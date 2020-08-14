|
|Новость
|
Зозуля стал игроком сезона в “Альбасете” - новости футбола
|
|Добавлено:
|2020-08-14 14:50:30
|Корреспондент:
|Андрей Безруков
Каждый день в мире футбола происходят тысячи событий. Игроки, тренеры и руководители спортивных ассоциаций дают интервью, проходят матчи Ла Лиги, АПЛ, Серии А, УПЛ, Первой лиги Украины, Бундеслиги и др. Наконец, сейчас ни одного дня не обходится без трансферов.
Причем не все трансферы заканчиваются успешно. 24-летний полузащитник “Динамо” Мохаммед Кадири, возможно, не перейдет в тульский “Арсенал”. Изначально ганца хотели передать на правах аренды, а в переписке с фанатами игрок даже подтвердил свой переход. Однако 12 августа он выложил фото с тренировки в составе “Динамо” безо всякой подписи. Возможно, трансфер сорвался. Напомним, что в минувшем сезоне Кадири провел 16 матчей за “Динамо” во всех турнирах. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023-го года.
Хотите быть в курсе самых последних событий футбола? На сайте про футбол https://sportarena.com/football/ найдете захватывающие интервью, календарь чемпионатов, турнирные таблицы, подробные аналитические обзоры матчей и свежайшие новости о трансферах. Новости футбола подготовили для Вас достоверную информацию, взятую у пресс-служб клубов и ассоциаций. Информацию о личной жизни игроков наши журналисты берут из их аккаунтов в Инстаграме и Твиттере.
Узнавайте о новостях футбола из первых рук!
Романа Зозулю наградили призом “Трофео Гарра”
Украинский легионер в “Альбасете” sportarena.com/football/team/2848/news/ Роман Зозуля признан игроком сезона 2019/20. Он получил приз “Трофео Гарра”. Эта награда присуждается Культурной ассоциацией “Альбасете” игроку сезона в составе команды.
Напомним, что в минувшем сезоне 2019/20 Зозуля сыграл 38 матчей за “Альбасете”, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.
Кстати, это уже вторая награда “Трофео Гарра” для Зозули. Ранее он уже выигрывал этот приз по итогам сезона 2017/18.
“Альбасете” удержался с Сегунде в текущем сезоне, и пришел к финишу на 17-м месте турнирной таблицы.
“Манчестер Сити” назвал цену за Калиду Кулибали
“Манчестер Сити” хочет подписать защитника “Наполи” Калиду Кулибали. “Горожане” готовы заплатить за футболиста 55 миллионов евро. С агентом Кулибали уже ведутся переговоры.
Напомним, что Калиду играет за “Наполи” с 2014-го года. В минувшем сезоне защитник сыграл в 25-ти матчах чемпионата Италии по футболу, однако так и не сумел отличиться голами или ассистами.
Незадолго до этого спортивный директор “Наполи” Криситан Джунтоли сообщал, что клуб не получал предложений по Кулибали.
Смотрите также:
Последние новости футбола. Богдан Шуст стал игроком «Металли...
Зимнее межсезонье, как обычно, богато интересными трансферными событиями, то есть, переходами футболистов из одного клуба в другой. В Украине пока что самым громким событием является переход из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер» бразильского полузащитника Тайсона. В обратном направлении, как сегодня пишут в средствах массовой информации, последовал голкипер Богдан Шуст.
Сообщается, что Богдан Шуст подписал с харьковским «Металлистом» контракт на три года. В новой команде у Богдана Шуста будет 33-й номер. Напомним, что Шуст ранее выступал в таких командах, как «Карпаты», «Шахтер», «Металлург» (Донецк), &la..... Читать новость...
Зозуля остается в «Альбасете»...
29-летний украинский нападающий Роман Зозуля
продлил контракт с испанским «Альбасете». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
Предыдущий контракт форварда истек в конце июня. При этом у Зозули были и другие варианты продолжения карьеры.
В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.
Украинец перебрался в «Альбасете» в сентябре 2017 года на правах свободного агента. Ранее Зозуля
выступал за «Райо Вальекано», «Бетис», «Днепр» и киевское «Динамо».
ЧИТАЙТЕ: Киевское «..... Читать новость...
Новости футбола: спортивный суд Лозанны отклонил апелляцию Р...
Футбольный мир замер в ожидании Евро-2012, но, только в плане проведения игр. Европейское футбольное первенство хоть и является главным событием лета 2012 года, но футбол продолжает жить своей жизнью и украинские футбольные клубы, а также представители всего европейского континета, стараются сполна воспользоваться антрактом в спортивной жизни.
Сегодняшний день отмечен тремя интересными событиями в мире футбола
, не связанными с Евро-2012.
Арбитражный спортивный суд Лозанны не удовлетворил апелляцию игрока донецкого Шахтера Александра Рыбки. Напомним, что голкипер горняков, который по праву считается одним из самых надежных стражей ворот в Европе, был уличен в применении запреще..... Читать новость...
Неймар стал игроком «ПСЖ»...
Бразильский нападающий Неймар официально стал
футболистом «ПСЖ». Об этом сообщает сайт парижского клуба.
Контракт рассчитан на пять лет – до 2022 года.
Отметим, что Неймар теперь является самым дорогим футболистом в истории. Сумма отступных составляла 222 миллиона евро. Ранее стал
о известно, что законные представители футболиста выплатили «Барселоне» всю необходимую сумму за досрочный разрыв контракта.
Напомним, что бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года.
ЧИТАЙТЕ: В УЕФА выразили свою позицию относительно трансфера Неймара..... Читать новость...
Фелиш стал игроком «Атлетико»...
19-летний португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш перебрался в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сумма сделки составила 126 миллионов евро. Футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. По имеющейся информации, зарплата португальца составит 3,5 млн евро за сезон.
Фелиш будет выступать под 7 номером.
Отметим, что 30% от суммы получит агент футболиста Жорже Мендеш.
ЧИТАЙТЕ: «Атлетико» и «Бенфика» договорились о трансфере Фелиша
Данный трансфер стал
рекордным для «Атлетико».
В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», отметив..... Читать новость...
Ибрагимович стал игроком «Милана»...
38-летний шведский нападающий Залатан Ибрагимович стал игроком
«Милана». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона
с возможностью продления еще на год.
«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона
, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», - сказал швед.
Напомним, что Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
ЧИТАЙТЕ: Ибрагимович покидает «Лос-Анджелес Гэлакси»..... Читать новость...
Караваев стал игроком "Фенербахче"...
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев стал игроком
"Фенербахче".
О подписании контракта сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Напомним, что последние три сезона
Караваев выступал в составе "Зари" на правах аренды. В турецком клубе он будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона
.
Украинский полузащитник прибыл в столицу Турции еще вчера, а сегодня он успешно прошел медосмотр.
В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "Зари" 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
На счету Караваева четыре игры в составе национальной сборной Украины.
ЧИТАЙТЕ: Срна готов на..... Читать новость...
Рибери стал игроком «Фиорентины»...
36-летний французский полузащитник Франк Рибери стал игроком
«Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
Футболист перебрался в Италию на правах свободного агента.
В течение последних 12 лет Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл 24 трофея. Среди них также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В прошлом сезоне француз сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.
Также в его карьере выступления за «Марсель», «Галатасарай», «Мец» и другие французские клубы.
ЧИТАЙТЕ: Коутин..... Читать новость...
Милевский стал игроком "Газиантепспора"...
Сегодня, 6 сентября, стал
о известно о том, что украинский футболист подписал контракт с турецким клубом «Газиантепспор». Как сообщает официальный сайт команды, Милевский подписал контракт сроком на три года. Также стал
о известно, что выступать Артем будет под номером 77.
Напомним, что Артем Милевский около года находился без «большого» футбола
, находясь в расположении дубля киевского «Динамо». Основной причиной нахождения в дубле является непрофессиональное отношение футболиста к делу, которое повлекло за собой ссору между игроком
и главным тренером команды Олегом Блохиным.
Вчера, 5 августа, официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о..... Читать новость...