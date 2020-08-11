Новость Акупунктурный массаж влияет на здоровье? Добавлено: 2020-08-11 11:45:25 Корреспондент: Андрей Безруков

Акупунктурный массаж известен своим отличным эффектом лечения организма и профилактики различных заболеваний посредством воздействия специально обученного массажиста на биологически активные точки. Из множества техник массажа данный вид отличается сложностью выполнения. При обычном воздействии массажируются мышцы или части тела человека без выделения специальных зон, а в этой древней технике важно определить и стимулировать конкретные точки.

Процесс массажа

1. Определяются точки для массажа. Это можно сделать по атласу или посредством массирования поверхностей вокруг суставов.

2. Проводится разогрев тела клиента, чтобы массаж дал положительный результат. На это процедуру желательно отвести до 20 минут во избежание травм и побочных явлений.

3. Сам массаж.

4. Расслабляющие поглаживания.

Что лечит

С помощью акупунктурного массажа можно лечить или проводить профилактику возникновения следующих заболеваний:

атеросклероз;

бессонница;

целлюлит;

ожирение;

ослабленный иммунитет;

астма;

гайморит;

геморрой;

боли в мышцах и суставах;

другие заболевания (по рекомендации врачей).

Также точечное воздействие показано людям с повышенной реакцией на сильное давление по отношению к коже. В результате влияния на точки активизируется процесс обмена веществ и происходит насыщение отдельных участков организма человека кислородом, что дает в итоге положительный результат.

Противопоказания следующие:

наличие травм;

туберкулез;

повреждение кожных покровов;

инфекционные заболевания в состоянии обострения;

ОРВИ.

Принципы

Основные принципы акупунктурного массажа для достижения положительного результата:

точечное перпендикулярное воздействие на точку;

непрерывность поглаживания точки;

вращательная форма движения рук по часовой стрелке;

допускаются вибрирующие движения рук массажиста;

глубокое надавливание нельзя делать долго, потому что оно приведет к сильным болевым ощущениям у пациента.

Важно знать

Массаж по данной методике не проводится:

для младенцев до 1 года и людей старше 75 лет;

во время и после алкогольного опьянения;

в период менструации у женщин;

натощак;

в период 1 часа после употребления еды независимо от объема.

Акупунктурный массаж отлично влияет на настроение человека. Можно достичь психологический эффект расслабления. При проведении массажа конкретных точек достигается тонизирующий результат. Человек становится активным, бодрым, нацеленным на реализацию своих локальных и глобальных задач.

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