Новость Диски литые Добавлено: 2020-08-06 10:44:49 Корреспондент: Андрей Безруков

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это и помощник, и рабочая единица, и яркий показатель материального достатка его владельца. С момента своего изобретения машина пережила не одну сотню трансформаций, и на данный момент транспортные средства уже мало чем внешне напоминают своих предков. Колеса также изменились: и вид, и размер, и строение. А наиболее новомодными и востребованными по праву считаются диски литые . Они идеально подходят к обтекаемым формам авто последних лет выпуска и прекрасно подчеркивают раритетность более старых версий авто.

Основные моменты производства

Условно литые катки можно поделить на легкосплавные и кованые. Их внешний вид и некоторые основы изготовления схожи:

используемый сплав основан на алюминии и магнии;

не поддерживают процесс окисления. Ржавчина очень редко появляется на сколах и трещинах;

на начальной стадии производства расплавленный металл заливают в специальные формы;

имеют огромный ассортимент рисунков обода;

более легкие и имеют хорошую продуваемость по сравнению со стальными вариантами колес.

Если рассматривать чисто легкосплавные катки, то после заполнения формы она подвергается термическим обработкам. Резкое понижение и повышение температуры заготовки дает возможность получить требуемые показатели сплава. Он становится более крепким с высоким показателем пластичности. На финишной обработке будущее колесо шлифуют и окрашивают. Изделия известных брендов в обязательном порядке проходят проверки на соответствие стандартам и лишь потом поступают к потребителю.

Преимущества литых катков

На сегодняшний день мнения автолюбителей расходятся. Одни считают литые колеса прекрасной альтернативой штамповке, а другие утверждают, что если уже покупать новомодные диски, то это должна быть ковка. Основа спора скрывается в эксплуатационных показателях рассматриваемых колес. Все дело в том, что они:

не подвергаются коррозии;

способствуют уменьшению неподрессоренной массы автомобиля;

положительно влияют на быстроту остывания тормозных колодок.

Но при всем этом сравнительно недолговечные и хрупкие. При быстрой езде по бездорожью в теле диска постепенно появляется целая система микротрещин, которые при накоплении могут вылиться в серьезную поломку без видимых на то причин. А после значительных деформаций такое колесо чаще всего требует полной замены. Другое дело ковка. Данная разновидность ободов вобрала в себя все достоинства стальных и литых дисков. Единственный ее недостаток - большая стоимость.

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