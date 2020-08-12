Новость Интересные факты об автомобилях марки Hyundai Добавлено: 2020-08-12 17:58:00 Корреспондент: Андрей Безруков

Последние модели Hyundai просто завораживают. Стоит компании заявить о новинках, как тут же возникают споры, и любители высказывают свои предположения. А говорить-то есть о чем.

Компания завоевывает внимание технологиям, которые использует во время разработки автомобиля. Инженеры следят за последними тенденциями, и не боятся применять их в своих моделях. Для них важен комфорт во время передвижения и благополучие клиентов компании.

Передовые технологии помогают водителю чувствовать себя королем на дороге. Процесс вождения стал лучше и безопаснее.

Что касается дизайна, то он заслуживает внимания. «Колумб Трейд» и «Колумб Авто» предлагает своим клиентам качественные автомобили от мирового производителя по доступным ценам. Офисы компании находятся в Одессе, Харькове, Киеве и Днепре. Есть офис и в Минске.

Современный и утонченный дизайн разработан с учетом динамики. Спортивный стиль с элементами классики прослеживается в каждой детали.

Современные водители ищут автомобиль, который будет выглядеть стильно и при этом иметь набор функций, которые позволяют комфортно управлять автомобилем. Инженеры это прекрасно понимают и стараются усовершенствовать модели самыми последними технологиями.

Машины этой марки подходят для каждого человека. Покупая машину, у водителя получится заглянуть в новый мир и почувствовать себя свободным.

Интересные факты о Hyundai

1. Как появился логотип?

Увидев машину этой марки, у всех в голове всплывает «Н». Однако, эмблема обозначает другое – два человека обмениваются рукопожатиями: производитель машины и клиент, который приобрел для себя транспорт. Дословно название компании переводится как «современный». На протяжении существования фирмы производители старались соответствовать этому. Они выпускали машины, которые шли в ногу со временем и где-то опережали его.

2. Авто на водороде – не фантастика

Hyundai Motor стали первыми среди производителей машин, которые собрали авто на водороде. В 2015 году по дорогам Европы стали разъезжать почти 300 автомобилей, работающих на водороде. Если сравнивать с другими компаниями, то это в несколько раз больше. «Колумб» предоставляет автомобили компании на заказ.

3. Уникальный дизайн

Про дизайн этого автомобиля можно говорить часами. Дизайнеры стараются в одной модели сочетать все самые лучшие качества и при этом не забывают про надежность. У фирмы очень много наград. Автомобиль признали в Европе и наградили модель наградой «Европейский уровень качества». В этой области проводились исследования. И большая часть владельцев ответили, что выбрали машину именно за уникальный дизайн.

«Columb Auto» - место, где можно найти любой автомобиль, который будет соответствовать запросам.

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