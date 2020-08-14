Новость Зозуля стал игроком сезона в “Альбасете” - новости футбола Добавлено: 2020-08-14 14:50:30 Корреспондент: Андрей Безруков

Каждый день в мире футбола происходят тысячи событий. Игроки, тренеры и руководители спортивных ассоциаций дают интервью, проходят матчи Ла Лиги, АПЛ, Серии А, УПЛ, Первой лиги Украины, Бундеслиги и др. Наконец, сейчас ни одного дня не обходится без трансферов.

Причем не все трансферы заканчиваются успешно. 24-летний полузащитник “Динамо” Мохаммед Кадири, возможно, не перейдет в тульский “Арсенал”. Изначально ганца хотели передать на правах аренды, а в переписке с фанатами игрок даже подтвердил свой переход. Однако 12 августа он выложил фото с тренировки в составе “Динамо” безо всякой подписи. Возможно, трансфер сорвался. Напомним, что в минувшем сезоне Кадири провел 16 матчей за “Динамо” во всех турнирах. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023-го года.

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Романа Зозулю наградили призом “Трофео Гарра”

Украинский легионер в “Альбасете” sportarena.com/football/team/2848/news/ Роман Зозуля признан игроком сезона 2019/20. Он получил приз “Трофео Гарра”. Эта награда присуждается Культурной ассоциацией “Альбасете” игроку сезона в составе команды.

Напомним, что в минувшем сезоне 2019/20 Зозуля сыграл 38 матчей за “Альбасете”, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.

Кстати, это уже вторая награда “Трофео Гарра” для Зозули. Ранее он уже выигрывал этот приз по итогам сезона 2017/18.

“Альбасете” удержался с Сегунде в текущем сезоне, и пришел к финишу на 17-м месте турнирной таблицы.

“Манчестер Сити” назвал цену за Калиду Кулибали

“Манчестер Сити” хочет подписать защитника “Наполи” Калиду Кулибали. “Горожане” готовы заплатить за футболиста 55 миллионов евро. С агентом Кулибали уже ведутся переговоры.

Напомним, что Калиду играет за “Наполи” с 2014-го года. В минувшем сезоне защитник сыграл в 25-ти матчах чемпионата Италии по футболу, однако так и не сумел отличиться голами или ассистами.

Незадолго до этого спортивный директор “Наполи” Криситан Джунтоли сообщал, что клуб не получал предложений по Кулибали.

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Сообщается, что Богдан Шуст подписал с харьковским «Металлистом» контракт на три года. В новой команде у Богдана Шуста будет 33-й номер. Напомним, что Шуст ранее выступал в таких командах, как «Карпаты», «Шахтер», «Металлург» (Донецк), &la..... Зимнее межсезонье, как обычно, богато интересными трансферными событиями, то есть, переходами футболистов из одного клуба в другой. В Украине пока что самым громким событием является переход из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер» бразильского полузащитника Тайсона. В обратном направлении, как сегодня пишут в средствах массовой информации, последовал голкипер Богдан Шуст.Сообщается, что Богдан Шуст подписал с харьковским «Металлистом» контракт на три года. В новой команде у Богдана Шуста будет 33-й номер. Напомним, что Шуст ранее выступал в таких командах, как «Карпаты», «Шахтер», «Металлург» (Донецк), &la..... Читать новость...

Зозуля остается в «Альбасете»...

29-летний украинский нападающий Роман Зозуля продлил контракт с испанским «Альбасете». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Предыдущий контракт форварда истек в конце июня. При этом у Зозули были и другие варианты продолжения карьеры.

В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.

Украинец перебрался в «Альбасете» в сентябре 2017 года на правах свободного агента. Ранее Зозуля выступал за «Райо Вальекано», «Бетис», «Днепр» и киевское «Динамо».

ЧИТАЙТЕ: Киевское «..... 29-летний украинский нападающий Романпродлил контракт с испанским «Альбасете». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.Новое соглашение рассчитано до 2021 года.Предыдущий контракт форварда истек в конце июня. При этом у Зозули были и другие варианты продолжения карьеры.В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.Украинец перебрался в «Альбасете» в сентябре 2017 года на правах свободного агента. Ранеевыступал за «Райо Вальекано», «Бетис», «Днепр» и киевское «Динамо».ЧИТАЙТЕ: Киевское «..... Читать новость...

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Неймар стал игроком «ПСЖ»...

Бразильский нападающий Неймар официально стал футболистом «ПСЖ». Об этом сообщает сайт парижского клуба.

Контракт рассчитан на пять лет – до 2022 года.

Отметим, что Неймар теперь является самым дорогим футболистом в истории. Сумма отступных составляла 222 миллиона евро. Ранее стало известно, что законные представители футболиста выплатили «Барселоне» всю необходимую сумму за досрочный разрыв контракта.

Напомним, что бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года.

ЧИТАЙТЕ: В УЕФА выразили свою позицию относительно трансфера Неймара..... Бразильский нападающий Неймар официальнофутболистом «ПСЖ». Об этом сообщает сайт парижского клуба.Контракт рассчитан на пять лет – до 2022 года.Отметим, что Неймар теперь является самым дорогим футболистом в истории. Сумма отступных составляла 222 миллиона евро. Ранеео известно, что законные представители футболиста выплатили «Барселоне» всю необходимую сумму за досрочный разрыв контракта.Напомним, что бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года.ЧИТАЙТЕ: В УЕФА выразили свою позицию относительно трансфера Неймара..... Читать новость...

Фелиш стал игроком «Атлетико»...

19-летний португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш перебрался в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма сделки составила 126 миллионов евро. Футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. По имеющейся информации, зарплата португальца составит 3,5 млн евро за сезон.

Фелиш будет выступать под 7 номером.

Отметим, что 30% от суммы получит агент футболиста Жорже Мендеш.

ЧИТАЙТЕ: «Атлетико» и «Бенфика» договорились о трансфере Фелиша

Данный трансфер стал рекордным для «Атлетико».

В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», отметив..... 19-летний португальский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш перебрался в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Сумма сделки составила 126 миллионов евро. Футболист подписал контракт, рассчитанный на 7 лет. По имеющейся информации, зарплата португальца составит 3,5 млн евро за сезон.Фелиш будет выступать под 7 номером.Отметим, что 30% от суммы получит агент футболиста Жорже Мендеш.ЧИТАЙТЕ: «Атлетико» и «Бенфика» договорились о трансфере ФелишаДанный трансферрекордным для «Атлетико».В прошлом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», отметив..... Читать новость...

Ибрагимович стал игроком «Милана»...

38-летний шведский нападающий Залатан Ибрагимович стал игроком «Милана». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», - сказал швед.

Напомним, что Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

ЧИТАЙТЕ: Ибрагимович покидает «Лос-Анджелес Гэлакси»..... 38-летний шведский нападающий Залатан Ибрагимович«Милана». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Контракт рассчитан до концас возможностью продления еще на год.«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Я буду бороться со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», - сказал швед.Напомним, что Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.ЧИТАЙТЕ: Ибрагимович покидает «Лос-Анджелес Гэлакси»..... Читать новость...

Караваев стал игроком "Фенербахче"...

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев стал игроком "Фенербахче".

О подписании контракта сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Напомним, что последние три сезона Караваев выступал в составе "Зари" на правах аренды. В турецком клубе он будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Украинский полузащитник прибыл в столицу Турции еще вчера, а сегодня он успешно прошел медосмотр.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "Зари" 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

На счету Караваева четыре игры в составе национальной сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ: Срна готов на..... Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев"Фенербахче".О подписании контракта сообщает официальный сайт стамбульского клуба.Напомним, что последние триКараваев выступал в составе "Зари" на правах аренды. В турецком клубе он будет выступать на правах аренды до конца нынешнегоУкраинский полузащитник прибыл в столицу Турции еще вчера, а сегодня он успешно прошел медосмотр.В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "Зари" 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов.На счету Караваева четыре игры в составе национальной сборной Украины.ЧИТАЙТЕ: Срна готов на..... Читать новость...

Рибери стал игроком «Фиорентины»...

36-летний французский полузащитник Франк Рибери стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Футболист перебрался в Италию на правах свободного агента.

В течение последних 12 лет Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл 24 трофея. Среди них также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне француз сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.

Также в его карьере выступления за «Марсель», «Галатасарай», «Мец» и другие французские клубы.

ЧИТАЙТЕ: Коутин..... 36-летний французский полузащитник Франк Рибери«Фиорентины». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Соглашение рассчитано на два года.Футболист перебрался в Италию на правах свободного агента.В течение последних 12 лет Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл 24 трофея. Среди них также Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА.В прошлом сезоне француз сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.Также в его карьере выступления за «Марсель», «Галатасарай», «Мец» и другие французские клубы.ЧИТАЙТЕ: Коутин..... Читать новость...