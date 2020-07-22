Новость Где можно занять денег в долг срочно? Добавлено: 2020-07-22 11:12:42 Корреспондент: Андрей Безруков

Наверняка практически каждого украинца волнует вопрос нехватки денег, особенно, когда речь идет о незапланированных тратах или крупных покупках. Ситуации могут быть разными — лечение, торжество, ремонт техники и т.д. Подобные случаи могут застать врасплох каждого, поэтому важно знать, у кого занять деньги в долг.

Одна часть украинцев предпочитает микрозаймы онлайн на карту, другие — по старой доброй традиции спрашивают близких.

В этой публикации разберёмся, где взять срочно деньги в долг на карту или наличными, какие источники самые оперативные и надежные.

У друзей и родственников

Традиционно, наш человек привык обращаться в первую очередь к знакомым, товарищам, соседям и даже коллегам. Очевидное преимущество состоит в том, что такой заем обычно не дают под проценты, поэтому исключена переплата. Также человек ничем не рискует, если вдруг возникнут финансовые трудности и вернуть задолженность не представится возможным. Однако есть серьезный риск потерять друга и доверительные отношения с ним. Также не каждый хочет сообщать о финансовых трудностях своему окружению, предпочитая занять в долг в специализированных организациях.

В банке

Обращение в банковские структуры — традиционный вариант решения финансовых проблем при внушительных расходах, однако оно оправдано лишь в случаях, когда фигурируют весьма значительные денежные объемы (ипотечная ссуда, автокредит, средства на бизнес и т.д.). Главные недостатки — медлительность, длительные ожидания и бумажная волокита. Когда займ нужен срочно, лучше занять денег в долг онлайн.

Также большой недостаток классических банков — слишком жесткие требования к заёмщикам и низкая вероятность положительного ответа, особенно, если клиент не соответствует хотя бы одному из критериев. В таком случае больше шансов получить займы онлайн в mycredit.ua с плохой кредитной историей и низкой клиентской оценкой.

У частного лица

Один из более оперативных вариантов решения денежной проблемы — обращение к частным кредиторам. Это физлица, имеющие свободный капитал и зарабатывающие на процентах. Как правило, у частников можно занять денег в долг без сложностей и долгих подготовок. Однако такие инвесторы требуют залоговое обеспечение и устанавливают высокие ставки. Такие сотрудничества часто заканчиваются либо потерей недвижимости, либо многочисленными судебными разбирательствами.

В ломбарде

Один из проверенных методов — заложить золотые украшения, гаджеты, фотоаппаратуру и т.д. в ломбарде. Отличительная особенность в том, что залог является обязательной составляющей, но оценивается он не по рыночной стоимости, а каким-то специфическим образом с учетом рисков и других факторов. По итогу клиент получает на руки треть от реальной стоимости залога.

Но люди продолжают относить кольца-серьги, потому что ломбарды работают достаточно быстро. Однако с учетом огромных переплат люди годами не могут выкупить свои любимые вещи, за которые в итоге выкладывается намного в несколько раз больше, чем они стоят.

Лучший способ — MyCredit

Наиболее простой и быстрый способ — занять деньги в долг на карту в сервисе онлайн-кредитования MyCredit, который специализируется на экспресс-кредитовании населения. Так, занять денег в долг срочно на карту могут все совершеннолетние украинцы, имеющие действующую банковскую карточку и доступ к интернету, поскольку процесс оформления от начала до конца происходит через интернет-сеть.

Обращаясь в «МайКредит», вы получаете:

экспресс-займ за 15 минут;

без множества документов — только по паспорту и коду ИНН;

без поручителей, справок с работы и залогового обеспечения;

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Скоринговую проверку проходят 9 из 10 запросов, включая студентов, пенсионеров, безработных граждан. Поэтому ситуации могут быть разными, а верное решение одно — сервис «МайКредит».

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