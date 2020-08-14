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Зозуля стал игроком сезона в “Альбасете” - новости футбола

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Добавлено:2020-08-14 14:50:30
Корреспондент:Андрей Безруков

Каждый день в мире футбола происходят тысячи событий. Игроки, тренеры и руководители спортивных ассоциаций дают интервью, проходят матчи Ла Лиги, АПЛ, Серии А, УПЛ, Первой лиги Украины, Бундеслиги и др. Наконец, сейчас ни одного дня не обходится без трансферов. 

Причем не все трансферы заканчиваются успешно. 24-летний полузащитник “Динамо” Мохаммед Кадири, возможно, не перейдет в тульский “Арсенал”. Изначально ганца хотели передать на правах аренды, а в переписке с фанатами игрок даже подтвердил свой переход. Однако 12 августа он выложил фото с тренировки в составе “Динамо” безо всякой подписи. Возможно, трансфер сорвался. Напомним, что в минувшем сезоне Кадири провел 16 матчей за “Динамо” во всех турнирах. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023-го года. 

Хотите быть в курсе самых последних событий футбола? На сайте про футбол https://sportarena.com/football/ найдете захватывающие интервью, календарь чемпионатов, турнирные таблицы, подробные аналитические обзоры матчей и свежайшие новости о трансферах. Новости футбола подготовили для Вас достоверную информацию, взятую у пресс-служб клубов и ассоциаций. Информацию о личной жизни игроков наши журналисты берут из их аккаунтов в Инстаграме и Твиттере. 

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Романа Зозулю наградили призом “Трофео Гарра”

Украинский легионер в “Альбасете” sportarena.com/football/team/2848/news/ Роман Зозуля признан игроком сезона 2019/20. Он получил приз “Трофео Гарра”. Эта награда присуждается Культурной ассоциацией “Альбасете” игроку сезона в составе команды. 

Напомним, что в минувшем сезоне 2019/20 Зозуля сыграл 38 матчей за “Альбасете”, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи. 

Кстати, это уже вторая награда “Трофео Гарра” для Зозули. Ранее он уже выигрывал этот приз по итогам сезона 2017/18. 

“Альбасете” удержался с Сегунде в текущем сезоне, и пришел к финишу на 17-м месте турнирной таблицы. 

“Манчестер Сити” назвал цену за Калиду Кулибали 

“Манчестер Сити” хочет подписать защитника “Наполи” Калиду Кулибали. “Горожане” готовы заплатить за футболиста 55 миллионов евро. С агентом Кулибали уже ведутся переговоры. 

Напомним, что Калиду играет за “Наполи” с 2014-го года. В минувшем сезоне защитник сыграл в 25-ти матчах чемпионата Италии по футболу, однако так и не сумел отличиться голами или ассистами.  

Незадолго до этого спортивный директор “Наполи” Криситан Джунтоли сообщал, что клуб не получал предложений по Кулибали. 

 
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