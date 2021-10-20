Одно из самых крупных поражений Шахтера произошло вчера на НСК Олимпийском

Довольно крупное поражение вчера получил донецкий Шахтер, проиграв со счетом 0:5 испанскому Реалу. К сожалению горняки не сумели продемонстрировать свои лучшие качества и проиграли важный матч, не сумев ни разу расписаться в воротах мадридской команды.

Две команды перед началом поединка были в одинаковых условиях

Мадридский Реал, пропускал последний тур испанского чемпионата, поэтому команда была не в самых оптимальных физических кондициях. Тоже самое касалось и донецкого Шахтера, ведь у них были проблемы с составом из-за травмированных игроков.

При всем этом на поединок команды были практически максимально собраны, а именно:

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Реал: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

Хоть фаворита в этом поединке не наблюдалось, но зато двум командам нужны были очки, для продолжения борьбы за выход в следующий раунд.

Абсолютно заслуженный счет и позор при родных трибунах

Хоть первый гол получился довольно курьёзный и игроки Шахтера могла еще в первом тайме отыграться, но пропустили второй мяч. Команда итальянского тренера горняков, выглядела откровенно слабо, особенно во втором тайме, после проведенных замен Дедзерби. Скорей всего тренер и хотел взбодрить игроков в перерыве, но результата это никакого не принесло и после перерыва, донецкий Шахтер получил еще три безответных мяча.

После данного поединка на выход в следующий раунд у Шахтера практически нет шансов и даже зацепиться за 3-е место, которое дает право участия в Лиге Европе, также будет довольно сложно, но горняки продолжат бороться и попробуют взять очки в оставшихся поединках.