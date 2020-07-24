Новость Выбор Айфона в Санкт-Петербурге Добавлено: 2020-07-24 14:51:41 Корреспондент: Андрей Безруков

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В Санкт-Петербурге произошло наводнение...

Какая-то волна наводнений пришла на нашу планету. Летом была затоплена Польша, месяц назад – Вьетнам, Бельгия и по сей день борется с последствиями проливных дождей, месячная норма которых обрушилась на страну в минувшие выходные.

На этот раз такая же участь чуть не настигла жителей Санкт-Петербурга. Сегодня в городе было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудник городского управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщил, что синоптики прогнозировали увеличение уровня воды в Неве, в результате чего может случиться наводнение.

Так и произошло. В Петербурге уже было зафиксировано наводнение.

«На 6.30 по московскому времени уровень воды в Неве поднялся на 1,8 метра выш..... Какая-то волна наводнений пришла на нашу планету. Летом была затоплена Польша, месяц назад – Вьетнам, Бельгия и по сей день борется с последствиями проливных дождей, месячная норма которых обрушилась на страну в минувшие выходные.На этот раз такая же участь чуть не настигла жителей Санкт-Петербурга. Сегодня в городе было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудник городского управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщил, что синоптики прогнозировали увеличение уровня воды в Неве, в результате чего может случиться наводнение.Так и произошло. В Петербурге уже было зафиксировано наводнение.«На 6.30 по московскому времени уровень воды в Неве поднялся на 1,8 метра выш..... Читать новость...

LIVE ночи в Санкт-Петербурге...



В Модном Доме Татьяны Гордиенко, в Санкт-Петербурге, состоится уникальное событие. Создавая свои неповторимые традиции, МД TG продолжает удивлять. На 30 июля запланированы интересные LIVE выступления.

В эту ночь приглашены специальные гости: «Platinum S.». Ребята приедут из города Тирасполь. Они обещают взорвать сцену своим шоу. Стоит отметить, что от всех их отличает уникальная волна позитива. Так могут только они! Особенный вокал, ритм, который не оставит Вас равнодушным. В общем, модные, красивые и стильные исполнители.

Главная изюминка LIVE ночи – выступление музыкальной группы, к которой предъявляется обязательное требование – живой звук.

Мир фонограммы и компью..... В Модном Доме Татьяны Гордиенко, в, состоится уникальное событие. Создавая свои неповторимые традиции, МД TG продолжает удивлять. На 30 июля запланированы интересные LIVE выступления.В эту ночь приглашены специальные гости: «Platinum S.». Ребята приедут из города Тирасполь. Они обещают взорвать сцену своим шоу. Стоит отметить, что от всех их отличает уникальная волна позитива. Так могут только они! Особенный вокал, ритм, который не оставит Вас равнодушным. В общем, модные, красивые и стильные исполнители.Главная изюминка LIVE ночи – выступление музыкальной группы, к которой предъявляется обязательное требование – живой звук.Мир фонограммы и компью..... Читать новость...

В Санкт-Петербурге миновала угроза наводнения...



Как сообщил Росгидромет, угроза наводнения в Санкт-Петербурге полностью ликвидирована. По словам представителя ГУ МЧС по Петербургу, чтобы предотвратить наводнение были перекрыты затворы судопропускных и водопропускных сооружений на Неве.

«С 02:00 началось закрытие затворов судопропускных сооружений С1 и С2 и водопропускных сооружений комплекса защитных сооружений. В 03:00 маневрирование затворами С1 и С2 и сооружениями В1-В6 закончено», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Кроме того, временно введено ограничение на проход судов.

Днем ранее, в субботу синоптики прогнозировали штормовой ветер, а также подъем воды в устье Невы до 194 сантиметров. В результате..... Как сообщил Росгидромет, угроза наводнения вполностью ликвидирована. По словам представителя ГУ МЧС по Петербургу, чтобы предотвратить наводнение были перекрыты затворы судопропускных и водопропускных сооружений на Неве.«С 02:00 началось закрытие затворов судопропускных сооружений С1 и С2 и водопропускных сооружений комплекса защитных сооружений. В 03:00 маневрирование затворами С1 и С2 и сооружениями В1-В6 закончено», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.Кроме того, временно введено ограничение на проход судов.Днем ранее, в субботу синоптики прогнозировали штормовой ветер, а также подъем воды в устье Невы до 194 сантиметров. В результате..... Читать новость...

В Санкт-Петербурге выселяют польских дипломатов...

Польские дипломаты должны освободить дом Генерального консульства в Санкт-Петербурге и погасить задолженность на сумму более 1 млн долларов. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге располагается в двух домах на улице Советская. В помещениях общей площадью 3 000 квадратных метров находятся консульство, Польский институт и помещения дипломатов. В августе прошлого года государственное управление предприятий по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис" обратилось в суд с требованием вернуть дом.

Читайте: МИД Польши вручило ноту пр..... Польские дипломаты должны освободить дом Генерального консульства ви погасить задолженность на сумму более 1 млн долларов. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга, передает УНН со ссылкой на Польское радио.Генеральное консульство Польши врасполагается в двух домах на улице Советская. В помещениях общей площадью 3 000 квадратных метров находятся консульство, Польский институт и помещения дипломатов. В августе прошлого года государственное управление предприятий по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис" обратилось в суд с требованием вернуть дом.Читайте: МИД Польши вручило ноту пр..... Читать новость...

Суд над Мадонной начнется сегодня в Санкт-Петербурге...



На сегодняшний день запланировано предварительное слушание по искам к американской певице Мадонне. Судебное заседание состоится в Московском районном суде Санкт-Петербурга.

Напомним, что исковые заявления содержат требования к Мадонне и к организаторам ее концерта в северной столице России о выплатах общей суммы в размере 333 миллиона рублей. Об этом сообщает адвокат истцов Александр Почуев.

Также напомним, что истцы направили в суд свои требования еще в середине августа. Общественность считает себя оскорбленной после выступления Мадонны в Санкт-Петербурге. Дело в том, что по мнению истцов, Мадонна во время своего концерта открыто выступила в поддержку представителей сексуальных мень..... На сегодняшний день запланировано предварительное слушание по искам к американской певице Мадонне. Судебное заседание состоится в Московском районном суде Санкт-Петербурга.Напомним, что исковые заявления содержат требования к Мадонне и к организаторам ее концерта в северной столице России о выплатах общей суммы в размере 333 миллиона рублей. Об этом сообщает адвокат истцов Александр Почуев.Также напомним, что истцы направили в суд свои требования еще в середине августа. Общественность считает себя оскорбленной после выступления Мадонны в. Дело в том, что по мнению истцов, Мадонна во время своего концерта открыто выступила в поддержку представителей сексуальных мень..... Читать новость...

Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге...



Сегодня, 15 марта, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двусторонние переговоры в Стрельне (муниципальное образование в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга). В межгосударственных консультациях также принимают участие представители правительств обеих стран.

«Есть отличная возможность проанализировать, что было сделано для создания Союзного государства», – заявил Владимир Путин.

Лукашенко в преддверии встречи подчеркнул, что «белорусы очень любят Санкт-Петербург».

По окончании переговоров запланирована прогулка лидеров РФ и Беларуси вдоль Финского залива.

Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге (виде..... Сегодня, 15 марта, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двусторонние переговоры в Стрельне (муниципальное образование в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга). В межгосударственных консультациях также принимают участие представители правительств обеих стран.«Есть отличная возможность проанализировать, что было сделано для создания Союзного государства», – заявил Владимир Путин.Лукашенко в преддверии встречи подчеркнул, что «белорусы очень любят Санкт-Петербург».По окончании переговоров запланирована прогулка лидеров РФ и Беларуси вдоль Финского залива.Путин встретился с Лукашенко в(виде..... Читать новость...

В Санкт-Петербурге появится "Судебный квартал"...



Правительственная комиссия под руководством главы управделами президента Владимира Кожина выбрала проект "Судебного квартала", который расположится в Санкт-Петербурге между Биржевым и Тучковым мостами на набережной Малой Невы.

Больше всего голосов получила работа, представленная автором олимпийских проектов Максимом Атаянцем (11 из 21). Кроме Атаянца в конкурсе участвовали "Студия 44" Никиты Явейна, бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры", а также мастерская Евгения Герасимова. Однако все эти кандидаты не набрали нужного числа голосов.

Став победителем, Максим Атаянц может приступать к рабочему проектированию и подготовке макета. Работы по возведению «Суде..... Правительственная комиссия под руководством главы управделами президента Владимира Кожина выбрала проект "Судебного квартала", который расположится вмежду Биржевым и Тучковым мостами на набережной Малой Невы.Больше всего голосов получила работа, представленная автором олимпийских проектов Максимом Атаянцем (11 из 21). Кроме Атаянца в конкурсе участвовали "Студия 44" Никиты Явейна, бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры", а также мастерская Евгения Герасимова. Однако все эти кандидаты не набрали нужного числа голосов.Став победителем, Максим Атаянц может приступать к рабочему проектированию и подготовке макета. Работы по возведению «Суде..... Читать новость...

Час Земли в Санкт-Петербурге увидит вся планета...

Крупнейший сервис по онлайн бронированию гостиниц в Санкт-Петербурге "В Питер" 31 марта 2012 г. присоединится к ежегодной акции Всемирного фонда дикой природы «Час земли». В этот день Фонд призывает всех: от частных лиц до коммерческих организаций, выключить свет на один час, чтобы обратить внимание на проблему изменения климата.

Акция стартует 31 марта в 20:30 по московскому времени. В этот момент в Санкт-Петербурге зажгут тысячу свечей на Дворцовой площади и выключат на 1 час электрический свет. Тем самым петербуржцы хотят показать свою причастность к международной экологической акции «Час Земли». Также планируется фееричный запуск фонарей. К..... Крупнейший сервис по онлайн бронированию гостиниц в"В Питер" 31 марта 2012 г. присоединится к ежегодной акции Всемирного фонда дикой природы «Час земли». В этот день Фонд призывает всех: от частных лиц до коммерческих организаций, выключить свет на один час, чтобы обратить внимание на проблему изменения климата.Акция стартует 31 марта в 20:30 по московскому времени. В этот момент взажгут тысячу свечей на Дворцовой площади и выключат на 1 час электрический свет. Тем самым петербуржцы хотят показать свою причастность к международной экологической акции «Час Земли». Также планируется фееричный запуск фонарей. К..... Читать новость...