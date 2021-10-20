  • 21.10.2021
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Одно из самых крупных поражений Шахтера произошло вчера на НСК Олимпийском

Одно из самых крупных поражений Шахтера произошло вчера на НСК Олимпийском

Довольно крупное поражение вчера получил донецкий Шахтер, проиграв со счетом 0:5 испанскому Реалу. К сожалению горняки не сумели продемонстрировать свои лучшие качества и проиграли важный матч, не сумев ни разу расписаться в воротах мадридской команды.

Две команды перед началом поединка были в одинаковых условиях

Мадридский Реал, пропускал последний тур испанского чемпионата, поэтому команда была не в самых оптимальных физических кондициях. Тоже самое касалось и донецкого Шахтера, ведь у них были проблемы с составом из-за травмированных игроков.

При всем этом на поединок команды были практически максимально собраны, а именно:

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Реал: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

Хоть фаворита в этом поединке не наблюдалось, но зато двум командам нужны были очки, для продолжения борьбы за выход в следующий раунд.

Абсолютно заслуженный счет и позор при родных трибунах

Хоть первый гол получился довольно курьёзный и игроки Шахтера могла еще в первом тайме отыграться, но пропустили второй мяч. Команда итальянского тренера горняков, выглядела откровенно слабо, особенно во втором тайме, после проведенных замен Дедзерби. Скорей всего тренер и хотел взбодрить игроков в перерыве, но результата это никакого не принесло и после перерыва, донецкий Шахтер получил еще три безответных мяча.

После данного поединка на выход в следующий раунд у Шахтера практически нет шансов и даже зацепиться за 3-е место, которое дает право участия в Лиге Европе, также будет довольно сложно, но горняки продолжат бороться и попробуют взять очки в оставшихся поединках.

Oleg

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