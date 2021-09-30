Динамо вновь не сумело обыграть мюнхенскую Баварию

У Динамо вновь ничего не клеилось в игре с мюнхенской Баварией, и команда румынского тренера Мирчи Луческу вновь не сумела навязать бой команде из Мюнхена. В предыдущем туре команда мистера сумела набрать очки в игре с Бенфикой и даже был шанс вырвать победу в концовке встрече, но судья не запитал гол, который забил Николай Шапаренко.

В начале встрече с Баварией, Динамо сумело провести несколько острых атак и даже был шанс забить, но вратарь мюнхенской команды Мануель Нойер был на высоте.

Стоит напомнить группу в которой играет Динамо:

Бавария;

Бенфика;

Барселона;

Динамо.

На первых минутах в ворота киевского Динамо был назначен пенальти, который успешно реализовал Мариуш Левандовски. Стоит отметить, что нападающий Баварии забивает практически в каждом матче на протяжении последних двух лет и перед матчами сборной он набрал прекрасную форму.

Итоги матча

Касательно самого матча, то можно отметить, что киевская команда моментами демонстрировала довольно интересный футбол, но действия обороны киевлян и быстрый пенальти внесли свои коррективы.

В целом игра не получилась интересной, ведь одинокие выходы в контратаку абсолютно никак не удивили Баварию, и футболисты мюнхенской команды раз-за-разом лишь проводили острые атаки, некоторые завершились не только острыми моментами, но и голами.

Во второй половине встречи Мирча Луческу решил внести коррективы в состав команды, на поле вышли Шепелев и Кендзера, так как Тымчик не справлялся в своей зоне ответственности, а пресловутый момент Шапаренко был единственным примером, когда его удавалось отыскать на футбольном поле партнерам.

По игре было видно, что Бавария чувствует себя уверенно и результат на табло мог быть далеко не 5:0, а Динамо в свою очередь не сумели ничего противостоять мюнхенскому коллективу.