицию, которая, в свою очередь, сформирует новый Кабинет министров и изберет главу правительства, способных обеспечить должную реализацию реформ.

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