Новость Дизайнерские чехлы для телефона – широкое предложение, стильный дизайн, высокое качество Добавлено: 2020-08-04 17:55:53 Корреспондент: Андрей Безруков

Чехол на телефон – это уникальный аксессуар, который должен иметь каждый пользователь смартфона. Есть два основных преимущества этого продукта, которые говорят о необходимости его покупки:

улучшение долговечности устройства;

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Эти значения будут оценены каждым пользователем! Многие хотят выделиться среди друзей, поэтому самый быстрый и простой способ – приобрести дизайнерский чехол с принтом.

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В Киеве нарисовали самое высокое граффити в мире (ФОТО)...

В спальном районе Киева по адресу проспект Маяковского, 1В появилось самое высокое граффити в мире.

Автором рисунка стал итальянский художник под псевдонимом "2501", о чем на своей странице в Facebook рассказал инициатор создания серии граффити в Киеве Гео Лерос.

"Высота здания 26 этажей, 24 жилых и 2 технических. Художник заложил в своей работе слово "Воля", его вдохновил герб Украины. Мурал является одним из самых высоких в мире, в Европе точно", – сказано в сообщении.

..... В спальном районе Киева по адресу проспект Маяковского, 1В появилось самоеграффити в мире.Автором рисунка стал итальянский художник под псевдонимом "2501", о чем на своей странице в Facebook рассказал инициатор создания серии граффити в Киеве Гео Лерос."Высота здания 26 этажей, 24 жилых и 2 технических. Художник заложил в своей работе слово "Воля", его вдохновил герб Украины. Мурал является одним из самых высоких в мире, в Европе точно", – сказано в сообщении...... Читать новость...

США хотят «замять» дело с прослушкой телефона Меркель...



Власти США полагают, что решение ситуации с прослушиванием телефона Ангелы Меркель надо проводить по дипломатическим каналам, но не через суд. Такое заявление сделала накануне представитель Госдепа Мари Харф, комментируя начатое Генпрокуратурой в Германии расследование этого громкого дела.

В заявлении представителя госдепартамента Мари Харф говорится, что в Вашингтоне намерены решить данную ситуацию дипломатическим путём. «Мы считаем важным то, чтобы разговор об этом вёлся по дипломатическим каналам», - заявила Харф.

При этом она подчеркнула, что этот вопрос напрямую был представлен правительству Германии. «Таким образом, я считаю, что это, вероятно, самое подходящее м..... Власти США полагают, что решение ситуации с прослушиваниемАнгелы Меркель надо проводить по дипломатическим каналам, но не через суд. Такое заявление сделала накануне представитель Госдепа Мари Харф, комментируя начатое Генпрокуратурой в Германии расследование этого громкого дела.В заявлении представителя госдепартамента Мари Харф говорится, что в Вашингтоне намерены решить данную ситуацию дипломатическим путём. «Мы считаем важным то, чтобы разговор об этом вёлся по дипломатическим каналам», - заявила Харф.При этом она подчеркнула, что этот вопрос напрямую был представлен правительству Германии. «Таким образом, я считаю, что это, вероятно, самое подходящее м..... Читать новость...

Генпрокуратура Германии не нашла доказательств прослушивания...



Как сообщает немецкое издание Focus Online со ссылкой на собственные источники в прокуратуре, Генпрокуратура Германии готовится к тому, чтобы закрыть дело о возможной прослушке телефона канцлера Германии Ангелы Меркель американскими спецслужбами.

После шести месяцев тщательного расследования не было обнаружено ни единого серьезного доказательства прослушивания американским Агентством национальной безопасности (АНБ) мобильного телефона Ангелы Меркель.

Читайте: Генпрокуратура ФРГ начала расследование по факту прослушивания телефона Меркель

«Результат был нулевым. Никаких фактов», — процитировал немецкий журнал своего источника. Сообщается, что в связи с этим, отдел, за..... Как сообщает немецкое издание Focus Online со ссылкой на собственные источники в прокуратуре, Генпрокуратура Германии готовится к тому, чтобы закрыть дело о возможной прослушкеканцлера Германии Ангелы Меркель американскими спецслужбами.После шести месяцев тщательного расследования не было обнаружено ни единого серьезного доказательства прослушивания американским Агентством национальной безопасности (АНБ) мобильногоАнгелы Меркель.Читайте: Генпрокуратура ФРГ начала расследование по факту прослушиванияМеркель«Результат был нулевым. Никаких фактов», — процитировал немецкий журнал своего источника. Сообщается, что в связи с этим, отдел, за..... Читать новость...

Генпрокуратура ФРГ начала расследование по факту прослушиван...



Генеральный прокурор Федеративной Республики Германия Харальд Ранге заявил, что в его ведомстве начато расследование по факту предполагаемого прослушивания мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель.

Об этом генпрокурор сообщил в ходе своего выступления на заседании комитета бундестага по правовым вопросам. Напомним, ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, находящийся в настоящее время в России как политический беженец, предал гласности факт прослушки мобильного телефона главы германского правительства.

По его информации, электронным шпионажем занималось Агентство национальной безопасности США, которое собирает сведения о телефонных разговорах миллионов людей по в..... Генеральный прокурор Федеративной Республики Германия Харальд Ранге заявил, что в его ведомстве начато расследование по факту предполагаемого прослушивания мобильногоканцлера Ангелы Меркель.Об этом генпрокурор сообщил в ходе своего выступления на заседании комитета бундестага по правовым вопросам. Напомним, ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, находящийся в настоящее время в России как политический беженец, предал гласности факт прослушки мобильногоглавы германского правительства.По его информации, электронным шпионажем занималось Агентство национальной безопасности США, которое собирает сведения о телефонных разговорах миллионов людей по в..... Читать новость...

В Германии всерьез обеспокоены сообщениями о прослушке США т...



Представитель правительства Германии заявил, что власти получили информацию о том, что мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель прослушивался американскими спецслужбами. Откуда были получены соответствующие данные, не сообщается, в то же время, США данные обвинения отрицают.

Накануне стало известно, что между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Бараком Обамой состоялся телефонный разговор на эту тему. "Канцлер дала понять, что она такие действия, если данные окажутся правдой, не одобряет и считает абсолютно неприемлемыми", - отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (фото).

Глава кабинета министров выразил надежду на то, что "ам..... Представитель правительства Германии заявил, что власти получили информацию о том, что мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель прослушивался американскими спецслужбами. Откуда были получены соответствующие данные, не сообщается, в то же время, США данные обвинения отрицают.Накануне стало известно, что между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Бараком Обамой состоялся телефонный разговор на эту тему. "Канцлер дала понять, что она такие действия, если данные окажутся правдой, не одобряет и считает абсолютно неприемлемыми", - отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (фото).Глава кабинета министров выразил надежду на то, что "ам..... Читать новость...

Международный день детского телефона доверия отмечается во в...



Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Международный день детского телефона доверия – бесплатной и анонимной службы экстренной психологической помощи, которая оказывается по телефону как детям, так и родителям.

Россия присоединилась к празднованию этой даты с 2009 года. Инициатива отмечать этот день по всему миру принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия или Child Helpline International, CHI, которое официально признано Комитетом по правам ребенка ООН.

В настоящее время CHI стала по настоящему глобальной мировой сетью, объединяющей 143 страны. Как утверждают координаторы CHI, ежегодно на детские телефоны доверия поступает более 14 миллионов звонков.

Росс..... Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Международный день детскогодоверия – бесплатной и анонимной службы экстренной психологической помощи, которая оказывается по телефону как детям, так и родителям.Россия присоединилась к празднованию этой даты с 2009 года. Инициатива отмечать этот день по всему миру принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия или Child Helpline International, CHI, которое официально признано Комитетом по правам ребенка ООН.В настоящее время CHI стала по настоящему глобальной мировой сетью, объединяющей 143 страны. Как утверждают координаторы CHI, ежегодно на детские телефоны доверия поступает более 14 миллионов звонков.Росс..... Читать новость...

Красивый номер мобильного телефона - неотъемлемая часть Ваше...



Образ современного человека состоит из множества частей, и, порой, даже мелкие детали могут существенно дополнить или видоизменить его. Квартира, дорогие часы, эксклюзивная одежда, автомобили премиум-класса, гаджеты – те составляющие, на которые люди в первую очередь обращают внимание. Одной из возможных изюминок является красивый мобильный номер телефона.

Несомненно, красивый мобильный номер телефона может не только стать неотъемлемой частью Вашей жизни, но и выступить в роли необычного подарка для дорогих и близких Вам людей. «Goldnomera.com.ua» поможет Вам в поисках!

Красивые мобильные номера не является новинкой на рынке Украины и рассчитаны на люд..... Образ современного человека состоит из множества частей, и, порой, даже мелкие детали могут существенно дополнить или видоизменить его. Квартира, дорогие часы, эксклюзивная одежда, автомобили премиум-класса, гаджеты – те составляющие, на которые люди в первую очередь обращают внимание. Одной из возможных изюминок является красивый мобильный номерНесомненно, красивый мобильный номерможет не только стать неотъемлемой частью Вашей жизни, но и выступить в роли необычного подаркадорогих и близких Вам людей. «Goldnomera.com.ua» поможет Вам в поисках!Красивые мобильные номера не является новинкой на рынке Украины и рассчитаны на люд..... Читать новость...

Услугу по переносу номера мобильного телефона внедрят в 2016...



Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в 2016 году намерен внедрить услугу по переносу номера мобильного телефона при переходе на другого оператора мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба УГЦР со ссылкой на директора по информационно-телекоммуникационному направлению Викторию Трощенко.

«Тема предоставления данной услуги, которая дает возможность менять мобильного оператора, не меняя при этом номер телефона, уже давно обсуждается в обществе. Но наибольшую актуальность она приобрела после подписания ассоциации с ЕС. Это и дало толчок к тому, что наш украинский регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и инфо..... Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в 2016 году намерен внедрить услугу по переносу номера мобильногопри переходе на другого оператора мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба УГЦР со ссылкой на директора по информационно-телекоммуникационному направлению Викторию Трощенко.«Тема предоставления данной услуги, которая дает возможность менять мобильного оператора, не меняя при этом номер, уже давно обсуждается в обществе. Но наибольшую актуальность она приобрела после подписания ассоциации с ЕС. Это и дало толчок к тому, что наш украинский регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и инфо..... Читать новость...