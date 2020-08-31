Новость Что заменит покрывало на кровать и стоит ли это делать? Добавлено: 2020-08-31 12:10:10 Корреспондент: Андрей Безруков

Спальня с покрывалом на кровати выглядит гораздо аккуратнее и опрятнее. Современный выбор этого текстиля, конечно, огромен. Но знаете ли вы, что накрывать кровать можно не только текстилем по предназначению. Довольно удачно можно заменить этот вид текстиля другим. А вот каким, расскажем далее.

Так что можно использовать в качестве покрывала на кровати? Например, плед. Ассортимент расцветок, материалов и текстур тоже довольно многообразен. Так что применять плед довольно распространенная практика. Кстати, ним можно и отдельно укрыться, и использовать его как дополнение к одеялу. Пледы бывают с бахромой, высоким ворсом и много других вариантов с необычной текстурой. По сути, они те же покрывала, только производитель отнес их к категории пледов.

Махровая простынь - еще один удачный вариант замены покрывала на кровати. Современные производители, понимаю такую тенденцию, выпускают их больших размеров, в сочных расцветках и с красивыми текстурными узорами. Но разве можно такой привлекательный текстиль прятать на матрасе под пододеяльником? Конечно, их часто используют в качестве покрывала. На мягком пушистом полотне приятно прилечь днем, так же, как и приятно укрываться ночью.

Но если вы не желаете фантазировать, подбирая по текстуре, цвету, материалу и размеру текстиль в качестве покрывала, тогда стоит обратить внимание на весь их модельный ряд. Он прекрасно представлен в интернет-магазине https://domashniy.com.ua/pokryvalo-na-krovat. На страницах более 700-та моделей покрывал на кровать от разных фабрик, как украинских, так и зарубежных. А отличная навигация по сайту поможет вам как разобраться с их разновидностями, так и быстро подобрать и купить подходящий вариант.

Современные покрывала на кровать делятся на жаккардовые, стеганые, меховые и из синтетических волокон. У каждой категории есть ряд подвидов. Так, к синтетическим моделям относятся все разновидности атласных, акриловых, из микрофибры, флисовых покрывал. Меховые могут быть с разной высотой ворса, а стеганые - это и хлопковые, и атласные, и из других материалов покрывала здесь с наполнителем внутри.

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Мартинес заменит Бенитеса в «Челси»?...



Лондонский футбольный клуб может пойти на очередную смену главного тренера в самом разгаре сезона.

Некоторые британские издания сообщают о том, что в случае неудачи в сегодняшнем домашнем матче против «Уигана» Рафаэль Бенитес, главный наставник «пенсионеров», будет отправлен в отставку. Стоит отметить, что за последние шесть матчей в рамках английской Премьер-лиги лондонцы сумели одержать всего лишь одну победу, чем серьезно усложнили себе дальнейшую борьбу за право выхода в Лигу чемпионов, а такая перспектива владельца «Челси» Романа Абрамовича совершенно не устраивает.

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Пола Уокера в «Форсаже» заменит его брат...



Судя по всему, создатели франшизы «Форсаж» наконец-то определились с тем, как обыграют в седьмом фильме трагическую смерть актера Пола Уокера, недавно погибшего в автокатастрофе.

При этом следует напомнить, что ранее студия рассматривала различные варианты относительно будущего фильма, вплоть до полных пересъемок. Однако, в конце концов, было принято решение перенести смерть актера в фильм, тем самым отдав дать уважения Уокеру.

Как сообщается, Пола Уокера в фильме заменит его брат – Коди Уокер, работающий каскадером. Его будут снимать со спины, либо издалека, а вот для воссоздания лица Уокера при съемках крупным планом режиссер Джеймс Ван прибегнет к..... Судя по всему, создатели франшизы «Форсаж» наконец-то определились с тем, как обыграют в седьмом фильме трагическую смерть актера Пола Уокера, недавно погибшего в автокатастрофе.Прим следует напомнить, что ранее студия рассматривала различные варианты относительно будущего фильма, вплоть до полных пересъемок. Однако, в конце концов, было принято решение перенести смерть актера в фильм, тем самым отдав дать уважения Уокеру.Как сообщается, Пола Уокера в фильмеего брат – Коди Уокер, работающий каскадером. Его будут снимать со спины, либо издалека, а вот для воссоздания лица Уокера при съемках крупным планом режиссер Джеймс Ван прибегнет к..... Читать новость...

Кира Найтли заменит Энн Хэтэуэй в «Опоздавших»...



Как сообщается, в настоящее время 28-летняя британская актриса Кира Найтли ведет переговоры относительно участия в драме «Опоздавшие». При этом также отмечается, что Кира Найтли заменит в этом фильме выбывшую Энн Хэтэуэй, которая была утверждена на роль ранее.

Насколько известно, Энн Хэтэуэй была вынуждена покинуть проект, поскольку его съемки совпадали со съемками фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана, на роль в котором актриса также утверждена.

В том случае, если Кира Найтли все же получит роль в этом фильме, то она составит компанию таким актерам, как Сэм Рокуэлл и Хлоя Грейс Морец.

Фильм рассказывает историю девушку, которой внезапно..... Как сообщается, в настоящее время 28-летняя британская актриса Кира Найтли ведет переговоры относительно участия в драме «Опоздавшие». Прим также отмечается, что Кира Найтлим фильме выбывшую Энн Хэтэуэй, которая была утверждена на роль ранее.Насколько известно, Энн Хэтэуэй была вынуждена покинуть проект, поскольку его съемки совпадали со съемками фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана, на роль в котором актриса также утверждена.В том случае, если Кира Найтли все же получит роль вм фильме, то она составит компанию таким актерам, как Сэм Рокуэлл и Хлоя Грейс Морец.Фильм рассказывает историю девушку, которой внезапно..... Читать новость...

Кавани заменит ван Перси в «Манчестер Юнайтед»?...



Руководство «Манчестер Юнайтед» не теряет попыток усилить линию атаки уругвайским форвардом из французского «ПСЖ». Об этом сообщает ресурс isport.ua.

Стоит отметить, что сейчас в услугах уругвайского нападающего заинтересованы и другие английские клубы. В частности, подписать Эдинсона Кавани хотят «Челси» и «Манчестер Сити». Несмотря на это, команда Дэвида Мойеса собирается обойти своих конкурентов.

Британские СМИ сообщают, что руководство «Красных Дьяволов» готовит 50 миллионов фунтов стерлингов. В Манчестере уверены, что указанной суммы должно хватить на трансфер Эдинсона Кавани из Парижа.

Кроме того, сейчас велика вероятност..... Руководство «Манчестер Юнайтед» не теряет попыток усилить линию атаки уругвайским форвардом из французского «ПСЖ». Обм сообщает ресурс isport.ua.Стоит отметить, что сейчас в услугах уругвайского нападающего заинтересованы и другие английские клубы. В частности, подписать Эдинсона Кавани хотят «Челси» и «Манчестер Сити». Несмотря на, команда Дэвида Мойеса собирается обойти своих конкурентов.Британские СМИ сообщают, что руководство «Красных Дьяволов» готовит 50 миллионов фунтов стерлингов. В Манчестере уверены, что указанной суммы должно хватить на трансфер Эдинсона Кавани из Парижа.Кроме того, сейчас велика вероятност..... Читать новость...