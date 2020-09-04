Новость Инсталляция для унитаза Добавлено: 2020-09-04 09:38:02 Корреспондент: Андрей Безруков

Многие люди хотят разнообразить дизайн ванной комнаты, добавить элементов, которые сделают ее запоминающейся. С этой целью монтируется инсталляция для унитаза, позволяющая скрыть бачок, сантехнические коммуникации.

Особенности инсталляций для унитаза

Выбрав данный вид отделки, можно надежно спрятать бачок, сантехнические коммуникации уникальным декоративным материалом. Снаружи остается лишь рычаг для слива воды. Благодаря такой конструкции, бачок заполняется без лишнего шума. Покрытие пенопластом предотвращает появление конденсата.

Людей интересует, не сорвётся ли подвешенная сантехника. Ответ является отрицательным, поскольку конструкция выдерживает до 400 кг веса. При возникновении неполадок, их можно устранить через специальное окошко за кнопочным механизмом. В нем располагаются арматурные элементы, которые можно регулировать.

Инсталляция для унитаза является конструкцией в нише. В комплекте идет бачок из пластика высокой прочности, специальный крепеж в виде анкерных пластин, особые шпильки. Установка подразумевает установку дюбелей в отверстия, которые будут держать бачок, а сам унитаз крепится на штифтах. Полые части стены закладываются кирпичом.

Предлагаемая конструкция оснащена специальными ножками, которые дают возможность регулировать высоту. После установки бачка, к нему подсоединяется труба. Чаша соединяется с канализацией посредством гофрированного соединения. Для скрытия системы применяется гипсокартон с высоким показателем влагоустойчивости.

Разные нюансы монтажа конструкции

Перед покупкой унитазов данного вида, нужно определиться с местом для инсталляции. При вертикальной фиксации нагрузка смещается на перестенок. Для повышения надежности крепления применяются болтовые, шпилечные крепежи. Если же имеет место напольное размещение, то нужно дополнительно усилить нижнюю часть.

Комплект может быть углового типа, что отлично подойдет для санузлов небольшого размера. В данном случае используется рама, которая имеет три угла. Нередко унитаз располагается слева, а раковина справа.

Для заказа подобной конструкции достаточно оставить заявку на сайте, добавив в корзину понравившуюся модель. Клиенту позвонит менеджер для обсуждения заказов. С ним можно оговорить все детали, получить советы по выбору конкретной модели, ее монтажу. Звоните в офис, консультируйтесь, оформляйте заказ.

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