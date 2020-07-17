Новость Светодиодная бегущая строка Добавлено: 2020-07-17 14:44:13 Корреспондент: Андрей Безруков

Бегущая строка со светодиодами является гибким и удобным рекламным инструментом, позволяющим получить максимальный эффект от рекламы. Она представляет собой специальное электронное оборудование, используемое для визуального воспроизводства информации. Такое оборудование может отображать как текст, так и изображение. Экраном для светодиодной строки является матрица.

Использование светодиодной строки

Такая строка может применяться не только в помещениях, но и на улице. Ее устанавливают на высотных сооружениях. Размещается такая реклама в основном на зданиях. С помощью неё можно доносить до людей разные новости, информацию о погоде, делать рекламу.

Подобную конструкцию используют крупные компании, магазины, рестораны, банки и другие организации. Она дает возможность показывать информацию в яркой и динамичной форме с применением разного вида спецэффектов. Все это привлекает клиентов. Скажем, информация может передвигаться снизу вверх или сверху вниз, слева направо или в обратном порядке. Она может передаваться в целом виде, так и по буквам, с паузами.

Сведения в бегущей строке можно периодически обновлять и добавлять. Можно планировать время, в которое будет показываться та или другая информация. Использовать бегущую строку обычно достаточно просто. Такая реклама недорогая, но очень эффективная.

Если вы хотите получить подробную консультацию, вы можете подобрать и купить светодиодный экран от производителя по адресу ukr-svetodiod.com.ua/begushhaya-stroka. Здесь вы найдете оборудование, которое поможет вам провести эффективную рекламу. Светодиодная бегущая строка позволит вам с небольшим бюджетом организовать эффективную рекламу и привлечь большое количество клиентов.

Виды бегущей строки

Можно выделить нескольких видов такой строки:

Одноцветная и многоцветная. Для помещений, автомобильного транспорта и для улицы. С ограниченным и с широким функционалом.

Светодиодная строка для помещений дает возможность располагать различную информацию об акциях, услугах, ценах. Уличные табло демонстрируют рекламу, новостную информацию. Они имеют более заметные светодиоды и являются устойчивыми к влаге. Работать такие табло могут в широком охвате температур. Светодиодные таблицы для транспорта обычно демонстрируют информационные данные.

Бегущая строка может иметь различный размер. Высота бегущей строки и длина может быть различной. Также разным может и цвет. Наиболее популярными являются красные буквы на черном фоне. Они привлекают внимание потребителей и стоят недорого. Также бывают зеленые, синие или цветные буквы.

Способы управления бегущей строкой

Светодиодная строка может иметь синхронное или асинхронное управление. Первое работает с при помощи цифровой системы, выводящей на дисплей данные с компьютера. Такое управление является оптимальным для тех случаев, когда требуется быстро менять сведения на экране. Асинхронное управление не требует использования компьютера. Все материалы рекламного характера хранятся во внутренней памяти устройства. Информация может выводиться по команде или с установленным графиком. Такой тип управления подходит для различных приложений, где не требуется ежедневная смена контента.

Очень важно не только правильно выбрать светодиодную строку, но и правильно её разместить. Например, размещение ее на слишком близком расстоянии от глаз потребителей приведет к тому, что информация будет восприниматься плохо. Лучше приобретать экран меньшего размера, но с большим разрешением.

На правах рекламы.

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