Новость Выбор красивого номера для вашего смартфона Добавлено: 2020-07-22 11:05:56 Корреспондент: Андрей Безруков

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Журналист: "Красивого объявления войны не будет"...



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Несомненно, красивый мобильный номер телефона может не только стать неотъемлемой частью Вашей жизни, но и выступить в роли необычного подарка для дорогих и близких Вам людей. «Goldnomera.com.ua» поможет Вам в поисках!

Красивые мобильные номера не является новинкой на рынке Украины и рассчитаны на люд..... Образ современного человека состоит из множества частей, и, порой, даже мелкие детали могут существенно дополнить или видоизменить его. Квартира, дорогие часы, эксклюзивная одежда, автомобили премиум-класса, гаджеты – те составляющие, на которые люди в первую очередь обращают внимание. Одной из возможных изюминок является красивый мобильный номер телефона.Несомненно, красивый мобильный номер телефона может не только стать неотъемлемой частью Вашей жизни, но и выступить в роли необычного подаркадорогих и близких Вам людей. «Goldnomera.com.ua» поможет Вам в поисках!Красивые мобильныене является новинкой на рынке Украины и рассчитаны на люд..... Читать новость...

Microsoft готовит к выпуску два топ-смартфона...



По слухам, компания Microsoft планирует в этом году представить два флагманских Windows Phone смартфона. Предполагается, что новинки получат названия Lumia 940 и Lumia 940 XL. Диагонали дисплеев смартфонов составят 5 и 5,7 дюйма соответственно.

Ожидается, что в смартфонах будут установлены 24-25-мегапиксельные основные камеры и 5-мегапиксельные фронтальные. Работать устройства будут на базе шести- и восьмиядерных процессоров, поддержка которых появится в Windows 10. Именно под управлением этой операционной системы и будут работать новые смартфоны.

Также есть вероятность того, что смартфоны будут оснащены сканером сетчатки глаза.

Поскольку премьера Windows 10 сост..... По слухам, компания Microsoft планирует в этом году представить два флагманских Windows Phone. Предполагается, что новинки получат названия Lumia 940 и Lumia 940 XL. Диагонали дисплеев смартфонов составят 5 и 5,7 дюйма соответственно.Ожидается, что вх будут установлены 24-25-мегапиксельные основные камеры и 5-мегапиксельные фронтальные. Работать устройства будут на базе шести- и восьмиядерных процессоров, поддержка которых появится в Windows 10. Именно под управлением этой операционной системы и будут работать новые смартфоны.Также есть вероятность того, что смартфоны будут оснащены сканером сетчатки глаза.Поскольку премьера Windows 10 сост..... Читать новость...

LG представила новую версию смартфона Vu...



Южнокорейская компания LG, которая постепенно набирает обороты на рынке мобильной техники, представила новую модель в рамках линейки смартфонов Vu.

LG Vu 3, так называется новинка, получил дисплей с довольно нестандартным для смартфона соотношением сторон – 4:3. К слову, такое же соотношение используется в Apple iPad mini. По сравнению с предыдущими версиями, LG Vu 3 получил много новых возможностей. Кроме того, изменился и дизайн самого устройства. Если предыдущие модели имели прямоугольные углы, то в новой версии решили обойтись без них и сделали их закругленными.

LG Vu 3 также получил увеличенный дисплей. Его диагональ с 5 дюймов выросла до 5,2. Увеличилось и р..... Южнокорейская компания LG, которая постепенно набирает обороты на рынке мобильной техники, представила новую модель в рамках линейки смартфонов Vu.LG Vu 3, так называется новинка, получил дисплей с довольно нестандартнымсоотношением сторон – 4:3. К слову, такое же соотношение используется в Apple iPad mini. По сравнению с предыдущими версиями, LG Vu 3 получил много новых возможностей. Кроме того, изменился и дизайн самого устройства. Если предыдущие модели имели прямоугольные углы, то в новой версии решили обойтись без них и сделали их закругленными.LG Vu 3 также получил увеличенный дисплей. Его диагональ с 5 дюймов выросла до 5,2. Увеличилось и р..... Читать новость...