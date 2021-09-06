  • 11.09.2021
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Минздрав известил о трех аспектах перехода на дистанционное образование

Минздрав известил о трех аспектах перехода на дистанционное образование

Министерство здравоохранения Украины уведомили о переходе на онлайн-обучение во время пандемии коронависа. По данным, учебный процесс может быть организован по одному с трех возможных сценариев.

Зеленый уровень эпидемической угрозы

Доступ к посещению учебных заведений разрешен в обычном режиме.

Но все же, не стоит забывать о соблюдении противоэпидемических правил, которые утверждены постановлением главного правительственного санитарного врача Украины, для детских садиков и учебных заведений.

Для безопасного посещения учебных учреждений безоговорочно необходимо:

  1. Измерение температуры.
  2. Применение средств личной защиты.
  3. Соблюдение дистанции.
  4. Дезинфекция помещений.

Желтый и оранжевый уровень эпидемической угрозы

Доступ в учебные заведения разрешен при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.

Процесс образования поддерживается разными формами: как дистанционно, так и в самом учебном заведении, безусловно с жестким соблюдением правил дистанцирования и противоэпидемических правил.

Также решение об организации образовательного процесса, принимает преподавательский совет каждого из учебных учреждений в рамках функционирующего законодательства Украины.

Красный уровень эпидемической угрозы

Доступ в учебное заведения запрещается всем, помимо воспитанников детских садов, особенных учебных учреждений и учащихся 1-4 классов школ с условием, ежели в учебном  заведении вакцинировано не меньше 80% персонала.

Для других, занятие проходит в разных формах, в том числе и дистанционно. Министерство здравоохранения Украины призвало преподавателей вакцинироваться, и добавили, что в зависимости от специфик эпидемической ситуации, в каждой местности форма обучения может меняться.

Министерство образования Украины вдобавок сказали, что информация, которая явилась в сети о внедрении дистанционного обучения на территории всей Украины, является недостоверной.

Valia

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