Новость Схеми дерибану українського лісу. Ужгородський варіант Добавлено: 2020-08-21 17:32:16 Корреспондент: Андрей Безруков

Напередодні виборів в Україні ми часто бачимо як влада рекламує власні здобутки, видає за свої власні досягнення те, що завдяки їй в містах комфортно жити, що місцева влада дбає про довкілля, створює затишні парки, місто стає комфортними і затишними.

Популізм настільки зашкалює, що представники місцевої влади, депутати, посадові особи купують собі рекламні компанії в інтернеті, просувають свої сторінки в соцмережах за шалені гроші (навряд чи за власний кошт) і монтують відео, де вони розповідають про свої досягнення.

Варто зайти на будь який інформаційний ресурс і вам буде нав’язане рекламне відео з того регіону де ви мешкаєте і представник місцевої влади буде патріотично вішати лапшу на вуші про те, який він екологічний патризан. Проте чи так це насправді? За чий рахунок проводиться рекламна кампанія?

Да, дійсно, місцева влада може провести тендер та закупити за бюджетні кошти декілька сотен або навіть тисяч саджанців, інколи за космічною неринковою ціною, провести роботи по озелененню, також часом за космічні гроші і з великою ймовірністю покласти різницю в карман людині, яка поділиться, щоб потім за цей рахунок фінансувати свої передвиборчі кампанії, але наведемо вам приклад невідповідності задекларованого місцевою владою курсу на екологічність і реаліями.

В той час, як по всій Україні іде вирубка лісів та експорт цінної деревини під виглядом непотребу, ужгородська міська влада роздає ділянки в лісу, який якимось дивним чином ще зберігся в місті. Дубово-буковий віковий ліс, який за архівними документами належить до державного лісового фонду влада та корумповані державні органи місцевого рівня вважають чагарником, тому за стандартною схемою ділянки виділяють на псевдоатошників, які потім продають ділянки і діляться з силовими структурами, які стоять за цим свавіллям.

Тендеція до роздачі ділянок в лісі добре видна на малюнку, наведеному нижче з посиланням на публічну кадастрову карту України:

Ви також вважаєте ці ділянки з віковими дубами і буками до 30 метрів заввишки чагарником?

Багато людей люблять Ужгород через те, що тут ще зберігся віковий ліс, є річка Уж, яка протікає через все місто. Але більшість ужгородців навіть не підозрює, що в нас є ще інші стратегічно важливі річки, наприклад річка Задолинка. Протікає вона вздовж вулиць Букова та Запорізька, а потім потрапляє в канал на території Словаччини. Вона більшість часу маленька, але виконує дуже важливу функцію – вона збирає всю дощову воду та воду після танення снігів з лісового масиву площею понад 120 га лісу, а також з вулиць Запорізька, Лісова, Букова, Собранецька , частково мкрн Червениця, та нового кварталу забудови компанії “Гозда ” біля пам’ятника героям .

Її пропускна спроможність – 9 тис. тон води в годину. Тим самим, вона оберігає цей район від затоплень. Ще одна її особливість – це те, що вона утворює невеликий ставок, який слугує єдиним місцем на великій території для водопою диких тварин, таких як серни, кабани, лисиці, рись та дикі кішки.

На жаль, скоро це може змінитись. Адже, на наступній сесії міської ради деякі «порядні» правоохоронці і прокурорчики під ширмою АТОвців хочуть приватизувати собі ласі шматки біля самісінького кордону на руслі річки Задолинка. Так як русло річки знаходиться на 3 метри нижче сусідніх ділянок, то для того аби тут щось побудувати, треба підняти рівень землі на 3 метри. У зв’язку із рельєфом місцевості, відвести русло річки Задолинки та ставка – неможливо. Це призведе у свою чергу до затоплення декількох вулиць, а також знищенню дикої фауни Ужгорода.

Ініціативна група вже направила відповідні запити до лісового та водного господарств. Колективне звернення мешканців цих районів направлено, також, до мера Ужгорода з вимогою припинити порушення вимог Водного, Лісового та Земельного кодексів України при виділенні земельних ділянок на руслі річки та на землях лісового фонду, а також про незаконність надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам без плану зонування або детального плану території, тобто з порушенням вимог ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Яка може бути альтернатива? Так як приватизація русла річки категорично заборонена, ми пропонуємо розчистити цю річку разом зі ставком для запобігання заболочуванню, а також створити тут перший в історії Ужгорода ЛІСОПАРК! Тут можна облаштувати місця для кемпінгу як для ужгородців, так і для гостей міста. Тут чудово би вписались велосипедні доріжки, адже тут можна кататись на великій території понад 70 га лісу.

Поділіться цим постом, якщо ви теж вважаєте, що Ужгороду потрібні парки та зберегти дику природу для наступних поколінь!

За матеріалами Uaonline



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