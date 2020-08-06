Новость Микротоковая терапия в Киеве на Позняках Добавлено: 2020-08-06 10:41:56 Корреспондент: Андрей Безруков

Слышали ли вы когда-то про микротоковую терапию? С ее помощью происходит стимуляция мышц лица, избавляя от мелких морщин, подтягивая кожу. Если вы решили воспользоваться такой процедурой, то сделать это сегодня стало возможным по ссылке https://rktais.com.ua/microtokovaja-terapija/, обращаясь к косметологу в Киеве.

Для того, чтобы детально ознакомиться с самой процедурой, узнать про ее особенности, стоимость, а также остальные интересующие вас нюансы, рекомендуется перейти на официальный сайт. Тут предлагается детальное описание такой процедуры, изучить которое будет интересно каждому, кто планирует воспользоваться ей.

Принцип работы токов

Если говорить про особенности токов, то их работа предельно простая. Ток маленькой силы и низкой частоты оказывает воздействие на оболочку клетки, тем самым «пробуждая» ее. Клетка начинает просыпаться, активизируется, наблюдается запуск бега молекул, что в конечном итоге приводит к производству эластина и коллагена.

Два этих компонента, а вернее их нехватка, отвечают за появление морщин. В результате такой процедуры наблюдается также ускорение обмена веществ, производство белка, разгоняется лимфоток. После того как вы пройдете такую процедуру, вы сможете заметить, как ваша кожа стала выглядеть молодой, начиная сиять.

Когда рекомендуются микротоки?

Такая процедура рекомендуется:

Для осуществления коррекции овала лица;

Для профилактики морщин;

При гиперпигментации;

Для уменьшения возрастных изменений;

При гиперчувствительности кожи;

Если имеются проблемы с кожей;

При выпадении волос;

Для лифтинга ягодиц и груди;

При отеках и застое лимфы.

При этом важно отметить, что такая процедура является очень эффективной, при этом она совершенно безопасная. Для того, чтобы получить нужный результат, рекомендуется проходить процедуру 2-3 раза в неделю в общей сложности 10-15 сеансов. Если у вас будут вопросы по проведению микротоков, вам нужно будет уточнить тот или иной вопрос, то вы можете обратиться за консультацией к специалистам, которые не первый год работают в этом направлении.

Воспользовавшись такой процедурой сейчас, каждый из вас сможет заметить положительный результат уже буквально через несколько сеансов. Сегодня пройти такую процедуру, как микротоки имеет возможность каждый из вас в Киеве на Позняках по самым выгодным для клиента ценам.

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В то же время, движение общественного транспорта в столице восстановлено.

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